Шеслер: Украина отменит запрет на переговоры с Россией в случае необходимости

Политолог Шеслер: Арахамия умалчивает, что от Украины в Стамбуле требовался не только нейтральный статус

Tекст: Алёна Задорожная

«Любая попытка провести какие-либо опросы или референдумы на территории, которая контролируется Зеленским, заведомо обречена на провал. Уровень репрессий и контроля над населением настолько велик, что ни о каком свободном волеизъявлении и речи быть не может», – говорит политолог Лариса Шеслер.

«Но если такой референдум действительно захотят провести, он будет нацелен на подмену реальности. Это будет попыткой обмануть и западные страны, и Россию. Любопытно и то, что сейчас окончательно разрушено понятие коллективного Запада, поскольку американцы, немцы, французы и англичане на Украине преследуют совершенно разные цели. Единого курса, по сути, уже нет», – добавляет собеседница.

«Что касается «слабости переговорной позиции», о которой говорит Арахамия, то я бы обратила внимание на сам факт допущения каких-то переговоров. С одной стороны, Украина запретила себе вести диалог с Россией. С другой, украинское законодательство является чем-то вроде сценариев шоу «Квартала 95», которые легко корректируются», – иронично акцентирует спикер.

«То же самое касается конституции, где с 2019 года закреплен курс Украины на вступление в НАТО. Этот документ неоднократно менялся. Если потребуется отменить это положение – оно будет отменено и Рада проголосует как надо. Но комично другое: Запад делает вид, будто бы переговоры нужны России», – уточняет эксперт.

«Я напомню, что Москва никогда не отказывалась от своих слов и до сих пор открыта для переговоров. Но они должны быть содержательными. А нам пытаются внушить, будто бы мы находимся в каком-то магазине, что это покупателю нужно купить кастрюли, а не продавцу их продать. Но это просто смешно!», – говорит политолог.

«Россия пошла на эти переговоры в Стамбуле, чтобы минимизировать жертвы на поле боя. При этом мы были непреклонны в вопросах территориальной целостности России, защиты прав русских на Украине и ряде других вопросов. Нейтралитет Украины, котором говорит Арахамия, не был единственным критерием, но он предпочитает умалчивать об этом», – подчеркнула Шеслер.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция. Он также усомнился в том, что «украинское общество примет» предложение «просто заканчивать» конфликт. По его словам, «если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют». Он пояснил, что «очень полярные взгляды будут».

По его словам, если Украина начнет переговоры с Россией, то все западные поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее. Он также сообщил, что в Киеве спорят о необходимости обнародовать засекреченные данные о реальных потерях ВСУ.

Кроме того, Арахамия «не считает, что вообще какие-то выборы могут быть» на Украине в 2024 году. Он заявил, что «ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет». Также Арахамия заверил, что западные страны «не принуждают» украинские власти проводить выборы.

Арахамия заявил, что конфликт мог закончиться еще весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтральный статус. Однако политик добавил, что на это решение повлиял премьер Британии. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал он.