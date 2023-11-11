До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.2 комментария
Российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29
Система противовоздушной обороны России за прошедшие сутки уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Запорожья и перехватила пять снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны.
Кроме того, сбито 38 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Всего с начала проведения спецоперации на Украине российские силы уничтожили 534 самолета, 254 вертолета, 8829 БПЛА, 441 ЗРК, 13346 танков и других боевых бронемашин, 1183 боевые машины РСЗО, 7059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15194 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила четыре дрона в Брянской области.