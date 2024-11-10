В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.18 комментариев
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 шайбы
Овечкин забросил 863 шайбы, сократив отставание от Гретцки до 31 шайбы
Александр Овечкин забросил две шайбы в матче с «Сент-Луисом», доведя общее количество голов в НХЛ до 863 и сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 шайбы.
В матче регулярного чемпионата НХЛ команда «Вашингтон» разгромила «Сент-Луис» со счетом 8:1, передает ТАСС. В составе победителей шайбы забросили Коннор Макмайкл, Александр Овечкин, Джейкоб Чичран, Расмус Сандин, Майкл Сгарбосса и Брэндон Дюхэйм. Единственный гол у проигравших забил Скотт Перунович.
Александр Овечкин отличился дважды, на 28-й и 43-й минутах игры. С этими шайбами он довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 863. Этот результат позволяет ему оставаться на втором месте, уступая лидеру Уэйну Гретцки с его 894 голами. В текущем сезоне Овечкин записал на свой счет уже 10 шайб и 8 передач в 14 матчах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин в матче против «Нэшвилла» принес победу «Вашингтону» и сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб, ранее сообщалось, что он сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб, а фанаты «Вашингтона» поздравили его овациями с достижением 700 передач в НХЛ.