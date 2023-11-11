Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Украинские БПЛА перехвачены российской ПВО над Смоленской и Московской областями
Минобороны: Российская ПВО перехватила над территорией Смоленской и Московской областей два украинских беспилотника
Дежурными средствами российской системы противовоздушной обороны над территорией Смоленской и Московской областей перехвачены два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что 10 ноября около 23.00 дежурными средствами российской системы ПВО над территорией Смоленской и Московской областей перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, тем самым была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.
Накануне российская система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью.