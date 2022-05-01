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В Курской области частично обрушился железнодорожный мост
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Частичное обрушение конструкций моста произошло на 67 км железной дороги Суджа-Сосновый бор в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«На 67-м километре железной дороги Суджа – Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. (...) Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов», – рассказал Старовойт в Telegram.
Он отметил, что на месте происшествия работают спецслужбы, чтобы установить причины случившегося.
По словам губернатора, пострадавших в результате частичного обрушения моста нет. Старовойт добавил, что жизни и здоровью местных жителей ничто не угрожает.
Ранее Старовойт сообщил, что пункт пропуска в приграничном Рыльском районе Курской области обстрелян в пятницу утром, жертв и разрушений нет.
В начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. На фоне этого Минобороны заявляло, что Вооруженные силы России могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.
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Прекращение поставок российского газа обострило политический кризис в Болгарии
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После прекращения поставок российского газа в Болгарии обострился политический кризис, происходящий на фоне ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Обозреватель газеты «Дневник» Анна Христова указывает, что президент Болгарии Румен Радев осудил действия правительства своей страны и заявил, что «давно призывал к бережному и ответственному отношению Болгарии» к конфликту на Украине, «от которого напрямую зависит благополучие и жизнь болгар». Радев высказал недовольство тем, что Болгария и Польша лишились поставок газа из России, а Германия и Австрия продолжают получать газ.
Радев считает, что кабмин Болгарии должен ответить, «чьим интересам служит». По его мнению, правительству «давно пора доказать, что оно поддерживает болгарский суверенитет и работает в пользу национальных интересов», передает РИА «Новости».
В свою очередь, экс-премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что правительство пытается втянуть в эту проблему посредников и отмывать через них деньги. «Дневник» напоминает, что при Борисове был построен «Балканский поток», а финансируемый ЕС трубопровод до Греции так и не построили. Экс-министр энергетики Делян Добре также считает, что кабмин решил покупать российский же газ дороже, через посредников.
Однако премьер-министр страны Кирил Петков и вице-премьер Асен Василев уверяют, что посредников не будет, а поставки планируется осуществлять из альтернативных источников – Греции и Турции.
Кроме того, Радев выступает резко против предоставления оружия Украине, а Василев считает позицию президента позорной. С Радевым в этом вопросе согласилась курирующая ВПК вице-премьер Корнелия Нинова. Однако между ними возникли разногласия из-за сообщений о неофициальных поставках оружия Украине через третьи страны. Радев потребовал разъяснений, на что замглавы кабмина призвала рассказать, какие оружейные контракты подписывало его правительство. По словам Ниновой, она лишь выполняет ранее заключенные контракты и не поставляет продукцию ВПК России и Украине.
Напомним, правящая коалиция Болгарии оказалась на грани распада из-за вопроса о поставках оружия Украине. Болгарская социалистическая партия, которую считают пророссийской, заявила, что покинет коалицию, если София согласится на поставки оружия Украине. При этом правоцентристская партия «Демократическая Болгария» грозит выйти из коалиции, если поставок не будет. Резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Польша и Болгария первыми лишились поставок российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов.
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Кулеба назвал условие установления мира на Украине
Единственным способом обеспечения мира на Украине является восстановление суверенитета Киева над всей ее территорией, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Синьхуа.
«Единственный путь обеспечения долговременного порядка и стабильности на Украине заключается в восстановлении суверенитета над всей территорией в ее признанных международным сообществом границах», – цитирует ТАСС Кулебу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция на территории Украины завершится при достижении поставленных целей.
Президент Владимир Путин заявил, что спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность, все задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине будут безусловно выполнены, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей России.
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Арестовичу припомнили слова о «мелком самолюбии» Зеленского
Пользователи интернета припомнили советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу его критические высказывания о Владимире Зеленском и украинцах.
Как передает РЕН ТВ, в Сети «бурно обсуждают всплывшее интервью» Арестовича 2020 года. В нем нынешний советник главы офиса Зеленского заявил: «Зеленский человек слабый, у него есть две клавиши: мелкое самолюбие и страх».
