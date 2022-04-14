Как Москва должна ответить на атаки Украины по территории России

Украина нанесла удар с вертолетов по российскому селу в Брянской области. В результате авианалета есть пострадавшие. Ранее таким же способом ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области. Кроме того, практически ежедневными стали обстрелы со стороны Украины российских населенных пунктов и пограничных переходов. Зачем это нужно Киеву и что в ответ может предпринять Россия?

Два боевых вертолета ВВС Украины, снабженные тяжелым наступательным вооружением, в четверг вторглись в воздушное пространство России. «Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», – говорится в сообщении Следственного комитета, который возбудил уголовное дело по факту обстрела.

Ранее факт атаки ВСУ, в результате которой были повреждены два жилых дома в Климове, подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате обстрела пострадали семь человек, включая беременную женщину и ребенка, сообщил ТАСС сотрудник приемного отделения Климовской центральной районной больницы. Беременная находится в удовлетворительном состоянии, состояние пострадавшего ребенка оценивается как средне-тяжелое, уточнили в Минздраве. Среди получивших ранения трое – в удовлетворительном состоянии, еще двое – в тяжелом. По словам источника портала Mash, одному из пострадавших оторвало ногу. В местных школах решено перевести учеников на дистанционный режим.

Отметим, что рейд украинских вертолетов имел место уже после предупреждения со стороны Минобороны России. В среду официальный представитель нашего военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.

Также напомним, что нападение на Климово – не первая атака ВСУ по сопредельным российским территориям с использованием вертолетов. 1 апреля по очень похожему сценарию ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде. Как и в случае с нынешним инцидентом, вертолеты шли на предельно малой высоте, о чем заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как отмечала в этой связи газета ВЗГЛЯД, военные эксперты охарактеризовали произошедшее в Белгороде как просчет со стороны наших сил ПВО, который должно принять во внимание Минобороны России. «Оборона тех же Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей должна быть усилена», – призвал тогда военный эксперт Александр Перенджиев.

Возвращаясь к нынешнему инциденту, отметим – за день до вертолетной атаки на Климово, минометному обстрелу с украинской стороны подвергся КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. Этот пункт пропуска также известен как «Три сестры» – он расположен практически на стыке границ трех государств: России, Украины и Белоруссии. По данным Брянского областного погрануправления ФСБ, целью атаки были машины с украинскими номерами. «В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». В ходе двух инцидентов были повреждены два автомобиля беженцев, а в двух частных домах поблизости начался пожар. Огневая точка, находившаяся на сопредельной территории Черниговской области, была подавлена ответной стрельбой.

Несколько часов спустя обстрелу подверглась Белгородская область. Из Сумской области велась стрельба по приграничному селу Сподарюшино. К счастью, пострадавших и разрушений нет, о чем сообщил губернатор Гладков. «Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино. Они в безопасности, под контролем главы района», – проинформировал глава региона.

В последние несколько дней атаки с украинской стороны российских приграничных районов происходят практически ежедневно. 9 апреля обстреляли пограничный пост в районе деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области, граничащего с Сумской областью Украины. Во вторник было разрушено железнодорожное полотно в Белгородской области в семи километрах от границы с Украиной. В среду в Курской области из стрелкового оружия обстреляли пограничный наряд.

С 11 апреля в приграничных районах введен высокий – желтый – уровень террористической угрозы. Он действует в Белгородской, Брянской и Курской областях. Кроме того, такой же режим введен в двух районах Воронежской области и двух районах Краснодарского края. Власти Крыма с понедельника тоже повысили до высокого уровень террористической опасности в Армянске, Джанкое, Керчи и других районах на севере и востоке полуострова.

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Политолог Александр Асафов назвал цель этих обстрелов попыткой ВСУ напугать и деморализовать мирное население, нанести ему ущерб. «Это можно назвать терроризмом ВСУ», – считает эксперт. «Киев пытается оказать моральное давление на россиян, в частности на тех, кто живет вблизи зоны проведения специальной военной операции», – в свою очередь заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Помимо попыток деморализовать противника, цель атак по российской территории – политическая, сказал Леонков. «Своими действиями Киев пытается добиться заключения некоего договора по типу Минских соглашений и остановки проведения спецоперации, – считает военный эксперт. – Это позволит Украине вызволить те группировки, которые сейчас скованы в Донбассе. Присутствующие там бойцы очень нужны Киеву, поскольку умеют обращаться с той техникой, которая сейчас активно поставляется из стран НАТО на Украину».

Асафов убежден, что удар высокоточным оружием по центрам принятия решения, о чем ранее предупреждало Минобороны, «может быть вполне эффективной мерой» и прекратить подобные обстрелы российской территории. «Высокоточное оружие позволяет хирургически устранять причины подобных действий», – уверен Асафов. По мнению Леонкова, целями ответных ударов должны стать инфраструктурные объекты военного значения на территории Украины.

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