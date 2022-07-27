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Дмитрий Медведев высмеял территориальные претензии Зеленского
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал карту Европы, составленую западными аналитиками, где территория Украины существенно уменьшается в размерах.
«В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины [Владимира Зеленского] возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1)», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По этой карте границы Украины совпадают с границами страны до 2014 года.
«Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2)», – продолжил зампред Совбеза.
На второй картинке украинской территорией обозначена лишь Киевская область, остальные же отошли России, Польше, Румынии и Венгрии.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские войска получили приказ Зеленского отвоевать юг страны.
В США предсказали цепную реакцию на Украине после дефолта «Нафтогаза»
Дефолт украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе страны, сообщила The Wall Street Journal.
Как уточняет издание, общая сумма обязательств «Нафтогаза» по облигациям превысила 1,4 млрд долларов. Руководство организации попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 млн долларов. При этом срок выплат истек на прошлой неделе, а во вторник прошел и льготный период в пять рабочих дней. Как сообщили украинские СМИ, правительство запретило «Нафтогазу» платить по еврооблигациям, после чего компания сообщила о дефолте, передает РИА «Новости».
Американское издание уточняет, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков Украины усилит опасения по поводу состояния государственных финансов всей страны, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для экономики государства. Держатели остальных евробондов «Нафтогаза», платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.
Ранее во вторник компания «Нафтогаз Украины» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
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В Чехии начали снимать со зданий флаги Украины
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Власти ряда чешских город решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций, сообщил портал iDNES.
Причины, как отмечается в публикации, разные. В ряде случаев этого потребовали местные жители, а где-то поводом стал ремонт, передает РИА «Новости».
«Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг», – приводит издание слова пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф.
Вернется ли украинский флаг на ратушу, неизвестно. «Мы не планируем этого, но и не исключаем», – добавила Адольф.
Староста города Червены-Костелец Томаш Проуза в свою очередь подчеркнул, что вывешивать государственные флаги или использовать другие государственные символы нужно обдуманно, не увлекаясь.
«Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», – заявил он.
Убрали украинский флаг в конце школьного года и с ратуши в Колине. «Обратно возвращать флаг мы не планируем», – сообщила пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова. Из-за ремонта фасада исчез флаг и с ратуши в Ческе-Будеевице.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Напомним также, в прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обсуждал в Киеве с главами МИД Австрии и Чехии усиление давления на Россию.
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В России спрогнозировали последствия дефолта «Нафтогаза» для Украины
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«Нафтогаз» все свои трудности попытается списать на Россию. Это позволит им не возвращать долги, а любого, кто попросит об этом – клеймить агентом Кремля», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя дефолт украинской компании по еврооблигациям.
«Очевидно, что тут стоит вопрос разборок внутри украинских элит, поскольку там есть явная конкуренция между «Нафтогазом», который возглавляют люди Петра Порошенко, и администрацией Владимира Зеленского. «Нафтогаз» пытается показать, что он придерживается нормативов корпоративной отчетности, а правительство указывает на некомпетентность руководства компании», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
При этом нынешняя политическая ситуация играет на руку Украине. «Все трудности можно списать на Россию. Это позволит Киеву и «Нафтогазу» клеймить агентом Кремля каждого, кто заикнется про возврат долга, и при этом можно попросить еще денег в долг. На фоне этого и облигации нет смысла отдавать, ведь можно перевести все из экономической в этическую и политическую плоскость», – пояснил эксперт.
«В идеале сейчас должны быть распроданы активы «Нафтогаза», а его счета арестованы. Для этого кредитор, который является держателем облигаций, должен подать в суд. Но в современных политических реалиях этого не будет. А процедура банкротства подразумевает, что все долги будут списаны», – рассуждает Юшков.
«После этого «Нафтогаз» сможет вновь выйти на рынок заимствований и просить денег, угрожая тем, что в противном случае Украина замерзнет в зимнее время. Однако остается открытым вопрос, сколько газа потребуется стране. Обычно она потребляла около 30 млрд кубов, добывая около 20 млрд», – сказал эксперт.
«Теперь же Киев потерял контроль над большим количеством территорий, а промышленность пришлось остановить. Так что они могут выйти и на самообеспечение, которым будут хвалиться. Правда, не думаю, что такой расклад – повод для гордости», – подчеркнул Юшков.
