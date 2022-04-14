По каким центрам принятия решений в Киеве могут быть нанесены удары?

Вооруженные силы РФ могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве после попыток диверсий и обстрелов российских населенных пунктов. Об этом ранее предупредил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В столице Украины находится более десяти объектов, которые могут стать целью ракетных ударов.

Военные центры принятия решений:

1) Министерство обороны Украины – Воздухофлотский проспект, дом №6;

2) Генеральный штаб ВСУ – Воздухофлотский проспект, дом №6;

3) Главное управление разведки Минобороны Украины – ул. Электриков, дом №33 (ранее в том районе уже наносились удары);

4) Штаб Сухопутных войск ВСУ – ул. Дегтяревская, дом №19;

5) Служба безопасности Украины – ул. Владимирская, дом №33;

6) Министерство внутренних дел – ул. Академика Богомольца, дом №10;

7) Государственная пограничная служба – ул. Владимирская, дом №26;

8) Главное управление Национальной гвардии Украины – ул. Святослава Храброго, дом №9А.

Политические центры принятия решений:

1) Ставка Верховного главнокомандующего, предположительно, расположена в бункерах офиса президента Украины в Киеве на ул. Банковой, дом №11. Еще один бункер может находиться в плоскости станции метро Арсенальная – это самая глубокая станция Европы;

2) Верховная Рада Украины – ул. Грушевского, дом №5;

3) Кабинет министров Украины – ул. Грушевского, дом №12/2.

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