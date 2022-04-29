ВСУ обстреляли из минометов пограничный пункт пропуска в Курской области

Пункт пропуска в приграничном Рыльском районе Курской области обстрелян в пятницу утром, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Старовойт сообщил в Telegram, что «утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным, около 08.00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец, жертв и разрушений нет».

Ранее склад боеприпасов загорелся в Белгородской области. До этого ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области, повреждения получили четыре дома.

Кроме того, при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Также пострадал поселок Нехотеевка, село Отрадное тоже было обстреляно со стороны Украины.

В начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде.

На фоне этого Минобороны заявляло, что Вооруженные силы России могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.

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