Схожей точки зрения придерживается и политолог-экономист Иван Лизан. «Нафтогаз» продолжит свою работу, поскольку это монополист, который контролирует газотранспортную систему. Кроме того, через него выкачивалась прорва денег за счет фантастических цен на газ. Опять же, впереди отопительный сезон и там сейчас активно обсуждают, как закупать газ», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.
«Но даже в среднесрочной перспективе совершенно понятно, что Украина – абсолютный банкрот. Печатный станок работает, не останавливаясь. Только на начало июня было напечатано уже более 235 млрд гривен. При этом армия в месяц сжигает свой годовой бюджет, а платить зарплаты бюджетникам практически нечем», – рассуждает он.
Собеседник отмечает, что нынешний дефолт «Нафтогаза» может привести к цепной реакции по всей Украине. «Далее появится «Укравтодор» и другие госкорпорации, которые также не смогут погасить платежи по очередным евробондам. Другое дело, что они могли бы еще какое-то время проводить платежи, если бы Зеленский не был против оттока валюты из страны», – пояснил Лизан.
«В качестве еще одного сценария можно рассмотреть потенциальную передачу «Нафтогаза» через дефолт под внешнее управление. Но тогда не понятна логика и выгода такого решения. Одно дело – контролировать компанию в мирное время, и совершенно другое – в нынешних условиях. Третий вариант – принуждение держателей корпоративных займов к реструктуризации по ним. По госзаймам это уже проведено», – заключил Лизан.
Накануне украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. «Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», – приводит сообщение компании ТАСС.
Как отмечается, кабмин Украины «не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)».
Кроме того, сообщается, что «поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило «Нафтогаз» доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».
Во вторник вечером американская газета The Wall Street Journal сообщила, что дефолт «Нафтогаза» приведет к цепной реакции в экономике и финансовой системе страны. Как пишет издание, общая сумма обязательств «Нафтогаза» по облигациям превысила 1,4 млрд долларов. Руководство организации попросило украинские власти одобрить погашение части задолженности в размере 335 млн долларов.
При этом срок выплат истек на прошлой неделе, а во вторник прошел и льготный период в пять рабочих дней. Как сообщили украинские СМИ, правительство запретило «Нафтогазу» платить по еврооблигациям, после чего компания сообщила о дефолте, передает РИА «Новости».
Газета уточняет, что невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков Украины усилит опасения по поводу состояния государственных финансов всей страны, а также осложнит деятельность организации, играющей ключевую роль для экономики государства. Держатели остальных евробондов «Нафтогаза», платежи по которым должны быть осуществлены позднее, могут потребовать ускоренного погашения. Это усугубит положение газовой корпорации, подытоживается в публикации.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «ССС» до «C». Эксперты Fitch пришли к выводу, что на Украине начался процесс, похожий на дефлот.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
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«Нафтогаз Украины» объявил о дефолте по еврооблигациям
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Украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.
«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», – приводит сообщение компании ТАСС.
Как отмечается, кабмин Украины «не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)». Таким образом, как подчеркивает компания, «правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины».
Кроме того, сообщается, что «поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило «Нафтогаз» доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями ранее Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
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Власти Херсонской области рассказали о повреждениях Антоновского моста
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Антоновский мост через Днепр в Херсоне в ночь на среду получил повреждения в результате атаки со стороны украинских военных, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«По железнодорожному мосту [через Днепр] также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся. По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», – передает ТАСС его слова.
Стремоусов добавил, что нанесение удара по мосту не влияет на ситуацию в Херсонской области и на линии соприкосновения, однако принято решение полностью закрыть мост для движения. «На данный момент мост закрыт для движения полностью», – заявил замглавы администрации.
Также он отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру и создало неудобства для жителей Херсонской области, и заверил, что в ближайшее время начнется ремонт моста.
Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.
В среду утром стало известно, что ВСУ предприняли попытку обстрела Антоновского моста.
Накануне вечером российская ПВО сработала по объектам над Херсоном и Мелитополем. Ранее во вторник российская система ПВО отразила несколько попыток украинских силовиков обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО). ВСУ также пытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник.
В прошлую среду украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
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ВСУ обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне
Вооруженные формирования Украины предприняли попытку обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Антоновский мост цел, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Пока информационные помойки Зеленского празднуют уничтожение Антоновского моста, ВГА Херсонской области опровергают повреждение моста в результате обстрела – все ракеты были перехвачены», – написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Антоновский мост цел, несмотря на истерики в нацистских пабликах», – написал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
Накануне вечером российская ПВО сработала по объектам над Херсоном и Мелитополем. Ранее во вторник российская система ПВО отразила несколько попыток украинских силовиков обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО). ВСУ также пытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник.
