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Названа возможная кандидатура на пост посла Украины в Германии
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Украина определилась с кандидатурой нового посла в Германии, который сменит известного скандальными высказываниями Андрея Мельника, им станет 47-летний Алексей Макеев, сообщил немецкий телеканал RTL.
Как уточняет RTL, официально его представят в германском МИД через две недели, передает ТАСС.
Алексей Макеев начал работать дипломатом в 1996 году, в 2014–2020 годах был политическим директором украинского МИД, также работал в посольствах в Швейцарии и ФРГ.
Новый украинский посол приедет на смену проработавшему в Германии восемь лет Андрею Мельнику, который регулярно позволял себе недипломатичные и скандальные высказывания, выражал недовольство политикой властей Германии, вступал в открытые дискуссии в социальных сетях.
Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.
Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, за что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики.
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Немецкий энергоконцерн грозит Газпрому судом
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Немецкий энергоконцерн Uniper считает нарушением контракта объявленный Газпромом форс-мажор по поставкам газа и не исключает разбирательства в суде, заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
«Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитирует ТАСС Маубаха.
«Это, возможно, приведет к судебному разбирательству между нами и Газпромом. И я сожалею об этом», – добавил он.
Ранее СМИ сообщили о получении энергоконцерном Uniper от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа.
До этого энергоконцерн Uniper объявил о начале отбора газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России и уведомил клиентов о возможном повышении цен.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России.
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На Украине предсказали потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
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Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, сообщило украинское издание «Европейская правда».
Авторы статьи предполагают, что позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в Словакии на досрочных выборах, так как лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику передачи вооружений Киеву, передает РИА «Новости».
«Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», – говорится в статье.
Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.
«Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта», – пишет издание.
Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить «нового и мотивированного» украинского посла в Братиславе.
Между тем накануне правительство РФ расширило список недружественных России иностранных государств, включив в него, в том числе, Словакию.
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Соседи Шольца нашли в выброшенном им мусоре секретные документы
Канцлер Германии Олаф Шольц и его супруга Бритта Эрнст, министр образования федеральной земли Бранденбург, уже неоднократно выбрасывали в мусор конфиденциальные документы, которые потом находили их соседи по многоквартирному дому в Потсдаме, пишет журнал Der Spiegel.
По данным издания, в ноябре прошлого года жители дома в центре Потсдама нашли в мусоре черновик речи, которую Эрнст произнесла несколькими днями ранее в парламенте Бранденбурга. Кроме того, на помойке находили выдержки из ежедневника жены канцлера, а также лист бумаги со списком одежды, которую супруга Шольца выбирала для тех или иных случаев. Распечатанная и в дальнейшем выброшенная переписка с представителем языковой школы в Гамбурге показала, что Эрнст хотела улучшить свой английский, отмечается также в публикации.
По данным издания, среди них были документы, «официально классифицированные как конфиденциальные». В частности, в контейнере нашли памятку с краткими характеристиками глав правительств, жен и мужей лидеров стран G7, которые прибыли в конце июня на саммит в замок Эльмау на юге Германии. К примеру, в документе сообщалось, что супруга Марио Драги, который занимал тогда пост премьера Италии, «избегает общественности», передает РИА «Новости».
Отмечается, что, хотя в данном случае речь идет об общедоступной информации, супруге немецкого канцлера не следовало выбрасывать в мусор бумагу, которой в МИД ФРГ присвоили классификацию «секретно – только для служебного пользования». Согласно официальным предписаниям, такие данные подлежат защите от несанкционированного доступа, их утилизация также регламентирована: документ необходимо уничтожить таким образом, чтобы восстановить его содержание было невозможно.
Журнал обратился к самому Шольцу и его супруге за комментарием касательно того, почему конфиденциальные документы оказались в мусоре, однако ни ведомство канцлера, ни министерство образования Бранденбурга, где служит Эрнст, ответа не предоставили. В самой публикации говорится, что, по всей видимости, конфиденциальные бумаги выбрасывает преимущественно жена немецкого канцлера.
Ранее в Британии посулили Шольцу скорую отставку или капитуляцию перед Путиным.
