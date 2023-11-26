Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.14 комментариев
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прогремели в Киевской области Украины
В Киевской области Украины и в Черкассах произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и Черкасской областях. До этого воздушная тревога также прозвучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, передает РИА «Новости».
«Военкоры Русской весны» со ссылкой на «местные ресурсы» пишут, что звуки взрывов раздаются «на окраинах» украинской столицы.
Напомним, украинские военные сообщали, что в ночь на 25 ноября Вооруженные силы России выпустили по Киеву рекордное количество беспилотников. Также на Украине заявили, что Россия впервые атаковала черными беспилотниками. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия использует наиболее дешевый, но эффективный способ противодействия противнику.