Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
Овечкин получил травму на тренировке «Вашингтона»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вынужден был досрочно покинуть утреннюю тренировку команды из-за полученной травмы, сообщили СМИ.
Как пишет портал The Hockey News, Овечкин получил повреждение во время разминки, когда резко остановился и почувствовал острую боль. Хоккеиста сразу же отвели в раздевалку для оказания первой медицинской помощи. Точный диагноз пока не установлен, однако тренерский штаб и медицинский персонал клуба проводят все необходимые обследования для выяснения характера травмы, передает ТАСС.
Александр Овечкину 38 лет, и он является одним из самых результативных хоккеистов в истории НХЛ. На его счету 853 гола в регулярных чемпионатах, что позволяет ему занимать второе место в списке лучших снайперов лиги за всю историю после Уэйна Гретцки. В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» завоевал Кубок Стэнли, что стало одним из самых ярких моментов его карьеры.