СМИ: Швейцария утилизирует ЗРК Rapier, вместо передачи Киеву

В Швейцарии начали утилизировать 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier, которые в теории можно было бы поставить Украине, сообщает швейцарское издание NZZ am Sonntag.

По словам представителя Федерального управления оборонных закупок Швейцарии (Armasuisse) Кайа-Гуннара Зиверта, демонтирована первая партия ЗРК, за ней последуют еще три партии, сообщает РИА «Новости».

В 2006 году правительство Швейцарии решило, что не состоящие на вооружении иностранные системы должны быть в первую очередь проданы стране-производителю. Таким образом, считает издание, ЗРК могли бы быть переданы Украине.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag почти сотню старых танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине.

Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву.