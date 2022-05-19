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Суд арестовал 500 млн рублей на счетах ООО «Гугл»
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Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета российского подразделения компании Google – ООО «Гугл» – на 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT.
«Заявление автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл», на общую сумму 500 млн рублей», – говорится в документе, передает ТАСС.
Согласно документу, АНО «ТВ-Новости» потребовало обязать ответчиков Google Ireland Limited, Google LLC и ООО «Гугл» восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам и взыскать судебную неустойку.
Ранее сообщалось, что российская дочерняя компания Google инициировала процедуру банкротства из-за невыполнения денежных обязательств.
Нового представителя Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине
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Американцы раскритиковали официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы американской инфляции «повышением цен Путина». Некоторые в шутку заметили, что ей пока удается не так убедительно врать, как это делала ее предшественница Дженнифер Псаки.
«Карин Жан-Пьер едва сдерживается, когда произносит вслух «повышение цен Путина». Дайте ей время, и она научится также хорошо врать, как это делала Псаки», – передает РИА «Новости» текст комментариев.
«Белый дом все еще обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело», – добавил один из пользователей.
«В Белом доме и увеличение числа свидетельств НЛО за последние двадцать лет свяжут с приходом к власти Путина», – отметил комментатор.
Накануне первый рабочий день Жан-Пьер на новом посту также не прошел гладко. Журналисты обрушились на пресс-секретаря за неудачный, по их мнению, ответ на вопрос об экономике. Работающий с республиканцами пиар-менеджер Мэтт Уитлок предположил, что новый представитель Белого дома запуталась в заранее заготовленных тезисах и прочитала не тот. А старший научный сотрудник Манхэттенского института Брайан Ридл заявил, что на ответ Жан-Пьер было «мучительно смотреть».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, отметив, что ему пока не приходилось с ней общаться.
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Европа захотела создать для Украины, Грузии и Молдавии «отдельный ЕС»
Для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз, выразил мнение глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам главы Евросовета, в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы, передает SputnikArmenia в своем Telegram-канале.
В прошлую пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров усомнился в безобидности планов Украины вступить в ЕС. Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле отношение России к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
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МИД ответил на призыв представителя ООН открыть доступ к портам Украины
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Решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, которые мешают свободной торговле, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
«Здесь нужно не только обращение к Российской Федерации, но и обратить внимание на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис. В первую очередь, это санкции, которые введены против России со стороны США и Европейского союза, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», – прокомментировал он призыв главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине, сообщает ТАСС.
Руденко подчеркнул, что «вопрос, который задает господин Бизли, нужно рассматривать весьма комплексно и двусторонне».
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
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Грузия поименно назвала западных недоброжелателей
Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о небольшой группе западных политиков, которая напрямую вмешивается во внутренние дела ее страны, «подавая себя так, что это именно они и есть Европа и Запад», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«На деле же они руководствуются узкопартийными интересами вместе с (партией экс-президента Михаила Саакашвили) «Единым национальным движением», ставя целью смещение правительства. Их 10–11 человек», – сказала она телекомпании «Имеди».
Вице-премьер назвала некоторых из этих политиков, которые «готовы нанести оскорбление членам правительства и парламента Грузии, грузинскому народу».
В этой группе, по словам Теи Цулукиани, бывший посол США в Грузии Ян Келли, евродепутаты от Германии Виола фон Крамон и от Польши Анна Фотыга.
«Виола фон Крамон, кажется, в своем избирательном округе в Германии уже не имеет дел, она стала политиком в Грузии и вмешивается в наши дела. То одному погрозит пальчиком, то другому, думая, что имеет на это право. Ян Келли, который, будучи послом, не любил Грузию, сегодня не устает ежедневно наносить оскорбления правительству Грузии, народу страны. Как будто мы – ученики нулевого класса. И вот есть такая маленькая группа, а «националы» преподносят нам, что это и есть Европа. Но это неправда», – заявила вице-премьер.
Теа Цулукиани предложила этим западным недоброжелателям «успокоиться».
«Вы разговариваете с суверенным государством», – подчеркнула она.
«У нас есть истинные друзья. Этот список длинный. Ни один из них не позволит себе погрозить пальчиком члену правительства или парламента Грузии, оскорбить народ Грузии», – отметила Теа Цулукиани.
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Импорт из России в Японию резко вырос
Импорт российских товаров в Японию в апреле вырос на 67,3%, сообщило министерство финансов Японии.
В абсолютных цифрах этот показатель составил 187,1 млрд иен (1,45 млрд долларов). Этому способствовал рост цен на энергоносители, передает РИА «Новости».
Между тем, экспорт в этом же месяце сократился на 69,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года до уровня 23,77 млрд иен (184,2 млн долларов).
В целом в апреле зафиксирован рекордный с 1979 года для показателей за один месяц уровень импорта, он составил 8,92 трлн иен (69,1 млрд долларов). По сравнению с тем же месяцем предыдущего года рост составил 28,2%. Экспорт стал вторым по величине с 1979 года и составил 8,76 триллиона иен (67,9 млрд долларов). Рост составил 12,5%.
Внешнеторговый баланс оказался в минусе - дефицит достиг 839 млрд иен (6,5 млрд долларов).
Ранее ведущие банки Японии из-за санкций против России потеряли 2,7 млрд долларов.
Стало известно о сдаче в плен «говорящей головы» «Азова» Святослава Паламара
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Рано утром появилась информация о том, что пресс-офицер «Азовстальских сидельцев» капитан полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) около девяти вечера выбрался на позицию взвода «Люгера» ДНР.
«Взвод «Люгера» – военные из батальона ДНР «Восток», которые в начале марта 17 дней сражались в полном окружении на окраине Мариуполя. Они заняли одну из девятиэтажек и по сути своим упорством спасли микрорайон «Восточный» от тотального разрушения. Снабжали наших бойцов по тросу, растянутому между домами с помощью квадрокоптера. Когда нацисты поняли, что «люгеров» из здания не выбить, а с боков врага поддавливают «смежники», они просто откатились на «Азовсталь». Разумеется, десятки домов в ходе боев были разрушены, но 80% домов «Восточного» уцелело. И вот к этим людям, 17 дней пившим воду из унитазных бачков и водонагревателей, вышел «азовский» пресс-секретарь Калина, который все последние недели бомбил мир роликами с призывами прийти заблокированным нацикам на помощь», пишет журналист «Комсомольской правды».
Сообщается, что его «не расстреляли на месте», так как понимали, что Калина «мало за что отвечал». Журналист напомнил, что один из командиров «Азова», участвующий в переговорах о сдаче в плен, рассказал: «Калина ничем не командовал, людей в подчинении у него не было, просто говорил, что ему велели говорить».
При этом официального подтверждения сдачи Калины пока нет. Предполагается, что на данный момент Калина готовится к итоговой пресс-конференции в одном из СИЗО ДНР, Ростова или Таганрога.
Напомним, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командиры боевиков пока не вышли с завода «Азовсталь».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Задержан один из главарей батальона «Айдар»
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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит ходатайство об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании. По предварительным данным, он является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона «Айдар».
«В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыга Дениса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ча. 2 ст.208 УК РФ», – передает сообщение пресс-службы суда РИА «Новости». Заседание пройдет в закрытом режиме.
Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения «Айдара» в Лисичанске. Он также был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что нацисты из украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) оборудовали огневые позиции на территории церкви Похвалы Богоматери в Днепропетровской области.
