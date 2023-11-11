Российская ПВО сбила четыре дрона в Брянской области, пострадавших нет

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале губернатор указал, что пресечена попытка ВСУ совершить атаку с помощью четырех дронов, обошлось без пострадавших, разрушений также не зафиксировано.

Накануне вечером российская ПВО перехватила над территорией Смоленской и Московской областей два украинских беспилотника.

