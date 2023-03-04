Немецкий производитель танков захотел купить в Швейцарии Leopard 1 для Украины

Немецкий концерн Rheinmetall решил купить у швейцарской Ruag танки Leopard 1 для Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag почти сотню старых танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине, сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Издание пишет, что Ruag еще в 2016 купила в Италии 96 танков Leopard 1 A5, которые на момент покупки не были технически исправны. Отмечается, что эти танки до сих пор находятся в Италии. Швейцарская компания хотела их перепродать, передает РИА «Новости».

В Ruag подтвердили, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет купить эти старые танки, при этом компания ФРГ ясно объяснила, что после переработки они отправятся на Украину.

Отмечается, что государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) по юридическим причинам наложил вето на сделку.

Ранее Минобороны Германии подтвердило, что Швейцарии был направлен запрос на покупку танков Leopard 2, но якобы техника не предназначена для Украины, а для улучшения запасов бундесвера.

Напомним, гендиректор немецкой компании Rheinmetall заявил, что на Украине планируется строительство завода с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год.

Военный политолог Александр Перенджиев сказал газете ВЗГЛЯД, что строительство немецкого танкового завода на Украине станет военной мишенью для России.