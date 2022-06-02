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2 июня, четверг | Последнее обновление — 10:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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РВИО решило восстановить памятник «Непокоренные» в Краснодоне
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Зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко обсудил с заместителем председателя правительства Луганской народной республики Анной Тодоровой и активом республиканского представительства РВИО восстановление мемориала «Непокоренные» в Краснодоне ЛНР.
«Мы неслучайно сегодня поклонились Мемориалу «Непокоренные». Весь Донбасс непокоренный, сегодня мы видим, что он не покорился нацизму. И корни этого нужно искать в наших предках, которые отдали свои жизни, не задумываясь, насколько лично им было комфортно и безопасно. Они думали о великой цели, о своей стране. Российское военно-историческое общество возьмется за непростую задачу реставрации Мемориала «Непокоренные», – процитированы его слова на сайте РВИО.
Овсиенко напомнил, что мемориал был открыт 40 лет назад, и сегодня нуждается в комплексной и масштабной реставрации. По ее завершении этот мемориальный комплекс станет местом, куда будут приезжать молодые люди со всех уголков России.
«Этот мемориал – сакральное место, которое должно быть восстановлено, должно быть отреставрировано и стать местом паломничества молодежи всей России. Мы точно знаем, что в наши программы патриотического воспитания, исторического просвещения РВИО мы будем обязательно включать посещение Краснодона, посещение этих святых мест», – подчеркнул он.
Кроме того, зампред РВИО посетил Луганск, где провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником и презентовал руководству республики учебники по истории России и всеобщей истории, изданные Российским военно-историческим обществом. Также он передал книги для пополнения библиотечных фондов республики.
«Это книги по истории Отечества, по военной истории, потому что сейчас генетический код нашего народа попытались разрушить, попытались подорвать. Для того чтобы он был тем самым стержнем, который скрепляет дух народа великой России и народа республик Донбасса, обязательно нужно, чтобы дети начали изучать историю правильно, чтобы они изучали историю подвига, историю преданности своей земле и своему народу. Чтобы все это было, мы будем активно помогать с комплектацией фондов библиотек», – отметил Овсиенко.
Подчеркивается, что российское военно-историческое общество уже создало региональное отделение на территории Луганской народной республики, которое планирует заняться широкой историко-просветительской и патриотической работой.
«Для Российского военно-исторического общества задача объединения вокруг исторической и военно-патриотической работы людей, разделяющих наши цели и задачи, и которые душой болеют за свою малую и большую Родину, – это главный приоритет», – отметил он.
Резюмируя, зампред РВИО рассказал о планах работы на территории ЛНР – восстановление разрушенных мемориальных объектов, а также работа по организации отдыха детей из Донбасса в военно-исторических лагерях. Кроме того, в ближайшее время на территории ЛНР планируется организовать передвижные фотовыставки, посвященные освободителям Донбасса.
Помимо прочего, Овсиенко и Пасечник согласовали детали восстановления Мемориала «Непокоренные» и обсудили установку мемориальных досок Героям России и Героям ЛНР.
«У нас много планов, мы нацелены на долговременное и продуктивное сотрудничество. Надеюсь, что оно будет взаимно полезным», – подытожил зампред РВИО.
Силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от путей снабжения
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Взят под контроль участок трассы, окончательно отрезавший украинскую группировку в Авдеевке от одного из двух имевшихся путей снабжения, сообщили в пресс-службе народной милиции Донецкой народной республики.
«Силы НМ ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», передает ДАН сообщение пресс-службы.
Уточняется, что речь идет о трассе Донецк – Авдеевка – Константиновка, которую украинские боевики многие годы использовали для снабжения и ротации своих войск.
Также в оборонном ведомстве информировали об окончательной зачистке села Новоселовка Вторая, примыкающего к трассе на Константиновку. «Противник оттеснен, но продолжает контролировать некоторые высоты в этом районе, принимая безуспешные попытки контратаковать, ВФУ продолжают обстреливать населенные пункты – в округе не осталось практически ни одного целого дома», – сообщает издание.
