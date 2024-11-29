  • Новость часаСВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
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    Натовский адмирал выдал фантазии НАТО об «ударе по России»
    ВСУ направили в Курскую область обученные на Западе части
    Байден возмутился российскими ударами и пообещал новые поставки оружия Украине
    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе
    Володин рассказал, какие законы начнут действовать в декабре
    При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД
    Финскому депутату пришлось извиниться за слова об открытии границы с Россией
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

    2 комментария
    29 ноября 2024, 10:15 • Новости дня

    «Народный фронт» и «Ночные волки» передали 200 мотоциклов бойцам СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы спецоперации получили кроссовые мотоциклы от «Народного фронта» и мотоклуба «Ночные волки» в рамках сбора «Русские мотоциклисты – штурмовикам СВО».

    «Народный фронт» и представители мотоклуба «Ночные волки» передали бойцам спецоперации 201 кроссовый мотоцикл, сообщает ТАСС. Мотоциклы были закуплены в рамках сбора средств «Русские мотоциклисты – штурмовикам СВО». Проект был запущен в августе и собрал около 23 млн рублей.

    Президент мотоклуба Александр Залдостанов выразил благодарность за душевный отклик и участие в судьбе страны. Он сравнил этот вклад с героическими делами 8-го отдельного мотоциклетного полка в прошлом.

    Командир подразделения «Ночные волки» с позывным Голливуд высоко оценил технику. Он отметил удобства, такие как муссы вместо камер, что предотвращает прокол шин, а также наличие электростартера и защиты рук.

    Активисты «Народного фронта»а также передали бойцам письма и сладкие пряники от волонтеров, что стало частью гуманитарной миссии молодежного крыла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как «Хирург», заявил, что украинские байкерские клубы поставляют боевиков для националистических батальонов. Также сообщалось, что в Киеве арестовали лидера «Ночных волков» за поддержку Славянска.

    28 ноября 2024, 13:20 • Новости дня
    Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России
    Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге, заявил президент Владимир Путин.

    «Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», – передает ТАСС слова главы государства.

    Путин отметил, что комплексная атака позволила поразить 17 украинских военных объектов, а также объекты оборонной промышленности и инфраструктуры.

    Президент также подчеркнул, что Украина не раз пыталась атаковать такие ключевые города, как Москва и Петербург.

    «Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. Эти попытки продолжаются», – сказал глава государства, подчеркнув, что подобные действия Киева направлены на дестабилизацию ситуации в России и требуют усиленного внимания со стороны всех участников ОДКБ.

    В этом контексте президент России отметил, что военные испытания нового вооружения «Орешник» будут продолжены. Это, по его словам, является ответом на действия противника и необходимостью укрепить оборону страны.

    Напомним, глава государства сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. На Западе «Орешник» назвали оружием с «чертовски большим ущербом».

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    28 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе

    Минобороны сообщило об уничтожении «Искандером» 72 бойцов ВСУ в Одессе

    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ракетным комплексом «Искандер» по Одессе были уничтожены 72 бойца, среди которых девять французских специалистов.

    Минобороны России сообщило о том, что в результате ракетного удара по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе с использованием комплекса «Искандер» были уничтожены 72 бойца. Среди них находились девять французских инструкторов и технических специалистов, сообщает Ura.Ru.

    Ракетный удар был направлен на пункт временной дислокации отряда управления безэкипажными морскими дронами. Минобороны уточнило, что цель удара была связана с уничтожением личного состава боевых расчетов. В ведомстве отметили, что среди ликвидированных боевиков были иностранные специалисты, в том числе французы.

    Ранее в районе села Клугино-Башкировка в Харьковской области был нанесен удар по военной части 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Кроме того, подвергся удару индустриальный парк «Свема» в Сумской области, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины, сообщало пророссийское подполье.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    28 ноября 2024, 22:11 • Новости дня
    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова

    Во Львове за полгода закрылись 50 ресторанов из-за отлова жителей военкомами

    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Во Львове за последние шесть месяцев закрылись 50 ресторанов из-за массового оттока жителей в Евросоюз и облав военкомов.

    За последние шесть месяцев во Львове закрылись 50 ресторанов. Причиной стали массовые отловы жителей военкомами и миграция людей в Евросоюз. Число закрывшихся заведений достигло аналогичного показателя за весь прошлый год, сообщил Sputnik.

