Канада отправила 60 пожарных в Калифорнию по просьбе США

Канада по просьбе США направила 60 пожарных для тушения пожаров в Калифорнии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канада направит своих специалистов для помощи в тушении лесных пожаров, охвативших Калифорнию, передает РИА «Новости». Министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Харджит Саджан отметил, что американские коллеги обратились с просьбой о помощи в борьбе с огнем.

По словам Саджана, 60 пожарных из провинций Альберта и Британская Колумбия будут отправлены в США уже в понедельник. Министр сообщил, что в настоящее время ведется работа по определению и подготовке дополнительных ресурсов, которые могут быть отправлены в Калифорнию в ближайшие дни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожары в Калифорнии привели к гибели 24 человек, начались из-за оборванного провода, а для борьбы с огнем прибыли мексиканские спасатели.