Ранее стало известно, что в селе Авдеевка на первых этажах жилых домов, в школе и в корпусах противотуберкулезного диспансера размещен личный состав ВСУ, а в подвальных помещениях силой удерживают мирных граждан.
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Посол ЛНР: Правда о потерях ВСУ вызовет взрыв возмущения на Украине
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«Зеленский вынужден сделать это заявление, чтобы не прослыть фейкометом и надавить на Запад с целью получить больше вооружений. При этом и правду он сказать не может, опасаясь недовольства граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Владимир Зеленский оценил потери ВСУ в 60-100 человек в сутки.
«Зеленский однозначно приуменьшает масштабы потерь с украинской стороны. Дело в том, что на фоне сдачи в плен восьми тысяч бойцов ВСУ и сообщениях о массовых похоронках и уведомлениях о без вести пропавших, продолжать говорить о таких цифрах просто невозможно», – сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, сама информация нацелена сразу на две целевых аудитории. «Во-первых, ему приходится признать большие потери, чтобы окончательно не прослыть фейкометом. Во-вторых, это попытка показать западной аудитории, что Киеву приходится сложно и им нужны дополнительные деньги и виды вооружений. Ну а правду он сказать не может, опасаясь взрыва возмущения со стороны украинцев», – пояснил собеседник.
Мирошник также обратил внимание на то, что Зеленский не стал говорить о стремительном увеличении случаев гибели украинских военных. «На фронт были отправлены батальоны территориальной батальоны. Фактически – это люди, которые только вчера взяли в руки оружие. И, как показывает практика, они гибнут массово, плюс морально-психологическая устойчивость оставляет желать лучшего. Они просто не умеют воевать и постоянно жалуются на нехватку оружия и медпомощи», – отмечает дипломат.
Вместе с тем у России есть шанс донести правдивую информацию и до Украины, и до Запада, уверен собеседник. «Медийное пространство сейчас закрыто для нас. Однако со временем люди начнут искать альтернативные источники информации. Нам же остается говорить правду, тщательно верифицируя каждую цифру», – заключил Мирошник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными. «Ситуация очень тяжелая», – добавил он. По словам Зеленского, украинские вооруженные формирования на востоке «удерживают периметр обороны», а в Харьковской области «контратакуют и оказывают давление».
По экспертным оценкам, безвозвратные потери украинских военных и нацбатов к 24 мая значительно превысили 30 тыс. человек, не считая десятков тысяч раненых и нескольких тысяч пленных, которые для Украины потеряны на ближайшие годы как минимум. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каков реальный масштаб потерь Украины и почему они так велики.
Напомним, 18 апреля Министерство обороны России впервые опубликовало реальные задокументированные данные о безвозвратных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, оценив их на тот момент в 23 367 человек. При этом двумя днями ранее Зеленский заявлял, что в ходе российской военной спецоперации украинские вооруженные силы потеряли якобы до трех тысяч человек убитыми.
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Российские «Ураганы» уничтожили замаскированную технику ВСУ
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Минобороны опубликовало кадры того, как реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили замаскированную технику украинских войск по данным, полученным от беспилотника «Орлан».
Военное ведомство выложило запись, на которой виден запуск «Орлана» с механической катапульты, а также развертывание и подготовка «Ураганов» к стрельбе. После показаны кадры залпового огня РСЗО и попадание реактивных снарядов по украинским позициям.
«Батарея РСЗО «Ураган» от операторов БПЛА «Орлан-10» получила координаты разведанных укрепленных позиций ВСУ. После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по разведанным беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Отмечается, что в результате удара уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения украинских подразделений. После выполнения задачи расчеты сменили огневую позицию и перезарядили «Ураганы».
Подобные ракетные системы стремятся получить и на Украине. Так, президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
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Назван размер оставшейся под контролем ВСУ части Севердонецка
В городе Северодонецк в ЛНР осталось зачистить еще 15-17% жилого сектора, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
«На час времени текущего дня, обстановка в городе Северодонецк под контролем, осталось нам дочистить общей сложности где-то 15-17% жилого сектора. Остальная территория полностью зачищена», – заявил Алаудинов на видео, которое опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».