Ходаковский: Еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали»
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Еще 785 украинских военных сдались в плен, выйдя сегодня из «Азовстали», сообщил командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
«Смотрю на это дело... вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке... И всё это боеспособные... Готов нашим мужикам в ноги поклониться – их реально больше нас и было, и остается», – написал он в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Россия объявила в розыск командиров украинского нацбатальона «Азов»
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МВД объявило в розыск двух командиров украинского националистического батальона «Азов» Сергея Величко и Константина Немичева.
Карточки с данными Величко и Немичева появились в базе розыска министерства и связаны с уголовным делом, передает «Интерфакс».
По данным СК, Величко и Немичев причастны к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области.
Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых (заочно) в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), принимаются меры к их розыску и аресту.
Утром в четверг появилась информация о том, что пресс-офицер «Азовстальских сидельцев» капитан полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) около девяти вечера выбрался на позицию взвода «Люгера» ДНР.
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Брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать
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Военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
«Оборона Северодонецка сыпется … Очередное подразделение 115-й бригады ВСУ отказалось воевать и выполнять приказы в Северодонецке. На сей раз обращение к Зеленскому и главкому ВСУ Залужному записал взвод 3-го батальона 115-й бригады: «Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления сзади. Нет тяжелой техники. Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. Мы не отказываемся защищать Украину, но в таких условиях отказываемся выполнять боевые задачи!», – говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.
Отметим, это не первый подобный случай. Ранее в Сеть попало видео, в котором бойцы 115-й бригады теробороны пожаловались на свое командование.
Напомним также, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Маск объявил о начале против него «грязной кампании» в США
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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Демократическая партия США превратилась в партию «разобщения и хейта», поэтому он больше не может ее поддерживать и на следующих выборах намерен проголосовать за республиканцев.
«Прежде я голосовал за демократов, потому что они (в основном) были партией добра. Но теперь превратились в партию разобщения и хейта. Я больше не могу их поддерживать и проголосую за республиканцев. А теперь смотрите, как разворачивается кампания грязной игры против меня…», – написал Маск на своей странице в соцсети Twitter.
Накануне Маск заявил, что сделка по покупке Twitter не будет завершена, пока глава компании не предоставит доказательства того, что число фейковых аккаунтов в соцсети составляет менее 5%. Ранее Маск сообщил о приостановке сделки по покупке компании в связи с ожиданием подтверждения данных о числе фальшивых аккаунтов в одноименной социальной сети – их менее 5% от общего числа. После этого акции Twitter, владеющей одноименной соцсетью, в прошлую пятницу упали на 15,57% – до 38,06 доллара за бумагу.
Напомним, Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов. Комментируя реакцию пользователей Сети, он заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона. СМИ сообщали, что бизнесмен также может временно занять пост главы Twitter после завершения сделки по ее приобретению. Комиссия по ценным бумагам США начала расследовать покупку Маском акций Twitter.
Посол ЛНР рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке
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«Бойцы ВСУ наконец выпали из информационной «теплой ванны», которую для них создавал украинский режим. Они активно следят за тем, что происходит с пленными. И в Северодонецке очевидны панические настроения украинских военных», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее очередной из взводов ВСУ в Северодонецке отказался воевать.
«Реакция одного подразделения, конечно, кардинально не скажется на ходе спецоперации по этому направлению. Вместе с тем ситуация в подразделениях ВСУ и нацбатах, судя по нашим радиоперехватам, близка к панике», – рассказал посол ЛНР Родион Мирошник.
Дипломат также отметил, что «треугольник», в котором расположены Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, практически находится в состоянии блокады». «Трасса Артемовск – Лисичанск, по которой пытались выводить какие-то подразделения ВСУ, простреливается, так что проехать там почти невозможно. Ситуация реально сдерживается только нацбатами. Им нечего терять. И они давят на тербаты, которые не против сложить оружие. Такая ситуация не только в Северодонецке, но и в ряде других городов», – пояснил собеседник.
