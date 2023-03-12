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СМИ: Швейцария утилизирует ЗРК Rapier, вместо передачи Киеву
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В Швейцарии начали утилизировать 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier, которые в теории можно было бы поставить Украине, сообщает швейцарское издание NZZ am Sonntag.
По словам представителя Федерального управления оборонных закупок Швейцарии (Armasuisse) Кайа-Гуннара Зиверта, демонтирована первая партия ЗРК, за ней последуют еще три партии, сообщает РИА «Новости».
В 2006 году правительство Швейцарии решило, что не состоящие на вооружении иностранные системы должны быть в первую очередь проданы стране-производителю. Таким образом, считает издание, ЗРК могли бы быть переданы Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag почти сотню старых танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине.
Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву.
Российские артиллеристы уничтожили выходивший из Артемовска отряд наемников
Военкор Руденко сообщил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников
Отряд иностранных наемников, пытавшийся выйти из Артемовска (украинское название – Бахмут), был уничтожен российским артиллерийским огнем, сообщил военкор Андрей Руденко.
Руденко сообщил в Telegram-канале, что отряд нацистов, куда входили иностранные наемники, ВС России уничтожили артиллерийским огнем при попытке выйти из Артемовска.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что российские силы подошли на расстояние в 1,2 км от административного центра Артемовска.
Французский историк назвал следующую «цель Путина»
Французский историк Тодд назвал следующую «цель Путина»
Страны Запада, спровоцировав украинский конфликт, недооценили силы России, теперь же НАТО оказалось в большой опасности, заявил газете Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд.
Историка пытались спровоцировать, утверждая, что Владимир Путин «агрессор». Но Тодд заявил, что Запад пожалеет о том, что творится сейчас на Украине, так как следующей целью Кремля станет ослабление НАТО.
По его словам, Москва имеет хорошие шансы выйти из конфликта победительницей. Он подчеркнул, что на Западе не видят масштаба всей проблемы, передает РИА «Новости».
Эксперт заметил, что именно Вашингтон подтолкнул Москву предпринять превентивные меры, когда начал вооружать Украину по образцу армии НАТО.
Также произошел обратный эффект, когда американские консерваторы рассчитывали уничтожить российскую экономику при помощи санкций.
США столкнулись еще с одной проблемой – нехватка мощности для производства боеприпасов для ВСУ, добавил он.
Американский ветеран призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма
Американский ветеран Дрейвен призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма
Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, посмотрев видеоролик с крымским пейзажем.
Ветеран обратил внимание на красоту Крыма и заявил, что мир между двумя странами был бы таким простым делом, если бы злой язык нашептывал Украине иное, передает РИА «Новости».
По мнению военного, западные лидеры приложили максимум усилий, чтобы Украина не согласилась на российские условия урегулирования конфликта. Дрейвен отметил, что просто нужно было признать Крым российским, Донбассу дать нейтралитет, а Украине – нейтральный статус.
Он также считает, что США и союзники уже осознали, что Россия побеждает, но отступать не будут, а режим Зеленского «продал душу Западу».
Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Запад не смирится с поражением на Украине, поскольку вкладывал в нее огромные средства, поэтому конфликт с Россией на этом не остановится.
Экс-советник Кравчука и Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении нации
Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского уничтожающим нацию диктатором
Президент Украины Владимир Зеленский установил в своей стране диктатуру и уничтожает украинскую нацию, в стране действуют фашистские законы, заявил Олег Соскин, который в 1990–2000 годах был советником украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.
Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что Зеленский уничтожает украинскую нацию, принимает законы, которые поддерживают его диктатуру в стране.
Он также указал: складывается впечатление, что на Украину вернулись фашистские времена, когда надо чуть ли не расстреливать без суда и следствия военных, не выпускать из страны мужчин, передает Ura.ru.
Экс-советник Кравчука и Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку из-за страданий украинского народа.
Сальдо оценил возможность полномасштабного наступления ВСУ в Херсонской области
Сальдо заявил, что у ВСУ мало ресурсов для наступления на левобережье Днепра в Херсонской области
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Вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В своем Telegram-канале Сальдо заявил, что слухи о готовящемся контрнаступлении ВСУ на левый берег Днепра распространяют для того, чтобы обмануть военных и посеять панику среди населения. Врио губернатора Херсонской области отметил, что перемещение хоть каких-то значительных отрядов или техники сразу фиксируются российской разведкой, контроль ведется в режиме реального времени.
По его словам, враг перебрасывает на правобережье некоторых видов специальной техники и подразделений, и приводит в порядок идущие с севера дороги, возможно, для быстрой доставки войск.