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Шойгу сообщил об условиях досмотра судов с украинским зерном
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Досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, будет производиться и на выходе, и на входе в Черное море, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в соответствии с соглашением, которое подписали Россия, Турция, представители ООН и Украина в Стамбуле, создается совместный четырехсторонний координационный центр, который будет досматривать суда, вывозящие украинскую сельхозпродукцию, передает ТАСС.
«Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море», – сказал Шойгу. Министр отметил, что Россия в контексте подписанных в Стамбуле четырехсторонних соглашений была заинтересована в досмотре судов, идущих в порты Украины, потому что он поможет избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) продолжить военные действия.
«Нас интересовало, чтобы была зафиксирована возможность досмотра судов, идущих в украинские порты. Дабы избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы продолжить те или иные действия со стороны Вооруженных сил Украины», – заявил Шойгу.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
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Fitch: На Украине начался процесс, похожий на дефолт
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «ССС» до «C». Эксперты Fitch пришли к выводу, что на Украине начался процесс, похожий на дефлот.
Свою оценку в Fitch объяснили ходатайством властей Украины о двухлетней отсрочке на выплату внешнего долга. В Fitch ожидают, что на Украине потребуется более широкая реструктуризация коммерческого долга, однако сроки этого процесса остаются неопределенными. Такое положение говорит о серьезном шоке для макрофинансового положения Украины, государственных и внешних финансов из-за затянувшегося конфликта с Россией, передает ТАСС.
В четверг Национальный банк Украины резко девальвировал гривну к доллару.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
В начале июля ЕК заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро из-за угрозы дефолта. По данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявляла, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко говорил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%.
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Одесская бригада сформирована в Херсоне из украинских добровольцев
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В Херсоне из украинских добровольцев сформирована Одесская бригада, которая в ближайшее время приступит к освобождению города Николаева и города-героя Одессы, рассказал представитель военного подразделения.
«В ближайшее время совместно с союзными силами мы приступим к освобождению города Николаева и города-героя Одессы. Никакой пощады укронацистам, наемникам и всякой бандеровской нечисти от нас не будет. Единственный способ для них сохранить свои жизни – это сложить оружие. В противном случае все они будут уничтожены», – цитирует «Комсомольская правда» представителя Одесской бригады, который, как сообщает издание, предположительно, не просто родом из Одессы, а был там известным политиком.
Он особо подчеркнул, что бригада сформирована исключительно из добровольцев – граждан Украины. В ее составе уроженцы и жители не только самой Одессы, но и Николаева, Херсона, Киева, Измаила, Белгород-Днестровского, других украинских городов. Есть даже один парень из Западной Украины.
Как говорится в статье, экипировка бойцов новой бригады на «пять с плюсом», что, по мнению автора материала, показывает, что этим вопросом занимались в Минобороны РФ.
По сообщениям одного из Telegram-каналов, представителем нового военного подразделения якобы является одессит Игорь Марков, который был лидером украинской партии «Родина», депутатом Украины и владельцем одесского телеканала АТВ.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что освобожденные территории начинают жить лучше остатков Украины, где экономическая ситуация все более осложняется.
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Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи
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Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов, сообщили в Белом доме.
Байден санкционировал оказать содействие Украине в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона, передает РИА «Новости».
Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»), до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost («Финикс гоуст»), а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
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ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по мосту в Херсонской области
Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту через реку Ингулец в Херсонской области, применив американскую РСЗО HIMARS, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Нанесен удар по Дарьевскому мосту (мост через реку Ингулец в селе Дарьевка). В объект попало семь снарядов», – передает ТАСС его слова.
Ранее в Минобороны России предупредили, что неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области, чтобы взорвать их и обвинить российских военных в ударах по гражданской инфраструктуре.
До этого появились сообщения об обстрелах вооруженными силами Украины моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить инфраструктурные объекты, в том числе мосты, от РСЗО HIMARS. Так, у системы ПВО должна быть единая автоматизированная система управления, которая состоит из комплексов разных типов действия: дальнего, среднего и ближнего, то есть так называемая многоэшелонированная система.
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Зеленский назвал ежедневные потери украинских войск
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Ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете «Уолл-стрит джорнэл».
Как отмечает издание, он утверждает, что потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными» в день, в то время как в мае и июне, по его словам, потери украинских войск составляли от 100 до 200 человек убитыми, передает ТАСС.
