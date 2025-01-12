Мексиканские спасатели прибыли в Калифорнию для борьбы с пожарами

Самолеты ВВС Мексики доставили 30 спасателей в Лос-Анджелес для помощи в тушении лесных пожаров

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, два транспортных самолета Минобороны Мексики доставили 30 мексиканских спасателей в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Спасатели прибыли для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами.

Ранее на странице Национальной лесной комиссии Мексики в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщалось о планах отправить группу спасателей в Калифорнию. Представитель ведомства отметил, что на данный момент в округе Лос-Анджелес активны шесть очагов возгорания. Мексиканские специалисты сосредоточатся на тушении одного из них.

Миссия является частью международного сотрудничества в области борьбы с природными катастрофами. Мексиканские спасатели имеют опыт в тушении крупных пожаров и намерены активно помогать американским коллегам в ликвидации огненной стихии, говорится в сообщении.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова назвала лицемерием привлечение сотен заключенных к тушению пожаров в Калифорнии, напомнив о критике США в адрес Китая за принудительный труд. Кроме того, стало известно, что над лесными пожарами в Лос-Анджелесе появились огненные торнадо.

Напомним, лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января из-за сухой и ветряной погоды. По данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе достигла почти 15,5 тыс. гектаров.