    Люди опасаются выходить на улицы. В условиях увеличивающихся облав со стороны военкоматов многие предпочитают покидать страну в поисках безопасности в Евросоюзе, отмечается в материале.

    Как отметили обозреватели, рестораны, которые ранее процветали благодаря внутреннему туризму и местным жителям, теперь сталкиваются с острым дефицитом клиентов. По мнению предпринимателей, ситуация не стабилизируется до тех пор, пока не изменится общая политическая и социальная обстановка в Украине.

    До этого сообщалось, что Минобороны Украины изменило порядок учета, отменив возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья.

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    28 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    90 ракет и 100 дронов поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей, сообщило Минобороны.

    Российские войска в ходе ночного комбинированного массированного удара применили 90 ракет и 100 беспилотников «Герань-2», сообщается в Telegram-канале Минобороны. В результате были поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.

    Это стало частью масштабной операции последних дней, в рамках которой было использовано 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», отметили в ведомстве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России.

    В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Также ранее сообщалось, что ВС России поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    28 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта

    Американист Дробницкий: Люди в будущей администрации Трампа не разбираются во внешней политике

    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Выбранный Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине генерал Кит Келлог не имеет опыта во внешней политике и не обладает концептуальным видением, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Особенно важно, по его мнению, то, что люди из команды Трампа не признают базовой причины конфликта, как и того факта, что фактически он идет между Западом и Россией.

    «Со всеми людьми, которые приходят вместе с Трампом, есть одна проблема. Дело в том, что у американских консерваторов, тем более у тех, кто придерживался достаточно жестких позиций, которые потом преобразовались в трампизм, нет практически никакого опыта во внешней политике. Нет ни знаний, ни концептуального взгляда. Этим всем долгое время занималась Демократическая партия», – рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что выбранный на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог – прагматичный человек Трампа. Но его проблема, как и всех людей в администрации избранного президента, которые будут заниматься внешней политикой, «в том, что они в ней ничего не понимают». «Консерваторов вообще отодвинули от внешней политики за последние тридцать лет», – рассуждает аналитик.

    «С одной стороны, Келлог будет делать то, что Трамп ему скажет. С другой – у него нет понимания, видения того, что происходит. Людям предстоит сделать еще много интересных открытий. В частности, придется столкнуться с тем, что конфликт на самом деле идет между Западом и Россией, а не между Украиной и Россией. Этого признания до сих пор сделано не было. От того, сможет ли Келлог и сам Трамп сделать этот ход, будет зависеть, как пойдет переговорный процесс», – полагает эксперт.

    По мнению Дробницкого, необходимо признание базовой причины конфликта, а она состоит в том, что Украину хотели сделать частью Запада, нацеленной против России. Это облегчит переговоры, полагает он.

    Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру. Между тем телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа Майк Уолтц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине, в том числе инициативу Кита Келлога. Одно из ключевых предложений касается прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа.

    Кит Келлог предложил Трампу план урегулирования конфликта еще в июне. Как сообщало агентство Reuters, инициатива подразумевала прекращение огня по линии боевого соприкосновения и незамедлительное начало переговоров. По мнению Келлога, одновременно России и Украине необходимо выдвинуть условия. Если Украина откажется от переговоров, США должны прекратить помощь, а если откажется Россия, то, напротив, усилить поддержку Киева.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему назначение Келлога делает «план Трампа по Украине» более понятным.

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    28 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщило Министерство обороны России.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 дронов самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, более 36 тыс. беспилотников, 586 ЗРК, 19 тыс. 520 танков, 14 тыс. 647 артиллерийских орудий и других видов техники.

    Группировка «Север» нанесла удар по 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и пограничным отрядам на Харьковском направлении. Потери противника составили до 60 военнослужащих, уничтожены автомобили, гаубицы и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» ударила по 14-й, 116-й, 63-й, 67-й механизированным бригадам ВСУ и другим подразделениям в Харьковской области и в ДНР. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 480 военных, боевые машины и установки, гаубицы FH-70 и М119, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    «Южная» группировка поразила 33-ю и 79-ю бригады ВСУ, уничтожены до 330 военнослужащих и склады с боеприпасами.

    Группировка «Центр» отразила шесть контратак ВСУ, уничтожив до 415 военнослужащих и разнообразную военную технику, включая гаубицы и пушки «Рапира».

    В зоне ответственности группировки «Восток» украинская армия потеряла до 145 человек, станцию РЭБ «Буковель-AD». Группировка «Днепр» нанесла удары по районам Запорожской области. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и несколько автомобилей.