По его словам, чеченские бойцы сейчас подходят к промышленной зоне, примыкающей к жилому сектору.
«На данный момент без происшествий, без жертв. Потерь с нашей стороны тоже нету, единственное, надо отметить, что с города Лисичанска просто беспрерывным дождем на нас сыпется град снарядов. Наш противник свою агонию потери города решил возместить тем, что он будет сыпать этот город снарядами и убивать мирных жителей. <...> Мы уже можем готовить для отправки сюда караваны из фонда Кадырова с продуктами для мирных жителей», – сказал он.
Напомним, что штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявляет об освобождении и установлении полного контроля над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван, и продвижении к Славянску.
Ранее поступали сообщения о том, что Северодонецк перешел под контроль российских войск и ЛНР.
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В Германии предрекли потерю Донбасса Украиной
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Киев в скором времени потеряет контроль над всем Донбассом, заявил германский отставной генерал Роланд Катер.
«У меня сложилось впечатление, что Россия изменила свою стратегию за последние несколько дней и недель. Она сформировала четкий центр притяжения в Донбассе и массово сосредоточила там свои силы», – сказал Катер в интервью Die Welt, передает ТАСС.
Он добавил, что российские вооруженные силы превосходят ВСУ, и это не дает украинским военным шансов.
После этого российские военные начнут укреплять сухопутный коридор с Крымом.
«Я думаю, что здесь мы имеем дело с очень четкой тактикой: сначала взять Донбасс под контроль, а потом готовиться к дальнейшим действиям. И я предполагаю, что тогда будет сделано все, чтобы прочно наладить сухопутное сообщение с Крымом, установить связь через Мариуполь и другие города-порты», – заключил немецкий отставной военный.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ДНР заявили об отражении попытки наступления ВСУ в районе Угледара
Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что отразила попытку наступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи села Павловка рядом с городом Угледаром, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации отражена атака противника в районе населенного пункта Павловка с направления населенного пункта Угледар», – приводит его слова ТАСС.
По сведениям Басурина, в ходе отражения попытки наступления ВСУ были уничтожены танк Т-64, два БМП, потери личного состава украинских войск составили до 50 человек. Огневым воздействием были подавлены три огневые точки украинских силовиков в районе населенного пункта Новомихайловка. Части ВСУ отступили, понеся значительные потери, заявил Басурин.
Ранее сообщалось, что силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от путей снабжения.
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Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство
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Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко заявил о намерении оформить российское гражданство для себя и своей семьи.
«На сегодняшний момент люди (жители Херсона) себя чувствуют уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали», – передает РИА «Новости» его слова.
Кузьменко рассказал, как украинские офицеры «обрекли его необученных бойцов на смерть», прикрывая собственное отступление.
По его словам, в первый день российской спецоперации украинский командир связался с ним и заверил, что на херсонском направлении ничего не происходит, а российская армия якобы не станет двигаться в сторону Херсона. При этом он уточнил, что все украинские военнослужащие и сотрудники силовых структур бежали из города в первые два дня после начала российской операции.
Экс-командир рассказал, что 25 февраля он получил приказ раздать оружие личному составу и распустить всех по домам. «Если бы мы тогда раздали оружие тем, кто у нас был, мы бы половины уже не собрали. Из тех людей, что у нас были, только 20–25 явились на сборный пункт. На собрании командования я выступил с просьбой вывести вообще всех из Херсона, так как никакой подготовки и установок по обороне у нас не было. Мне было строго отказано и приказано оставаться на местах», – вспоминает он.
Кузьменко рассказал, что он приказал занять позиции на окраине Херсона и рассредоточиться. При этом до начала боя один из местных жителей предупредил его, что российские военные уже находятся в городе, и смысла в действиях его бойцов нет, добавил он.