Вместе с тем делать какие-то прогнозы по Северодонецку пока рано. «Связь там почти отсутствует, информация выходит с запозданием. Но мы знаем, что ребята идут в том темпе, который позволяет максимально щадить жизни и минимизировать кровопролитие. Лучше потратить лишние день или два на взятие улицы или объекта, нежели совершенно бессмысленно положить ребят», – утверждает Мирошник.
Дальнейшие действия военнослужащих ВСУ будут зависеть от того, как будут развиваться события с пленными в Мариуполе, уверяет собеседник. «Азовсталь» – очень важный маркер для всех, кто уже осознал, что не хочет воевать за украинский режим. Они ловят каждое сообщение о том, в каком состоянии находятся военнопленные и как к ним относятся военные союзных войск России и ЛДНР. Украинские военные наконец выпали из информационной «теплой ванны», которую создавали для них украинские власти», – заключил дипломат.
Ранее военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
«Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления сзади. Нет тяжелой техники. Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. Мы не отказываемся защищать Украину, но в таких условиях отказываемся выполнять боевые задачи!» – говорится в сообщении.
Отметим, это не первый подобный случай. Ранее в Сеть попало видео, в котором бойцы 115-й бригады теробороны пожаловались на свое командование.
Напомним также, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Додон: Массовые протесты в Молдавии неизбежны
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Массовые протесты в Молдавии неизбежны, поскольку республику ждут сложные времена, пик недовольства народа будет достигнут осенью, считает экс-президент республики Игорь Додон.
«Нас ждет сложная пора, сложный период, точка кипения будет осенью – тогда народ просто взорвется, но это не означает, что сейчас не надо протестовать. Сейчас нужно объединиться всем, кто против власти, – социалисты, коммунисты, мэр Ион Чебан, экс-премьер Ион Кику – все должны объединиться, в том числе и правые», – заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova, сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что люди сами на протест не выйдут, народ нужно организовать, найти лидера.
«Для протестов должна быть четкая, системная работа, если и проводить протесты, то всем вместе, нельзя, чтобы это делал один лидер, одна партия. Проблема Молдавии – в этой власти, ее нельзя оставить на три года до следующих выборов, иначе от страны ничего не останется, Майя Санду захватывает государство, чтобы все разрушить, потому что Запад не заинтересован в том, чтобы здесь было сильное государство», – добавил Додон.
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Бойцы украинской теробороны сдались в плен под Камышевахой
Бойцы украинской территориальной обороны, отправленные на передовую, сдались в плен под Камышевахой после того, как были брошены на произвол командованием.
«Сначала было 40 человек, наших старших лейтенантов, сержантов взяли в плен. Потом мы остались без командования, нас поставили сюда на точки и сказали охранять территорию. Мы окапывались, потом дожди, мы в грязи, нам ни воды, ничего не приносили, мы из болота пили воду, к нам пришла российская армия и мы сразу сдались», – рассказал добровольно сложивший оружие Иван Василенко из Полтавы.
Он рассказал, что состоял в подразделении территориальной обороны, которое должно было нести службу на блокпостах в Днепропетровской области, но было брошено к линии фронта под Попасную в Донбасс, передает РИА «Новости».
«Нас кинули просто на произвол. Взять здесь военных, здесь по-другому, намного лучше относятся к пленным. И с моей точки зрения, военные тут гораздо умнее и лучше, и сила тут. Нет смысла против них стоять», – пояснил Василенко.
Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска Донецкой народной республики.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Джордж Буш подтвердил, что США нарушили обещание не расширять НАТО
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Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший рассказал о том, как США цинично нарушили обещание не расширять НАТО.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 19 мая представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.
Один из пранкеров в начале разговора представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Буш признался ему, что не хотел брать Россию в НАТО.
«Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Все, что он хотел – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», – заявил Буш-младший.
Пранкеры напомнили Бушу об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.
«Не важно, что США когда-то обещали России. Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце (Джордже Буше – старшем, – прим. ВЗГЛЯД), это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – пояснил экс-президент США, согласившись, что сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских.
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Ранее Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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