    Ранее ВС России нанесли удары по пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда выполнялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС.

    Также российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов и склады БПЛА ВСУ.

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    29 ноября 2024, 04:00 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области

    ВСУ атакуют позиции Минобороны в Новоивановке на танках Abrams и Leopard

    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области
    @ Imago/ Dwi Anoraganingrum/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard, сообщил замначальника добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По его словам, российские войска взяли под контроль 70-75% Новоивановки в Курской области. Однако ВСУ продолжают контратаковать с использованием тяжелых западных танков Abrams и Leopard, совершая по три-четыре атаки в день, передает РИА «Новости».

    "Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские - это Bradley, М113, Abrams - и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так", - сказал собеседник агентства.

    Офицер отметил, что взятие Новоивановки позволит российским войскам полностью контролировать стратегически важную трассу «Коренево-Суджа», по которой происходит снабжение украинских войск в районе Суджи и в условиях, когда транспортировка по полям становится невозможной.

    Напомним, 20 ноября Минобороны сообщило, что в районе Новоивановки идут ожесточенные сражения. При этом всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

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    28 ноября 2024, 23:25 • Новости дня
    Западный политолог предсказал раздел Украины из-за усилий Трампа

    Политолог Бреммер предрек скорейший раздел Украины из-за вмешательства Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Политолог Ян Бреммер заявил, что раздел Украины неизбежен из-за слабости Киева на фронте и влияния Дональда Трампа, который стремится к урегулированию конфликта.

    По словам Бремена, Европа должна готовиться к разделу Украины. В настоящее время Россия контролирует значительные территории, а Украина не имеет военных возможностей для их возвращения. При этом никто не ожидает, что Москва добровольно отдаст эти земли, передает ТАСС.

    Бреммер подчеркнул, что ситуация развивается не в пользу Киева, и избранный президент США Трамп может настаивать на скорейшем заключении сделки по урегулированию конфликта. Политолог указал на назначение Кита Келлога спецпосланником США по Украине и России как на свидетельство таких намерений. Эксперт также заметил, что Владимир Зеленский все чаще высказывается с нотками усталости от конфликта.

    По мнению Бреммера, Трамп воспользуется тем, что Киев испытывает проблемы на фронте, чтобы завершить войну. При этом американский лидер может не согласовывать свои предложения с европейскими союзниками.

    Напомним, накануне издание American Thinker опубликовало материал, в котором говорится, что конфликт на Украине может завершиться прекращением огня. В этом случае Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства. По мнению обозревателей, Киев будет контролировать западные области, а Москва получит контроль над территорией вдоль Черного моря до Крыма.

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    29 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Джонсон признал прокси-конфликт Запада с Россией

    Экс-премьер заявил о прокси-конфликте Запада с Россией и моральной ответственности Британии

    Джонсон признал прокси-конфликт Запада с Россией
    @ MFA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя чужими руками, и подчеркнул моральную ответственность Лондона за ситуацию на Украине.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, в интервью британской газете The Daily Telegraph, признал, что Запад ведет прокси-конфликт с Россией, используя сторонние силы, передает ТАСС.

    По его словам, Запад не предоставляет достаточно возможностей тем, кто воюет с Россией на их стороне, и это приводит к неравноправной борьбе. «Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», – заявил Джонсон.

    Он также подчеркнул моральную ответственность Британии за текущую ситуацию на Украине, упомянув Будапештский меморандум. Джонсон напомнил, что Лондон подписал этот документ, гарантируя безопасность Украины, и это стало причиной отказа Киева от ядерного арсенала. По мнению Джонсона, Великобритания и США, по сути, «лишили украинцев ядерного оружия», которое могло бы использоваться в текущем конфликте.

    Говоря о возможности урегулирования конфликта на Украине, экс-премьер британского правительства предположил, что на определенном этапе могут потребоваться европейские миротворцы для достижения мира.

    Напомним, 12 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Джонсона в разжигании конфликта на Украине, отметив, что Британия активно вовлечена в антироссийскую деятельность.

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    28 ноября 2024, 16:29 • Новости дня
    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине

    Дипломат Долгов: Россия не собирается менять ранее озвученные условия начала диалога с Киевом

    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине
    @ Sarah Silbiger/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Запад не готов учитывать интересы Москвы. При этом Россия не намерена отказываться от поставленных целей СВО, а временные меры приостановки конфликта ее не интересуют, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее стало известно, что администрация Трампа изучает несколько предложений по прекращению огня на Украине. Среди них – заморозка конфликта на время переговоров сторон.

