РВИО решило восстановить памятник «Непокоренные» в Краснодоне

Зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко обсудил с заместителем председателя правительства Луганской народной республики Анной Тодоровой и активом республиканского представительства РВИО восстановление мемориала «Непокоренные» в Краснодоне ЛНР.

«Мы неслучайно сегодня поклонились Мемориалу «Непокоренные». Весь Донбасс непокоренный, сегодня мы видим, что он не покорился нацизму. И корни этого нужно искать в наших предках, которые отдали свои жизни, не задумываясь, насколько лично им было комфортно и безопасно. Они думали о великой цели, о своей стране. Российское военно-историческое общество возьмется за непростую задачу реставрации Мемориала «Непокоренные», – процитированы его слова на сайте РВИО.

Овсиенко напомнил, что мемориал был открыт 40 лет назад, и сегодня нуждается в комплексной и масштабной реставрации. По ее завершении этот мемориальный комплекс станет местом, куда будут приезжать молодые люди со всех уголков России.

«Этот мемориал – сакральное место, которое должно быть восстановлено, должно быть отреставрировано и стать местом паломничества молодежи всей России. Мы точно знаем, что в наши программы патриотического воспитания, исторического просвещения РВИО мы будем обязательно включать посещение Краснодона, посещение этих святых мест», – подчеркнул он.

Кроме того, зампред РВИО посетил Луганск, где провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником и презентовал руководству республики учебники по истории России и всеобщей истории, изданные Российским военно-историческим обществом. Также он передал книги для пополнения библиотечных фондов республики.

«Это книги по истории Отечества, по военной истории, потому что сейчас генетический код нашего народа попытались разрушить, попытались подорвать. Для того чтобы он был тем самым стержнем, который скрепляет дух народа великой России и народа республик Донбасса, обязательно нужно, чтобы дети начали изучать историю правильно, чтобы они изучали историю подвига, историю преданности своей земле и своему народу. Чтобы все это было, мы будем активно помогать с комплектацией фондов библиотек», – отметил Овсиенко.

Подчеркивается, что российское военно-историческое общество уже создало региональное отделение на территории Луганской народной республики, которое планирует заняться широкой историко-просветительской и патриотической работой.

«Для Российского военно-исторического общества задача объединения вокруг исторической и военно-патриотической работы людей, разделяющих наши цели и задачи, и которые душой болеют за свою малую и большую Родину, – это главный приоритет», – отметил он.

Резюмируя, зампред РВИО рассказал о планах работы на территории ЛНР – восстановление разрушенных мемориальных объектов, а также работа по организации отдыха детей из Донбасса в военно-исторических лагерях. Кроме того, в ближайшее время на территории ЛНР планируется организовать передвижные фотовыставки, посвященные освободителям Донбасса.

Помимо прочего, Овсиенко и Пасечник согласовали детали восстановления Мемориала «Непокоренные» и обсудили установку мемориальных досок Героям России и Героям ЛНР.

«У нас много планов, мы нацелены на долговременное и продуктивное сотрудничество. Надеюсь, что оно будет взаимно полезным», – подытожил зампред РВИО.