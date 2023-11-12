До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.13 комментариев
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Минобороны: Российская ПВО в воскресенье ночью уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российская система ПВО в воскресенье ночью уничтожила над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что дежурными средствами ПВО в воскресенье ночью над территорией Белгородской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, тем самым пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
Накануне российская ПВО уничтожила украинский истребитель МиГ-29. В тот же день в зоне спецоперации было сбито 38 украинских беспилотников. Еще четыре дрона российская ПВО сбила в Брянской области.