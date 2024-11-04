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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб
Овечкин довел количество заброшенных шайб в НХЛ до 860, отставание от Гретцки – 34 шайбы
Александр Овечкин продолжает приближаться к рекорду Уэйна Гретцки, забив 860-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократив разрыв до 34 голов, в то время как его «Вашингтон» уступил «Каролине» со счетом 4:2.
Александр Овечкин продолжает свою погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС. В последнем матче против «Каролины» он забросил одну шайбу, доведя общее количество голов до 860. Таким образом, ему осталось забить 34 шайбы, чтобы побить рекорд Гретцки, который составляет 894 гола.
Матч завершился победой «Каролины» со счетом 4:2. В составе победителей отличились Дмитрий Орлов, который забросил две шайбы, Мартин Нечас и Андрей Свечников. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков сыграл важную роль, отразив 19 бросков. Он стал третьей звездой матча, в то время как Орлов был признан лучшим игроком встречи.
Овечкин продолжает демонстрировать высокую результативность, набирая очки в четырех матчах подряд в возрасте 39 лет. Это достижение повторяет успехи таких известных игроков, как Джонни Бойчук, Игорь Ларионов и Жан Ратель. Кроме того, он повторил достижение Яромира Ягра, забив в четырех матчах подряд в возрасте 39 лет. На данный момент в 11 матчах текущего сезона на счету Овечкина 14 очков по системе «гол + пас».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин получил травму на тренировке «Вашингтона» в сентябре 2024 года. Его гол в апреле 2024 года помог «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ. Фанаты поздравили Овечкина с 700 передачами в НХЛ овациями в октябре 2024 года.