Российские войска освободили Шевченко в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял до 535 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и пять артиллерийских орудий.

Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Волчанска и Липцов Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Лозовой, Загоруйковкой Харьковской области, Ивановкой и Торским ДНР.

При этом потери противника составили до 365 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Николаевки, Серебрянки и Предтечино ДНР.

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», три арторудия и станция РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, танковой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Великой Новоселки, Бурлацкого и Вольного Поля ДНР.

Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад с боеприпасами.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ под Блакитным, Приморским и Новояковлевкой Запорожской области. Противник при этом потерял до 70 военнослужащих и пять артиллерийских орудий, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что войска России за неделю освободили три населенных пункта, в частности, российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.

ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.