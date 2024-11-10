Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 шайбы

Овечкин забросил 863 шайбы, сократив отставание от Гретцки до 31 шайбы

Tекст: Дмитрий Зубарев

В матче регулярного чемпионата НХЛ команда «Вашингтон» разгромила «Сент-Луис» со счетом 8:1, передает ТАСС. В составе победителей шайбы забросили Коннор Макмайкл, Александр Овечкин, Джейкоб Чичран, Расмус Сандин, Майкл Сгарбосса и Брэндон Дюхэйм. Единственный гол у проигравших забил Скотт Перунович.

Александр Овечкин отличился дважды, на 28-й и 43-й минутах игры. С этими шайбами он довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 863. Этот результат позволяет ему оставаться на втором месте, уступая лидеру Уэйну Гретцки с его 894 голами. В текущем сезоне Овечкин записал на свой счет уже 10 шайб и 8 передач в 14 матчах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин в матче против «Нэшвилла» принес победу «Вашингтону» и сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб, ранее сообщалось, что он сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб, а фанаты «Вашингтона» поздравили его овациями с достижением 700 передач в НХЛ.