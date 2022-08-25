В США указали на расхождение стран Запада в вопросе исхода российской СВО

У стран Запада нет общего мнения по вопросу, какой исход событий на украине можно считать удовлетворительным, со временем им будет сложнее сохранять единство, пишут американские СМИ.

Директор вашингтонского неправительственного Center for Intelligence & Global Affairs Джошуа Хьюмински заявил, что «сохранение единства стран Европы и союзников в существующих условиях становится все сложнее из-за множества взаимосвязанных факторов», передает ТАСС со ссылкой на Hill.

При этом «каждая из сторон, похоже, имеет собственное определение того, что может считаться удовлетворительным исходом». Так, США и Великобритания считают, что Киев данный вопрос «сам для себя решит», Прибалтика добивается «катастрофического поражения» России, а Франция и Германия хотели бы «быстро разрешить ситуацию дипломатическим путем», заявил он.

Хьюмински считает, что призывы возобновить поставки российских энергоносителей могут усилиться, если зама в Европе окажется «холодной и тяжелой». Германия, которой грозит рецессия, может начать все менее охотно «переносить такую экономическую боль», заявил он. Он также отметил, что сентябрьские выборы в Италии могут стать индикатором изменения настроений в Европе.

Если конфликт на Украине «действительно остановится, но не прекратится», то поддерживать единство среди стран Запада будет сложно, считает Хьюмински. По его словам, «именно этого надеется достичь Путин, как подозревают некоторые эксперты». Затянувшийся на неопределенный срок конфликт, «несомненно, приведет к размыванию поддержки войны на Западе», особенно с учетом появления новых проблем, требующих внимания, отмечает автор.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.