Экс-командир теробороны сообщил, что позднее начался бой, начала работать минометная артиллерия, а украинские военные и силовики к тому моменту уже покинули город.
«После выехала БМП и начинала тоже работать по нам. Бойцы побросали оружие и легли на землю. Командир дал команду отходить. Мы не видели, что там были раненые, было понятно, что уже они все трупы лежат. Со мной приехало около 43 человек, осталось на поле боя около 18–20 человек», – сообщил он.
По утверждению Кузьменко, он не отдавал своим бойцам приказа стрелять по российским военнослужащим, а сам не успел применить оружие в попытках сохранить жизни оставшихся людей. Так получилось, что большая часть спутников Кузьменко не слышала приказы и не могла оказывать какое-либо сопротивление из-за полного отсутствия военной подготовки, добавил он.
Украинские силовики бежали из Херсона, прикрыв свой тыл батальоном из числа мобилизованного в ряды территориальной обороны гражданского мужского населения, резюмировал экс-командир теробороны.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль
и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили
о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса
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На стены здания посольства Соединенных Штатов в Москве общественные активисты спроецировали видео, рассказывающее о роли американских военных в гибели детей Донбасса.
Устроившие акцию активисты приурочили ее к Международному дню защиты детей и объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса, пишет РИА «Новости».
В конце мая в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы, находившиеся там восемь лет, готовили наступление.
До этого в Рубежном нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Россия опередила действия ВСУ, начав военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Слуцкий назвал сроки проведения референдума о вхождении Донбасса и Херсонской области в Россию
Глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
«Не исключаю, что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично. Рассчитываю, что это может произойти уже в июле», – сообщил Слуцкий РИА «Новости».
Также он положительно ответил на вопрос корреспондента агентства о том, хватит ли у России на это ресурсов.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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Минобороны показало стрельбу артиллерии ВДВ по огневым позициям минометов ВСУ
Минобороны опубликовало видео работы боевых расчетов артиллерийских подразделений ВДВ, которые уничтожили огневые позиции минометчиков ВСУ.
«Артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30 заняла огневую позицию сходу и нанесла удар по выявленной огневой позиции минометов ВСУ. Военнослужащие ВДВ огнем из гаубичных орудий Д-30 уничтожили огневые позиции минометчиков, военную технику, а также оборонительные сооружения ВСУ», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.
Ранее Минобороны показало, как артиллеристы российских войск уничтожили огневую позицию гаубиц калибра 155 мм итальянского производства, которые были поставлены Киеву.
До этого Минобороны России опубликовало видео уничтожения Су-25 ВКС РФ бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.
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Более 100 военнопленных ВСУ получили в ДНР статус подозреваемых в преступлениях
Более 100 украинских военнопленных по результатам расследования получили статус подозреваемых и перемещены в СИЗО, заявил глава Минюста ДНР Юрий Сироватко в эфире Первого канала.
«Они уже не пленные — по ним решение будет принимать суд», — сказал он. Сироватко также не исключил, что после суда над украинскими военнопленными их могут привлечь к восстановлению разрушенных городов республики.
«Уже больше ста человек переместили в СИЗО, это для нас уже категория подозреваемых преступников, они уже не пленные – по ним решение будет принимать суд», – отметил он.
Ранее в ДНР исключили обмен попавших в плен иностранных наемников.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания.
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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Пушилин опроверг слухи о своем ранении
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин опроверг слухи о своем ранении, которые распространяли украинские СМИ.
«Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были сегодня в Мариуполе. Было подписание о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом, с Александром Дмитриевичем (Бегловым) чувствуем себя вполне хорошо», – сказал Пушилин в интервью RT.
Ранее украинский телеканал ТСН со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива заявил о якобы ранении главы ДНР в Лимане.
Напомним, в здании мариупольской филармонии состоялось подписание соглашения о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом.