    «Если Вашингтон действительно хочет прекращения огня, то Западу следует остановить поставки оружия Киеву. Только принятие такого решения станет первым шагом к конструктивному участию Соединенных Штатов в урегулировании украинского кризиса», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Он отметил: американские «хотелки» прекратить огонь на ранних стадиях переговоров не устраивают Москву. «Такое развитие событий повторило бы ближневосточный сценарий. Израиль и «Хезболла» при посредничестве Вашингтона сейчас договорились о перемирии. Возобновление боевых действий в регионе – вопрос времени, поскольку нет основы для политического урегулирования конфликта. Мы видим, что Запад не готов учитывать наши интересы. Поэтому зачем нам какие-то временные меры? Россия не для этого начинала спецоперацию», – подчеркнул дипломат.

    Собеседник также напомнил условия прекращения огня и начала переговоров, озвученные президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Среди них – обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы. «Наша позиция заявлена. Пока противник идет лишь на эскалацию и бьет дальнобойным оружием по гражданским. О чем с ними можно разговаривать?» – рассуждает он.

    «Если новая администрация США будет учитывать позицию Москвы, то диалог возможен. Но это не отменит наших задач в рамках СВО. Мы исходим из того, какие реальные угрозы существуют для России и наших граждан, и их купируем», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолтц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

    Коментарии (6)
    29 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций, сообщила Служба внешней разведки России.

    В СВР заявили: в Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без привлечения зондеркоманд из числа националистов, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, немецкие военные рассматривают исторический опыт, когда «немецко-фашистские захватчики устанавливали оккупационный режим на Украине».

    Также Служба внешней разведки сообщила, что для восстановления боеспособности Украины Запад намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. По мнению СВР, это будет фактическая оккупация Украины под видом миротворческой миссии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    До этого французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но без участия в боевых действиях.

    Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки и отложить вступление Киева в ЕС и НАТО.

    До этого Нарышкин заявлял об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

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    28 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    Украинские СМИ написали о взятии в плен «оккупантов» в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская пропаганда сообщила о взятии в плен «оккупантов» в Курской области, рассказывая о якобы захвате в плен морских пехотинцев из 810-й бригады ВС России.

    Украинское издание УНИАН сообщило, что ВСУ якобы захватили в плен «оккупантов» из 810-й бригады российской морской пехоты в Курской области.

    Сообщение было опубликовано после того, как появилось видео сдачи в плен 22 украинских боевиков в Курской области России.

    Примечательно, что украинские журналисты забыли, чьи военные на самом деле являются «оккупантами» в Курской области.

    Ранее военный журналист Борис Рожин опубликовал видеокадры сдачи в плен 22 украинских военнослужащих в Курской области.

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    29 ноября 2024, 04:52 • Новости дня
    Десантники ВСУ сдались в плен российским войскам в Харьковской области

    Четверо украинских десантников 77-й бригады покинули ДОТ и сдались в плен под Копанками

    Tекст: Максим Попов

    Четверо украинских десантников из 77-й аэромобильной бригады сложили оружие и сдались российским военным в районе населенного пункта Копанки на харьковском направлении, говорится в сообщении Минобороны.

    «Минувшей ночью группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск »Запад« ВС РФ», – приводит «РИА Новости» цитату из сообщения военного ведомства.

    До этого сообщалось, что более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard.

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    28 ноября 2024, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа

    Политолог Скачко: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа

    Эксперт: Мобилизация в ВСУ 18-леток зависит от Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ананстасия Куликова

    Снижение возраста мобилизации на Украине во многом будет зависеть от курса Дональда Трампа. Если избранный президент США не сменит миротворческую риторику, то до таких шагов дело не дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Киев в ответ потребовал от Вашингтона больше вооружений.

    «Разговоры о снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет ведутся довольно давно. Запад аргументирует это тем, что во времена конфликта во Вьетнаме США призывали в армию молодых людей, которые буквально год назад окончили школу», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, нынешние требования Вашингтона крайне весомы.

    «Соединенные Штаты поставляют ВСУ оружие, а офис Зеленского должен обеспечить пополнение войск «пушечным мясом». При этом последние не могут выполнить свои обязательства по увеличению числа вооруженных сил. Отсюда и требования снизить возраст мобилизации со стороны Вашингтона», – пояснил собеседник.