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«Дело в том, что мы *** страна. Кроме того, у нас *** коллективное бессознательное. Средний украинец, если возможно рассуждать в таких категориях, это идеальная жертва информационной семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем, то есть у него вместо мозга идеальный газ», – сказал он.
Напомним, в начале апреля Арестович в очередной интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации.
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Бразильский наемник рассказал о массовом заболевании иностранных военных на Украине
Душ два раза в неделю, скудная еда, многие болеют коронавирусом, рассказал порталу UOL бразильский бывший военный Фабио Жуниор ди Оливейра о службе на Украине.
Ди Оливейра прибыл на польско-украинскую границу 16 апреля, и на автобусе вместе с 60 другими иностранцами его доставили на тренировочную базу.
«Принимал душ только два раза в неделю, когда приезжал грузовик с душевыми. Еда не отвечала потребностям. У них даже не было склада для амуниции. Амуниция хранилась в яме, прикрытая ветками», – описывает СМИ ситуацию со слов ди Оливейры, передает РИА «Новости».
По словам бразильца, им не подходил даже пуленепробиваемый жилет. Между тем тренировки были интенсивными: учили стрелять по движущимся автомобилям, готовили к воздушным атакам. Однако всю подготовку бразилец прошел, болея коронавирусом.
«Я прошел через все тренировки с Covid-19. У меня болело все тело… была температура, болело горло. Сейчас у меня при кашле идет кровь», – заявил он. Ди Оливейра также отметил, что у всех наемников в его палатке были симптомы коронавируса.
Бывший военнослужащий также рассказал о случае самоубийства, его совершил польский наемник, его похоронили на месте, на деревянном кресте изобразили два флага – украинский и польский. По его словам, большинство членов его взвода решили уехать в Бразилию и покинуть Украину.
Раннее британский наемник рассказал, что ему так и не заплатили за участие в военных действиях на стороне Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
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Группе мирных жителей удалось выйти с «Азовстали»
С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировались 25 человек, включая шестерых детей.
Сегодня удалось выйти с территории комбината «Азовсталь» 25 мирным жителям, из них 19 взрослых и шестеро детей, передает РИА «Новости».
Ранее передвижение украинских военных на блокированной территории завода «Азовсталь» в Мариуполе зафиксировала камера беспилотника.
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Германия назвала условие отмены санкций против России
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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, при каком условии антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, можно будет снять.
По ее словам, мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
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Российские блогеры отреагировали на приезд Анджелины Джоли на Украину
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Известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.
«Агент Солт во Львове? А в Донбасс отчего не приезжала все эти годы?», – поинтересовался председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram.
«Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Я искреннее не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали, гибнущие все эти годы люди? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию антигуманисты и просто чудовища?», – написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.
«Анджелина Джоли приехала во Львов!» – пестрят молниями украинские СМИ. Радость-то какая…», – сыронизировал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.
«Анжелина Джоли приехала во Львов, и у нас ее уже называют лицемеркой – в Донецк за восемь лет трагедии не удосужилась приехать. А я считаю, что она поступает очень искренне, и ее нельзя обвинять в лицемерии. Каждый раз, когда я по старой памяти захожу в признанный экстремистским Инстаграм и вижу, что американский сегмент после февраля 2022 не поменялся, то есть американские знаменитости ведут тот же дорогой образ жизни, я понимаю, что он оплачен даже не деньгами. Он оплачен смертями здесь. Особняки, смузи, личный повар какой-нибудь звезды оплачен смертью ребенка, погибшего два дня назад в Макеевке. Кровью двух жителей Ольгинки, которых сегодня убил снаряд у колодца. Цена нового костюма этой звезды или ее зубных виниров, которые она показывает в счастливой улыбке – могилы во дворах Мариуполя. Не вытянут ни Европа, ни Америка прежнего сытого образа жизни, если Донбасс победит. Если Украина прекратит войну. Джоли это понимает, и очень искренне едет поддержать ту сторону, которая оплатит ее повара, личного хирурга и в целом процветание Америки», – высказалась заместитель главного редактора «Русского репортера» Марина Ахмедова в своем Telegram.
Телеведущая Наиля Аскер-заде предположила, что актриса приехала во Львов, чтобы усыновить очередного ребенка.
«Когда-то давно, еще в 2002 году, Джоли, будучи на съемках в Камбодже, в одном из детских приютов увидела семимесячного мальчика-сироту, которого затем усыновила. Это решение перевернуло ее жизнь. С тех пор актриса взяла под свою опеку еще двух детей: девочку из Эфиопии и мальчика из Вьетнама. Также ходили слухи об усыновлении сирийского мальчика. Интересно, будет ли продолжен гуманитарный подход Джоли применительно к Украине? Актрисе всего 46, дети подросли – самое время взять под опеку кого-то нового», – написала журналист в своем Telegram-канале.
Телеведущая Алена Водонаева напомнила, что хоть американская актриса и посол доброй воли в ООН, но много раз высказывалась в поддержку Украины.
«Жители Львова публикуют видео с Анджелиной Джоли. Американская актриса – посол доброй воли в ООН. Свой визит Джоли не афишировала, но много раз ранее высказывалась в поддержку Украины», – написала она в Telegram.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Анджелина Джоли в кафе во Львове раздает автографы.
Родные отправленных воевать на восток Украины устроили бунт у военкомата в Закарпатье
Женщины закарпатского города Хуст закидали камнями здание военкомата, пытались прорваться в здание, и потребовали вернуть их мужей и сыновей домой с передовой.
Митингующие возле военкомата в городе Хуст рассказали, что их сыновей и мужей, состоящих в теробороне, отправили на передовую без подготовки, и потребовали вернуть их домой. По их словам, около 500 мужчин, которые не прошли необходимую военную подготовку, едут на восток Украины, передает RT.
Ранее пленный украинский военнослужащий Михаил Вишняк на предоставленном Минобороны видео призвал своих бывших сослуживцев остановить боевые действия, обвинив Соединенные Штаты в подстрекательстве к военному столкновению.
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В ДНР показали «размотку» позиций ВСУ и «Правого сектора»
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Военные журналисты продемонстрировали кадры уничтожения позиций запрещенного в России «Правого сектора*» в районе поселка Пески (ДНР), а также видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных.
«В районе Песок наши САУ «Акация» калибр 152 мм разматывают позиции нацистов из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – написал автор Telegram-канала «Репортер Руденко V», опубликовав соответствующее видео.
Также Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных.
«Парни ежедневно несут боевое дежурство по периметру Авдеевки, выслеживают и уничтожают беспилотные цели в небе, колеся по фронтовым дорогам и меняя огневую позицию», – указывается в посте.
Ранее в ДНР рассказывали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески: депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «противник по сути уже загнан в котел, когда он окончательно замкнется в районе Славянска, дело пойдет значительно быстрее».
Между тем в ЛНР анонсировали новые котлы для ВСУ.
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Минобороны показало бегство украинских военных
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Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено бегство украинских военнослужащих с огневых позиций.
Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артемовск. Поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ», – сообщили в Минобороны.
«Находимся на одном из взорванных мостов в районе населенного пункта Старый Салтов. Дорога это идет на Бурлук. Как видим, по ней наносились именно авиаудары», – рассказал журналист.
Он показал несколько воронок от авиабомб, в том числе точное попадание в сам мост – бомба пробила дыру в его перекрытии. Часть моста полностью разрушена и обвалилась, перерезав путь с одного берега реки на другой.
По словам журналиста, войска Украины, отступая в самом начале специальной военной операции, подорвали все, что смогли подорвать. В данном месте они уходили в спешке, поэтому ограничились авиаударами. Он добавил, что разрушение переправ сильно затруднило жизнь гражданского населения.