Сальдо подчеркнул, что в случае попытки ВСУ переправиться через Днепр, ВС России готовы дать отпор, новую линию фортификационных сооружений даже не придется задействовать.
Ранее Сальдо заявил, что ВСУ проводят принудительную эвакуацию жителей из Херсона.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ объяснил смысл обороны Артемовска
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский объяснил смысл обороны Артемовска
Вооруженные силы Украины сейчас продолжают бой за Артемовск, чтобы выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Контрнаступление «уже не за горами», заявил Сырский агентству «Укринформ», передает ТАСС.
Ранее Сырский признал, что в городе сложилась довольно сложная ситуация для ВСУ. Также он напомнил, что оборона продолжается уже семь месяцев.
Напомним, российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска.
Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС
Источник: Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции
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Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции для обострения в информационном поле угрозы ядерной катастрофы на расположенной выше по течению Днепра Запорожской АЭС, сообщил осведомленный источник.
По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ работающих там российских специалистов к восстановительным работам. В то же время, по словам осведомленного источника, Киев намеренно обостряет тему Каховской ГЭС и спекулирует на ней, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии, передает РИА «Новости».
Источник напомнил, что по информации украинского правительства, в настоящее время осуществляется сброс воды из Каховского водохранилища, что ведет к частичному обмелению водных объектов, в связи с чем украинской стороной инициировано создание экологической инспекции для формирования доказательственной базы и обвинения России в целенаправленном сбросе воды.
Источник выразил уверенность, что в Киеве хорошо осведомлены об истинных причинах этого процесса, а именно повреждении механизмов гидроэлектростанции вследствие обстрелов ВСУ. Как подчеркнул источник, украинцы мгновенно нейтрализуют попытки персонала провести восстановительные работы – при появлении рядом со станцией российских специалистов и гражданского транспорта начинаются их целенаправленные обстрелы.
По словам источника, доводы украинской стороны об угрозах «ядерной катастрофы» со стороны Запорожской АЭС, которая расположена в 150 километрах от Каховской ГЭС, кажутся не вполне обоснованными, поскольку международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод.
Как считает осведомленный источник, главной задачей украинской стороны представляется не столько привлечение внимания международного сообщества к экологической проблеме, которая искусно эксплуатируется в СМИ, сколько подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области, для чего Украине необходимо завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ.
Напомним, в ноябре 2022 года политолог Владимир Корнилов объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС.
Патриарх Кирилл призвал папу Римского и генсека ООН защитить Киево-Печерскую лавру
Патриарх Кирилл призвал не допустить изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и международным организациям с призывом не допустить изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.
В своем обращении к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, международным организациям он выразил сожаление, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом. Патриарх призвал приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов из Киево-Печерской лавры и закрытия монастыря, говорится в сообщении на сайте московского патриархата.
Напомним, врио гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовал от священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть лавру. В РПЦ назвали такое решение апогеем беззакония, подчеркнув, что оно будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений.
Российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска
Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска
Российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска (украинское название – Бахмут), ВСУ попытаются контратаковать город с севера, сообщил Евгений Пригожин
Пригожин рассказал, что до пятиэтажки, где находится здание администрации города, ЧВК «Вагнер» надо пройти один километр и двести метров, передает ТАСС.
Он также предположил, что ВСУ будут пытаться вести контрнаступление с севера города, и отметил, что ВС России необходимо прикрыть фланги.
Ранее сообщалось, что российские силы отрезали для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) последнюю крупную дорогу снабжения в Артемовске.
До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины и руководство НАТО готовят операцию, собираясь предпринять попытку разблокировать Артемовск.
На Украине решили увеличить военные расходы на 13,5 млрд долларов
Депутат Рады Железняк заявил об увеличении в стране бюджета на 13,5 млрд долларов на военные расходы
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Бюджет Украины на 2023 год намерены изменить в марте, военные расходы будут увеличены на более чем 13,5 млрд долларов, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Железняк в своем Telegram-канале написал, что бюджет-2023 снова планируется менять. По его словам, будут увеличены военные расходы на более чем 500 млрд гривен (13,5 млрд долларов). Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Изменения планируются уже в этом месяце, указал он, передает РИА «Новости».
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 трлн 296 млн гривен (35,4 млрд долларов США). Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 трлн гривен (около 35 млрд долларов), расходы – 2,57 трлн гривен (около 70,2 млрд долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 млрд долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
Ранее в США заявили, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения.
