Кучеров помог «Тампе» разгромить «Сиэтл»

Кучеров стал вторым в гонке бомбардиров НХЛ после дубля в матче с «Сиэтлом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Сиэтл Кракен» в рамках регулярного сезона НХЛ. Матч состоялся в Сиэтле и завершился со счетом 5:1 в пользу гостей. Брэндон Хэйгел стал главным героем матча, забросив две шайбы. Еще по одному голу на счету Брэйдена Пойнта, Джейка Гюнцеля и Деклана Карлайла. Единственным игроком «Сиэтла», сумевшим поразить ворота соперника, стал Брэндон Монтур.

Никита Кучеров, российский нападающий «Тампы», отметился двумя результативными передачами в этом матче. В текущем сезоне он уже набрал 46 очков в 26 играх, что позволило ему выйти на второе место в гонке бомбардиров НХЛ. Он обошел Кирилла Капризова и Леона Драйзайтля, сравнявшись с Микко Рантаненом. Лидером по-прежнему остается Натан Маккиннон с 50 очками.

В результате этой победы «Тампа-Бэй Лайтнинг» поднялась на четвертое место в таблице Атлантического дивизиона с 34 очками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский форвард Никита Кучеров был признан второй звездой дня НХЛ благодаря одной заброшенной шайбе и двум результативным передачам в матче против «Ванкувера», а позже стал первой звездой дня в НХЛ.