Напомним, украинская армия несла самые большие потери в мае, когда в день погибали до 100 человек, а 300–400 получали ранения, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
При этом заявления Зеленского противоречат данным Минобороны России. Например, не далее как вчера в Минобороны заявляли, что в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.
А также на текущей неделе Минобороны сообщало, что ударом «Калибрами» в Одесской области уничтожено более 200 морпехов 35-й бригады ВСУ. Также Минобороны сообщало, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.
Киев утаивает от Вашингтона реальные цифры потерь своих войск, говорилось еще полтора месяца назад в публикации New York Times. Американские эксперты подозревают, что число выбывших из строя украинских солдат уже тогда достигло астрономической цифры в 200 тысяч человек.
Кроме того, еще в мае Владимир Зеленский впервые проговорился о масштабе украинских потерь – по его тогдашним словам, ВСУ теряют по сто человек ежедневно. Президент Украины ужасался этой цифре, но в реальности потери его страны гораздо выше. Каков реальный масштаб этих потерь и почему они так велики, разбиралась газета ВЗГЛЯД.
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Главу теробороны Днепропетровской области не пустили на Украину
При попытке въехать на Украину пограничники изъяли украинский паспорт и отказываются пропустить в страну, заявил глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан.
По его словам, он пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте «Смильница» во Львовской области. «В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по «Дие» (украинский сервис госуслуг – прим. ВЗГЛЯД), никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад [в Польшу]», – цитирует ТАСС Корбана.
Он добавил, что основанием для таких действий пограничники назвали указ президента о лишении его гражданства.
Сообщается, что внутренний и заграничный паспорта Корбана не действительны. Ранее в украинских СМИ появилось видео изъятия паспорта у главы теробороны области. На нем пограничники объявляют Корбану, что его паспорт недействителен. Позже его адвокат потребовал предъявить указ президента о лишении его подзащитного гражданства.
Ранее депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства. В данном списке указан Корбан, а также бизнесмен Игорь Коломойский и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
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Шойгу разъяснил суть подписанных в Стамбуле документов по «продуктовой сделке»
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В Стамбуле подписаны два документа, которые направлены на решение проблем поставок продовольствия, в том числе зерна, и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
«Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Хочу подчеркнуть, что данные документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что «первый документ – меморандум – предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки».
«Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине», – заключил Шойгу.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
Минобороны: СБУ в Сумской области похищает жителей с пророссийскими взглядами
Боевики батальонов территориальной обороны вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) обходят дома в городе Середина-Буда Сумской области для выявления жителей, которые выражают пророссийские взгляды, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, сообщает ТАСС.
По его данным, граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего не известно, добавил генерал-полковник.
Ранее замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Владимир Кононов, который перешел на сторону ЛНР, сообщил, что украинские нацбаты похищали людей.
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Командиру украинских неонацистов «Медведи SS» может грозить смертная казнь
В ДНР командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александру Кравцову предъявлено обвинение, ему грозит смертная казнь, сообщил адвокат обвиняемого Павел Косован.
«Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки рассмотрит его одним составом», – сообщил адвокат ТАСС.
Кравцову вменяют создание вооруженного формирования, не предусмотренного законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам ДНР, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой.
Последняя статья предусматривает смертную казнь в виде наказания.
Ранее Кравцов заявлял, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.
Напомним, смертный приговор грозит и другим участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS». Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявлял, что слушания по боевикам нацбата «Азов» в могут пройти в открытом режиме.
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ВСУ обстреляли район Каховской ГЭС
Украинские военные утром в субботу выпустили не менее семи снарядов по району Каховской ГЭС, сообщили в пресс-службе администрации Каховского района.
«В 05.07 мск было порядка семи прилетов. Замечен дым в районе [Каховской] ГЭС, били туда», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее ВСУ нанесли удар по мосту через реку Ингулец в Херсонской области, применив американскую РСЗО HIMARS.
Нопомним, в понедельник, 11 июля, сообщалось, что под украинский обстрел попала Каховская ГЭС, пока ущерб «оценить тяжело». Информация о разрушениях уточняется.
Украинскими войсками также был нанесен ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны.
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Президент Казахстана в беседе с Зеленским дал оценку «продуктовой сделке»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским положительно оценил подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
«Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна», – отмечается в пресс-релизе.
Также Токаев подтвердил принципиальную позицию Казахстана по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
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