Кулеба раскритиковал «Оскар» за отказ от выступления Зеленского
Глава МИД Украины Кулеба обвинил организаторов «Оскара» в лицемерии за отказ Зеленскому
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал лицемерами «в красивых платьях и бриллиантах» организаторов «Оскара» за отказ предоставить слово Владимиру Зеленскому на церемонии вручения кинопремии.
Кулеба заявил в интервью немецкой газете Bild, что с организаторами «Оскара» «что-то не так», потому что они не понимают, что собираются награждать фильм о войне, пьют шампанское, одетые в красивые платья и бриллианты, и «не хотят слушать настоящую военную историю», передает РИА «Новости».
Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому отказано в возможности выступить с видеообращением на церемонии вручения премии «Оскар».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Зеленскому нужно не просто выступать на церемонии вручения «Оскара», его следовало бы этой премией наградить – за исполнение главной роли в американском сериале ужасов.
В Совфеде назвали предложение Украины переименовать Россию «диагнозом»
Сенатор Карасин назвал предложение Украины переименовать Россию «диагнозом»
Украинские предложения о переименовании России в «Московию» указывают на «диагноз» киевских пропагандистов, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Карасин в своем Telegram-канале написал, что прогрессирующее «слабоумие» киевских пропагандистов вызывает серьезную озабоченность. По его словам, «придумки типа «Московии» указывают на диагноз». «Так может дойти до матерщины», – уточнил он, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».
Медведчук сравнил украинское государство с творением Франкенштейна
Медведчук заявил, что украинское государство превратилось в творение Франкенштейна после гонения на веру
Украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, но у Киева не получится сделать Украину трупом, попытки отнять православную веру закончится провалом, заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
Политик отметил, что Зеленский в очередной раз доказал, что у него нет ничего святого, его режим начал рейдерский захват главной святыни православия – Киево-Печерской лавры. Медведчук напомнил, что «даже во времена фашистской оккупации приходы канонической православной церкви нацисты не закрывали», в то время, как их «идейные наследники» отнимают у народа Украины последнее – веру, передает РИА «Новости».
Медведчук отметил, что у украинского народа отняли и русский язык, который является родным для миллионов украинских граждан, а также права и свободы. Также он заявил, что даже молчание на Украине является преступлением.
Он добавил, что нынешняя власть не скрывает, что собирается воевать долго и кроваво, а жизни простых украинцев, у которых крадут душу, язык, сердце, разум и совесть, ее не интересукт.
По словам политика, украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, которое ненавидит все живое и естественное, и хочет уничтожить мир на планете.
Медведчук указал, что у Киева не получится «сделать Украину трупом, опасным зомби», есть другая Украина, «настоящая, истинная, славянская, православная, которая не позволит навязать сатанизм и беззаконие».
«Каждому воздастся по заслугам. Уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ. Православную веру, как и народ, не уничтожить!» –заключил Медведчук.
Ранее монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Вашингтона не получится не увидеть гонения на УПЦ со стороны киевского режима.
Глава синодального отдела УПЦ Климент заявил, что предписание об оставлении монахами Украинской православной церкви (УПЦ) Киево-Печерской лавры незаконно, его нельзя исполнить.
Украинские полярники «декоммунизировали» Антарктиду
Антарктический центр: Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в рамках декоммунизации
Участники украинской научной экспедиции на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде переименовали таблички с указателями городов в рамках декоммунизации, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
По сообщению центра, участники 27-й экспедиции врач Василий Матковский и механик Максим Белоус провели «масштабный ремонт путеводителя» возле станции «Академик Вернадский», на котором размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов, переименовав Кировоград в Кропивницкий и «дерусифицировав транслитерацию Винницы и Одессы», передает РИА «Новости».
Также к указателям городов они добавили Мариуполь и Бучу, покрасив их в красно-черные цвета, которые используют запрещенные в России экстремистские организации УНА-УНСО* и «Правый сектор*».
Ранее директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что Украина намерена приобрести у Великобритании подержанный ледокол, который планируется использовать для экспедиций к Антарктиде.
Украина начала рыть траншеи на границе с Молдавией
Украинские пограничники начали рыть траншеи на границе с Молдавией для борьбы с контрабандой
Представители Украины выкапывают траншеи на границе с Молдавией якобы для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой, сообщила пресс-офицер пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки.
Новицки заявила, что в пограничной службе Украины объяснили, что канавы роют для пресечения попыток незаконной миграции, а также контрабанды, передает РИА «Новости».
По ее словам, подобные траншеи вырыты на Украине рядом с пунктами пропуска через госграницу и путях сообщения к ней.
Ранее ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы сосредоточились украинские войска. Минобороны республики сообщило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины.