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Мексиканские спасатели прибыли в Калифорнию для борьбы с пожарами
Самолеты ВВС Мексики доставили 30 спасателей в Лос-Анджелес для помощи в тушении лесных пожаров
В Калифорнию двумя самолетами прибыли 30 мексиканских спасателей, чтобы помочь в тушении лесных пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес.
Как сообщает ТАСС, два транспортных самолета Минобороны Мексики доставили 30 мексиканских спасателей в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Спасатели прибыли для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами.
Ранее на странице Национальной лесной комиссии Мексики в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщалось о планах отправить группу спасателей в Калифорнию. Представитель ведомства отметил, что на данный момент в округе Лос-Анджелес активны шесть очагов возгорания. Мексиканские специалисты сосредоточатся на тушении одного из них.
Миссия является частью международного сотрудничества в области борьбы с природными катастрофами. Мексиканские спасатели имеют опыт в тушении крупных пожаров и намерены активно помогать американским коллегам в ликвидации огненной стихии, говорится в сообщении.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова назвала лицемерием привлечение сотен заключенных к тушению пожаров в Калифорнии, напомнив о критике США в адрес Китая за принудительный труд. Кроме того, стало известно, что над лесными пожарами в Лос-Анджелесе появились огненные торнадо.
Напомним, лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января из-за сухой и ветряной погоды. По данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе достигла почти 15,5 тыс. гектаров.