В прошлую среду украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО. Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
Антоновский мост – это единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум.
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Эксперт оценил попытки ВСУ разрушить Антоновский мост в Херсоне
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«ВСУ, очевидно, действительно хотят уничтожить Антоновский мост. Но сделать этого не получается за счет надежности советской постройки», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя очередные обстрелы со стороны Украины по ключевому объекту региона.
«Насколько мы видим, ВСУ удается повредить только дорожное покрытие Антоновского моста. И в ближайшие три дня наши инженерные войска будут его восстанавливать. В целом же после нескольких ударов ВСУ не удается обрушить даже один пролет сооружения», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Для того чтобы ликвидировать такой объект, надо понимать, с чем мы имеем дело. Если речь идет об опорном мосте, то необходимо нанести удар точно в опору. Только после этого может быть уничтожен пролет. Если же говорить о подвесной конструкции, то бить надо четко в связующие механизмы», – рассуждает собеседник.
Украинскому командованию «очень хочется разрушить Антоновский мост, но, как мы видим, даже после серии ударов сделать этого не удалось», говорит эксперт. «Обусловлено это в том числе надежностью конструкции советской постройки. В СССР мосты строили с запасом прочности, рассчитывая его на потенциальный военный конфликт. Это отличительная черта многих мостов. И удары по таким сооружениям не могут привести к мгновенному результату» – заметил он.
«К сожалению, и нашим войскам приходится сталкиваться с подобными трудностями. Так, мы уже пять или шесть раз наносили удары по мосту в Затоке Одесской области. Да, конструкция уже значительно повреждена, но до сих пор так и не разрушена», – заключил Рожин.
Антоновский мост через Днепр в Херсоне в ночь на среду получил повреждения в результате атаки со стороны украинских военных, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«По железнодорожному мосту [через Днепр] также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся. По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», – передает ТАСС его слова.
Стремоусов добавил, что нанесение удара по мосту не влияет на ситуацию в Херсонской области и на линии соприкосновения, однако принято решение полностью закрыть мост для движения. «На данный момент мост закрыт для движения полностью», – заявил замглавы администрации.
Также он отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру и создало неудобства для жителей Херсонской области, и заверил, что в ближайшее время начнется ремонт моста.
Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.
В среду утром стало известно, что ВСУ предприняли попытку обстрела Антоновского моста.
Накануне вечером российская ПВО сработала по объектам над Херсоном и Мелитополем. Ранее во вторник российская система ПВО отразила несколько попыток украинских силовиков обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО). ВСУ также пытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник.
В прошлую среду украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
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Ударом ВКС в Днепропетровской области уничтожено более ста ракет «Хаймарс»
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Ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе Любимовки Днепропетровской области уничтожено более 100 ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США. Ликвидировано до 120 военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаеве на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР) в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Зайцева и Северска ДНР, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области.
Поражена живая сила и военная техника в 142 районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове, а также боевики формирования «Черная сотня» в районе Артемовска ДНР», – отметил Конашенков.
«Также уничтожено восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Майорск, Северск ДНР, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое Запорожской области и Кульбакино Николаевской области.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска, батарея РСЗО «Град» в районе Былбасовки, два артиллерийских взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах Отрадовки, Дзержинска, Новгородского, Водяного, Константиновки, Курахова и Георгиевки ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Петровское, Новомайорское ДНР, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Кузьмино Луганской народной республики. Кроме того, над населенными пунктами Антоновка и Брилевка Херсонской области, а также города Херсона перехвачено 10 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Хаймарс».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1622 беспилотных летательных аппарата, 358 зенитных ракетных комплексов, 4167 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4494 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что авиаударом ВКС России в ДНР уничтожено свыше 40 наемников ВСУ из Польши.
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В ЛНР заявили об укреплении позиции ВСУ в районе Артемовска и Соледара
Украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Отмечается усиление позиций противника в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Марочко добавил, что дооборудованы новые фортификационные сооружения, а на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерией.
Ранее разведка ЛНР сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывали вместе с поставленным Западом вооружением – не только системами HIMARS, но и другими типами артиллерии.
