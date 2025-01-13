Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.20 комментариев
Канада отправила 60 пожарных в Калифорнию по просьбе США
Канада по просьбе США направила 60 пожарных для тушения пожаров в Калифорнии
Канада направит 60 пожарных из Альберты и Британской Колумбии для тушения лесных пожаров в Калифорнии, откликнувшись на просьбу США о помощи.
Канада направит своих специалистов для помощи в тушении лесных пожаров, охвативших Калифорнию, передает РИА «Новости». Министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Харджит Саджан отметил, что американские коллеги обратились с просьбой о помощи в борьбе с огнем.
По словам Саджана, 60 пожарных из провинций Альберта и Британская Колумбия будут отправлены в США уже в понедельник. Министр сообщил, что в настоящее время ведется работа по определению и подготовке дополнительных ресурсов, которые могут быть отправлены в Калифорнию в ближайшие дни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пожары в Калифорнии привели к гибели 24 человек, начались из-за оборванного провода, а для борьбы с огнем прибыли мексиканские спасатели.