    Как уточнил политолог, подобные призывы США логичны еще и потому, что Украина избрана ими как «негодный актив». «Американцам совсем не жалко простых граждан», – подчеркнул Скачко. При этом в Киеве на заявления Белого дома отреагировали довольно дерзко, отметил он. «Объясняется такое «бесстрашие» довольно просто: в офисе Зеленского понимают, что война нужна сейчас именно администрации Джо Байдена», – указал эксперт.

    Кроме того, Киев таким образом выставляет свои условия Вашингтону – «вы нам больше помощи, а потом будем вести разговор». «Дело в том, что украинская сторона явно терпит поражение. Однако налаженная схема разворовывания всего, что передается ВСУ, пока продолжает работать. На этом фоне киевские чиновники и западные контрагенты, которые «дербанят» поставки, хотят напоследок еще чего-нибудь урвать. Кто о чем думает, а страсть к наживе у офиса Зеленского в крови», – детализировал Скачко.

    По его мнению, снижение возраста мобилизации во многом будет зависеть от того, какой курс выберет Дональд Трамп. «Если избранный президент США не сменит свою миротворческую риторику, то, на мой взгляд, до этого дело не дойдет. Если же он продолжит политику уходящей администрации Байдена, то он может в более жесткой манере потребовать от Киева призыва 18-леток. В этом случае в «топку» боевых действий будет брошено все», – рассуждает собеседник.

    При реализации второго сценария, по оценкам политолога, в ВСУ могут мобилизовать до миллиона человек. «Другое дело, что они будут слабо обучены, если вообще пройдут какую-то боевую подготовку. Эти меры Киева не остановят продвижение российских войск. Но внутри Украины очередные кадры «бусификации» могут спровоцировать региональные антивоенные бунты», – заключил Скачко.

    Ранее власти Украины отвергли предложение США о снижении призывного возраста. По данным Financial Times, вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Вашингтону стоило бы сосредоточиться на поставках вооружений для ВСУ. По ее словам, Белому дому необходимо обеспечить не только подготовку бригад, но и их оснащенность боевыми орудиями.

    Против данной инициативы высказался и советник офиса Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Он заявил, что в призыве молодежи нет особого смысла, поскольку «ранее объявленное оборудование не поступает вовремя». По его словам, из-за сложившейся ситуации у ВСУ не хватает вооружений даже для уже мобилизованных солдат.

    Напомним, во вторник стало известно, что американские власти рекомендовали Украине снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. «Русские добиваются значительного прогресса на востоке, и они начинают оттеснять позиции ВСУ в Курской области. Мобилизация и дополнительная рабочая сила могут сыграть существенную роль для Киева», – цитирует Reuters чиновника из США.

    По его оценке, нехватка боеприпасов и транспортных средств – не самая главная проблема украинской армии. Он отметил, что в настоящий момент в рядах ВСУ имеется большое число солдат, которые не могут «выезжать на отдых, дополнительные тренировки или переоснащение» в связи с острой нехваткой людей. Приток новобранцев может облегчить данный процесс.

    При этом, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Штаты готовы увеличить объемы обучения военнослужащих в случае, если Киев сможет справиться с проблемой дефицита кадров в армии. Он добавил, что пополнение личного состава является наиболее важной потребностью для ВСУ.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что тотальная мобилизация, которая сопровождается «бусификацией» мужчин, и перспектива снижения призывного возраста приводит к оттоку школьников с Украины.

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    29 ноября 2024, 02:14 • Новости дня
    Подпольщик сообщил о прилете с детонацией в Одесской области

    В Черноморске Одесской области зафиксировали прилет с последующей детонацией

    Tекст: Максим Попов

    В городе Ильичевске, переименованном в Черноморск, зафиксирован прилет, вслед за которым последовала детонация, сопровождавшаяся множеством глухих взрывов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в городе Черноморск Одесской области был зафиксирован прилет, после которого последовала детонация. Лебедев отметил: «Одесса: в Ильичевск таки прилетело... Уже с полчаса детонирует. Других подробностей пока нет», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    Лебедев добавил, что, по информации его коллег, в городе было слышно много глухих взрывов.

    Накануне сообщалось, что в результате удара ракетным комплексом «Искандер» по Одессе были уничтожены 72 бойца, среди которых девять французских специалистов.

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