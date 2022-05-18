Российская структура Google начала собственное банкротство

Эксперт оценил опасность британских ракет для российских танков на Украине

«Мощность ее боевой части мало подходит для поражения сильно бронированных целей, того же танка», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин, комментируя применение украинскими войсками британской ракеты Brimstone.

Еще несколько дней назад появились сообщения о том, что среди поставляемого на Украину странами НАТО оружия засветилась и английская ракета воздушного базирования MBDA Brimstone. Более того, в украинских соцсетях тиражируется видео, где эти ракеты залпом выпускаются с наземной установки – тентового грузовика вроде «Газели».

Теперь же стало известно, что польские вооруженные силы также заключили соглашение о закупке таких ракет. Предполагается, что ракетами Brimstone будут оснащены специально разрабатываемые Польшей противотанковые бронемашины. Ранее бронемашины (так называемые истребители танков), разрабатываемые в рамках программы Ottokar-Brzoza, планировалось оснастить противотанковыми ракетами израильского производства.

«Brimstone изначально разрабатывалась как противокорабельная ракета, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин. – И ее главными целями планировались небольшие объекты вроде катеров. Ракета небольшая, весит менее 50 килограммов, ее БЧ содержит шесть килограммов взрывчатки. Однако для самолетов, находящихся на вооружении армии Украины, сколько бы их там ни осталось, эти ракеты не могут быть быстро адаптированы – а значит, их использование в штатном режиме исключено».

В итоге на данный момент украинские войска начали применять Brimstone с кустарной наземной платформы. Пока нет точной информации, каким образом украинские войска используют ее с наземного носителя, каким образом осуществляется ее программирование и целеуказание.

«Варианты наземного базирования Brimstone прорабатывались, – говорит Храмчихин. – И в частности, в той же Польше их испытывали на шасси БМП-1. Возможно, сейчас на Украине как-то используются именно эти наработки».

Российские военные, принимающие участие в спецоперации на Украине, уже знакомы с этой ракетой. В частности, в ряде анонимных телеграм-каналов публиковались и обнаруженные на Украине обломки этой ракеты, и даже целая, неразорвавшаяся – она оказалась в распоряжении российских сил на территории Запорожской области.

По маркировкам на найденных двигательных отсеках и на целой ракете, время выпуска используемых ВСУ Brimstone – 2001-2004 годы, то есть самые ранние образцы. А значит, в ближайшее время их в любом случае пришлось бы утилизировать. И выходит, что вся западная помощь Украине – это ликвидация устаревших резервов на базах хранения, для которых внезапно нашлось применение. Как заявил 3 мая на телеконференции перед Верховной радой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, планируется отправить на Украину несколько сотен этих ракет.

Хотя Brimstone и использовались в свое время в Ливии и Афганистане, но достоверных данных о достигнутых результатах нет. Насколько опасна может быть эта ракета для российских танков? Теоретически это вполне серьезное оружие. У ракеты есть собственная система наведения, позволяющая работать по принципу «выстрелил – забыл» и поражать движущиеся цели. Однако эксперт полагает, что и переоценивать возможности данного вида вооружений не стоит.

«Система наведения ракеты радиолокационная, рассчитанная на радиоконтрастные цели – соответственно, в открытом море ее использование может оказаться максимально эффективным. Но против наземных целей она наверняка уже не так хороша, и именно этим можно объяснить то, что ракета найдена в целом виде, – говорит Храмчихин. – Да и мощность ее боевой части мало подходит для поражения сильно бронированных целей, того же танка».

Остается добавить, что ракеты, скорее всего, были поставлены из запасов британской армии, а значит, их количество относительно невелико. Таким образом, вряд ли они смогут оказать серьезное влияние на ход боевых действий на Украине.