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Силы ЛНР, ДНР и России освободили Новолуганское
Военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР) и России взяли под контроль населенный пункт Новолуганское в ДНР, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Буквально десять минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», – приводит слова Киселева ТАСС.
«Из Новолуганского до Мироновского, до Углегорки осталось, может быть, два-три дня, чтобы наши подразделения соединились и выровняли полностью линию соприкосновения с противником», – добавил помощник министра внутренних дел ЛНР.
Новолуганское расположено севернее Горловки в ДНР, примерно в 7 км от Углегорской ТЭС.
Ранее союзные силы взяли под контроль Углегорскую тепловая электростанция (ТЭС) в Светлодарске. При этом украинские силовики перед отходом заминировали Углегорскую ТЭС. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску.
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Украинцы предложили Зеленскому назначить премьером страны Бориса Джонсона
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о выдаче уходящему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону украинского гражданства и назначении его премьером Украины.
«Прошу Вас рассмотреть возможность присвоения гражданства Украины Борису Джонсону и подать его кандидатуру на пост премьер-министра Украины. Положительные стороны решения: мировая поддержка Бориса Джонсона; четкая позиция против военного вторжения на Украину; образованность в политической, финансовой и юридических сферах», – приводит РИА «Новости» текст петиции.
После внесения на сайт президента во вторник петиция набрала 70 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения президентом.
Ранее СМИ сообщили, что подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует совершить последнюю поездку в Киев, прежде чем окончательно покинет Даунинг-стрит.
До этого улицу Льва Толстого в Закарпатье переименовали в честь Бориса Джонсона.
В июне черниговская казацкая община Украины заявила о решении посвятить британского премьера Бориса Джонсона в казаки.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый глава кабинета министров. При этом, по информации СМИ, Джонсон рассчитывает вернуть себе этот пост в будущем.
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ВКС России применили на Украине новый авиационный разведкомплекс
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Российские военные начали применять в рамках спецоперации на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34, сообщил информированный источник.
«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что такие возможности Су-34 обеспечивают новейшие подвесные универсальные контейнеры разведки. На бомбардировщиках используются контейнеры трех типов – оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки.
Как пояснил источник, разведывательный комплекс «позволяет передавать наземным силам и огневым средствам информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме времени, близком к реальному».
Универсальные контейнеры разведки созданы НИИ «Кулон», входящим в холдинг «Росэлектроника«, в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч», которая предполагает расширение боевых возможностей Су-34.
Ранее российский дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» применили в рамках спецоперации на Украине.
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В Крыму предложили расширить географию спецоперации
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил расширить географию южного направления специальной военной операции на Украине до Одессы.
«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине», – сказал Константинов РИА «Новости».
Он выразил уверенность, что освобождение этих регионов позволит обеспечить безопасность границ, а также положить конец планам НАТО закрепиться в Черноморском регионе.
В начале мая глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал расширить границы спецоперации России на всю территорию Украины, не ограничиваясь территориями ДНР и ЛНР.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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МИД: Киев обстрелами АЭС ведет дело к техногенной катастрофе
Обстрелами Запорожской АЭС Киев ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, США и их союзников это полностью устраивает, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
«С маниакальным упорством ВСУ обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности и нарушая резолюцию и решения генеральной конференции МАГАТЭ... Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает», – передает ТАСС его слова.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов не исключил возможность провокации на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС.
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Жители начали возвращаться в Запорожскую область для участия в референдуме
Население начало активно возвращаться в освобожденную часть Запорожской области, чтобы получить российские паспорта и принять участие в референдуме, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Люди, которые с началом спецоперации, не зная, что будет дальше, уезжали, теперь активно возвращаются, причем даже более быстрыми темпами. Они едут в Запорожскую область, так как здесь есть возможность получить российский паспорт и стать гражданами России по упрощенной процедуре, а также принять участие в референдуме», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, жители связываются с родными или соседями, оставшимися в Запорожской области – и, получив объективную информацию о ситуации в регионе, в котором налаживается мирная жизнь, решают вернуться домой.
«Есть четкое понимание, что численность населения области от нынешней цифры увеличится на 15-20%», – подчеркнул Рогов.
Кроме того, по его словам, в освобожденную часть области также массово переезжают жители областного центра – города Запорожье, который пока еще остается под контролем киевской власти.
Ранее Рогов сообщил, что референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России планируют провести в начале осени – предположительно, в первой половине сентября.
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