Также украинскими войсками на протяжении реки Северский Донец подрывались дамбы, чтобы нарушить гидрогеологию района. Разрушенный мост у Старого Салтова находится в прифронтовой зоне, на видео, снятом корреспондентом, слышны звуки работы реактивных систем залпового огня.
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили также об уничтожении высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы ангара с поступившим из США и стран Европы вооружением и боеприпасами. Кроме того, ведомство публиковало видео того, как экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике вооруженных сил Украины.
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Выступление Бербок о поставках оружия Украине вызвало гнев немцев
Около 150 человек попытались сорвать касавшееся Украины выступление главы МИД Германии Анналены Бербок. Другое мероприятие с ее участием пришлось отменить по соображениям безопасности, сообщает полиция.
В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн Бербок высказалась в поддержку поставок Украине тяжелого вооружения. На выступлении было около 1 тыс. человек. Примерно 150 человек попытались его сорвать, они включали сирену, называли министра «подстрекательницей войны» и «лгуньей». Второе мероприятие решено было не проводить, передает РИА «Новости» со ссылкой на Zeit.
Напомним, популярность канцлера Германии Олафа Шольца также резко упала из-за Украины. Его рейтинг снизился до самого низкого уровня с момента вступления в должность. Шольцу может грозить позорная отставка.
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Министерство инфраструктуры Украины «закрыло» порты Мариуполь и Херсон
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Украинское министерство инфраструктуры приказало временно закрыть морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон.
Порты объявлены «закрытыми» до «восстановления украинской стороной контроля». Как указывают украинские власти, решение принято в связи с «невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности». Кроме того, Киев заявил, что у него нет возможности обеспечивать «надлежащий уровень безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».
Напомним, 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя. В конце апреля в Мариупольском морском порту стартовали работы по приведению причала в порядок, а также проверке территории порта на наличие взрывоопасных предметов.
Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. В субботу сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.
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ВС России уничтожили запасы оружия из США и ЕС под Одессой
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Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и стран Европы вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса, сообщает Минобороны России.
Министерство опубликовало кадры запуска «Ониксов».
Также в сообщении Минобороны в Telegram говорится, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение семи военным объектам Украины, среди них: четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Березовое (ДНР), Слатино и Барвенково Харьковской области».
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС «уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артемовск, поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также 15 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники».
«В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ. Ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Грушевахи. Уничтожены до 200 человек личного состава, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники», – говорится в пресс-релизе.
Также российскими средствами противовоздушной обороны в районе Петровское Харьковской области сбиты два бомбардировщика Су-24м воздушных сил Украины, в течение ночи уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межевая, Новобогдановка, Мироград, Широкая Балка, Приютное, Торское, Старомихайловская, Балаклея и Харцизск.
Вместе с тем «над населенным пунктом Токмак Запорожской области сбиты две украинские баллистические ракеты «Точка-У», а над населенным пунктом Семеновка Харьковской области «уничтожены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2 тыс. 703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 тыс. 514 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Ранее Минобороны показало работу комплекса «Искандер» на Украине.
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Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины, заявили в Минобороны России.
«Также над населенным пунктом Владимировка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении военного ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17-ти военным объектам Украины. Среди них: восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта. Также уничтожены: командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники», – заявили в Минобороны.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее российские ракетчики за день уничтожили установку «Бук-М1» и вертолет Ми-24 ВСУ.
Также Минобороны показало работу комплекса «Искандер» на Украине.
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Украина обменяла 20 млн тонн продовольствия на оружие
Хотя населению Украины не хватает продуктов, Киев ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев сообщил, что «на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных в Румынию». Киев же получает «иностранное оружие и боеприпасы».
Уже вывезено около 20 млн тонн. Как указывает Мизинцев, поставки идут с Украины в Румынию, хотя собственному населению Украины не хватает сельхозпродукции для пропитания и ведения весенней посевной кампании, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские власти признали, что Украине срочно требуются несколько миллиардов долларов в месяц, иначе страна не сможет функционировать.
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