Евгений Миронов о Донбассе: Когда я увидел все своими глазами, вопросы у меня отпали
Решение приехать в Донбасс было личным желанием, все вопросы отпадают, когда видишь людей, которые все это пережили, и пострадавших детей в больницах, заявил Народный артист России Евгений Миронов. Он привез в Донецкую народную республику Театр наций со спектаклем ко Дню защиты детей в рамках гуманитарной миссии «Единой России».
«Когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами – это совсем другое дело. И вчерашний день – один из самых тяжелых в моей жизни, потому что я увидел людей, которые это все пережили. Увидел и жителей, и врачей. Фантастических людей, которые приезжают из разных точек, из Сибири в том числе, и помогают. Детей в больницах, которые пострадали», – приводятся слова Евгения Миронова в Telegram-канале «Единой России». Он отметил, что это было его собственным решением приехать в Донбасс.
«Я бы сказал своим коллегам, что, по возможности, надо приехать сюда и увидеть все своими глазами. Увидеть и пообщаться. Творческие люди очень импульсивны, они часто реагируют моментально. Сейчас такой вал информации с разных сторон. Но когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами – это совсем другое дело», – сказал народный артист.
Также с гуманитарной миссией в ЛНР приехал зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. Вместе с первым зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артемом Бичаевым он посетил расположение бойцов федеральной службы войск национальной гвардии. Депутаты передали личному составу жизненно важные на фронте технические средства, а также письма со словами поддержки, которые им написали смоленские школьники. Туров посетил одну из больниц, где проходят лечение раненые бойцы. В больницу города Кировска ЛНР он доставил очередную партию медикаментов, перевязочных материалов, оборудование и письма поддержки от смоленских школьников.
Между тем секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак открыл в Мариуполе футбольный турнир на Кубок гуманитарного центра «Единой России», организованный «Молодой Гвардией Единая Россия и «Волонтерской Ротой». В турнире приняли участие более 30 детей из школ №5 и №41 Мариуполя, а также команда из Новоазовска. Секретарь Генсовета сообщил, что турнир будет ежегодным.
«Очень символично, что этот турнир проходит сегодня – в День защиты детей. Для Мариуполя эта тема как ни для какого другого города важна. Мариупольцы пропустили ее через себя. И, мне кажется, это самый главный символ того, что в Мариуполь наконец-то возвращается мирная жизнь. Хочу поприветствовать команды, участников соревнований, пожелать вам честной и чистой борьбы, честных и чистых побед», – сказал Турчак.
Ранее актер Дмитрий Дюжев, певец Григорий Лепс и певица Лариса Долина выступали с праздничным концертом в Донбассе.
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В ДНР исключили обмен попавших в плен иностранных наемников
Иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
«Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх, и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал», – приводятся ее слова в Telegram администрации ДНР.
Депутат отметила, что это касается и британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Сааудуна Брагима. Кроме того, парламентарий напомнила, что военный преступник – не только тот, у кого в руках оружие.
«Это и тот генерал, который отдает приказ, это и те президенты, а их было трое – Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины, Порошенко и Зеленский. Своими подписями они посылали нацистов в Донбасс для убийства мирного населения», – сказала Шишкина.
Пиннер и другой подданный Великобритании Эйден Эслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Ранее в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания.
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
В ДНР заявили об обстреле Донецка из американских гаубиц
Украинские военные обстреляли Донецк из американских гаубиц М777, сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«Они применяли и вчера, и сегодня по Донецку гаубицы М777 калибра 155 мм – это американские гаубицы», – передает ТАСС его слова.
Уточняется, что школа в Ворошиловском районе обстреляна из РСЗО «Смерч» с кассетной головной частью. По данным различных ведомств республики, в результате обстрела погибли от трех до пяти человек, среди них ребенок 2009 года рождения.
Ранее сообщалось, что при обстреле Ворошиловского и Буденновского районов Донецка пострадали 18 человек, в том числе два ребенка, сообщили в Минздраве ДНР. При обстреле школ в городе пострадали как минимум трое детей. В результате обстрелов ВСУ Донецка погибли шесть человек.
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