Как Москва должна ответить на атаки Украины по территории России

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14 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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Запад пытается лишить Россию стратегического ресурса

Так добывают литий REUTERS/Agustin Marcarian
Ключевой для всей современной электроники и металлургии элемент – литий – ограничен для поставок в Россию. Объявлено, что это сделали Аргентина и Чили, однако в реальности эти страны не присоединялись к санкциям против нашей страны. Кто на самом деле стоит за этим решением, насколько велика эта проблема – и как ее можно в итоге решить? Подробности...
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У России есть давние счеты с грузинскими карателями в рядах ВСУ

«Легион» действует в качестве диверсионно-разведывательной группы, в основном в Луганской области Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС
В рядах воюющего на стороне украинских войск «Грузинского национального легиона», чьих боевиков обвиняют в убийстве российских десантников, засветились два высших чиновника времен Саакашвили – экс-глава Минобороны Грузии Окруашвили и бывший вице-премьер Барамидзе. Как бывшие грузинские госчиновники оказались в бандформировании, и каких тяжких преступлений успели наплодить грузинские «легионеры»? Подробности...
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Как помешать Киеву собрать новую армию на западе

Запад готов поставить на Украину не только танки mil.gov.ua
Европа и США готовы передать Киеву танки и бронетехнику. Это помимо переносных противотанковых и зенитных комплексов и стрелкового оружия. С помощью этих вооружений и резервов ВСУ Киев может попытаться создать на западе страны мощную группировку. Как России не допустить этого? Подробности...
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Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россия снова воюет за весь мир

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы не воюем с Украиной или США и Европой. Люди, заботящиеся о национальных интересах этих государств, понимают или поддерживают позицию России. Мы воюем с бесчеловечным мировым глобализмом. Подробности...

Как людей Донбасса окончательно вернуть домой

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Даже маленькие успехи на уже свободных территориях являются важным сигналом людям на еще подконтрольных Украине землях Донбасса: освобождение принесет не только право пользоваться родным языком, власти ЛДНР будут налаживать нормальную жизнь в их городах. Подробности...
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Украина начала эту войну ровно восемь лет назад

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Ровно восемь лет назад, 14 апреля 2014 года, «кровавый пастор» Турчинов, усевшийся на опустевшем «троне» сбежавшего Януковича и исполнявший обязанности президента Украины, подписал указ о начале «антитеррористической операции на Юго-Востоке Украины». И началась война. Подробности...
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Итог спецоперации: Украина обеднела вдвое

Главный заложник Зеленского

Санкции против России задели казахов

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто победит на президентских выборах во Франции?
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    Как Москва должна ответить на атаки Украины по территории России

    Поселок Климово вертолеты ВСУ атаковали по уже отработанной схеме
    		   14 апреля 2022, 18:15
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова,
    Алена Задорожная

    Украина нанесла удар с вертолетов по российскому селу в Брянской области. В результате авианалета есть пострадавшие. Ранее таким же способом ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Кроме того, практически ежедневными стали обстрелы со стороны Украины российских населенных пунктов и пограничных переходов. Зачем это нужно Киеву и что в ответ может предпринять Россия?

    Два боевых вертолета ВВС Украины, снабженные тяжелым наступательным вооружением, в четверг вторглись в воздушное пространство России. «Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», – говорится в сообщении Следственного комитета, который возбудил уголовное дело по факту обстрела.

    Ранее факт атаки ВСУ, в результате которой были повреждены два жилых дома в Климове, подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате обстрела пострадали семь человек, включая беременную женщину и ребенка, сообщил ТАСС сотрудник приемного отделения Климовской центральной районной больницы. Беременная находится в удовлетворительном состоянии, состояние пострадавшего ребенка оценивается как средне-тяжелое, уточнили в Минздраве. Среди получивших ранения трое – в удовлетворительном состоянии, еще двое – в тяжелом. По словам источника портала Mash, одному из пострадавших оторвало ногу. В местных школах решено перевести учеников на дистанционный режим.

    Отметим, что рейд украинских вертолетов имел место уже после предупреждения со стороны Минобороны России. В среду официальный представитель нашего военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.

    Также напомним, что нападение на Климово – не первая атака ВСУ по сопредельным российским территориям с использованием вертолетов. 1 апреля по очень похожему сценарию ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде. Как и в случае с нынешним инцидентом, вертолеты шли на предельно малой высоте, о чем заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как отмечала в этой связи газета ВЗГЛЯД, военные эксперты охарактеризовали произошедшее в Белгороде как просчет со стороны наших сил ПВО, который должно принять во внимание Минобороны России. «Оборона тех же Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей должна быть усилена», – призвал тогда военный эксперт Александр Перенджиев.

    Возвращаясь к нынешнему инциденту, отметим – за день до вертолетной атаки на Климово, минометному обстрелу с украинской стороны подвергся КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. Этот пункт пропуска также известен как «Три сестры» – он расположен практически на стыке границ трех государств: России, Украины и Белоруссии. По данным Брянского областного погрануправления ФСБ, целью атаки были машины с украинскими номерами. «В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». В ходе двух инцидентов были повреждены два автомобиля беженцев, а в двух частных домах поблизости начался пожар. Огневая точка, находившаяся на сопредельной территории Черниговской области, была подавлена ответной стрельбой.

    Несколько часов спустя обстрелу подверглась Белгородская область. Из Сумской области велась стрельба по приграничному селу Сподарюшино. К счастью, пострадавших и разрушений нет, о чем сообщил губернатор Гладков. «Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино. Они в безопасности, под контролем главы района», – проинформировал глава региона.

    В последние несколько дней атаки с украинской стороны российских приграничных районов происходят практически ежедневно. 9 апреля обстреляли пограничный пост в районе деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области, граничащего с Сумской областью Украины. Во вторник было разрушено железнодорожное полотно в Белгородской области в семи километрах от границы с Украиной. В среду в Курской области из стрелкового оружия обстреляли пограничный наряд.

    С 11 апреля в приграничных районах введен высокий – желтый – уровень террористической угрозы. Он действует в Белгородской, Брянской и Курской областях. Кроме того, такой же режим введен в двух районах Воронежской области и двух районах Краснодарского края. Власти Крыма с понедельника тоже повысили до высокого уровень террористической опасности в Армянске, Джанкое, Керчи и других районах на севере и востоке полуострова.

    Политолог Александр Асафов назвал цель этих обстрелов попыткой ВСУ напугать и деморализовать мирное население, нанести ему ущерб. «Это можно назвать терроризмом ВСУ», – считает эксперт. «Киев пытается оказать моральное давление на россиян, в частности на тех, кто живет вблизи зоны проведения специальной военной операции», – в свою очередь заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    Помимо попыток деморализовать противника, цель атак по российской территории – политическая, сказал Леонков. «Своими действиями Киев пытается добиться заключения некоего договора по типу Минских соглашений и остановки проведения спецоперации, – считает военный эксперт. – Это позволит Украине вызволить те группировки, которые сейчас скованы в Донбассе. Присутствующие там бойцы очень нужны Киеву, поскольку умеют обращаться с той техникой, которая сейчас активно поставляется из стран НАТО на Украину».

    Асафов убежден, что удар высокоточным оружием по центрам принятия решения, о чем ранее предупреждало Минобороны, «может быть вполне эффективной мерой» и прекратить подобные обстрелы российской территории. «Высокоточное оружие позволяет хирургически устранять причины подобных действий», – уверен Асафов. По мнению Леонкова, целями ответных ударов должны стать инфраструктурные объекты военного значения на территории Украины.

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