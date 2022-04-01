Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений?

В пятницу утром стало известно о пожаре на нефтебазе в Белгороде, который произошел в результате авиаудара двумя вертолетами ВС Украины с территории России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, вертолеты подошли к объекту на низкой высоте. Жертв нет.

Известно, что на данный момент горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров. Как сообщает МЧС, на месте пожара проводится наращивание сил и средств – задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.

Это не первый инцидент в данном регионе. 24 марта власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сёл велся украинским «Смерчем».

Кроме того, 30 марта власти Белгородской области заявили о пожаре на складе боеприпасов в селе Красный Октябрь. Ранее там раздавались взрывы. Помимо Белгородской области в последнее время фиксировались обстрелы Курской и Ростовской областей. В последнем случае удар был нанесен ракетой «Точка-У» по аэродрому в Миллерово.

Что касается ущерба и последствий ударов, местные власти его оценивают как незначительный. «Пожар не приведет к дефициту топлива в Белгородской области», – написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. При этом Минэнерго заявило, что при необходимости сети АЗС Белгородской области будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей, имеющих большой запас моторного топлива. «Ситуация находится на особом контроле», – уточнили в ведомстве.

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«Неудивительно, что этот удар произошел именно сейчас, на фоне перегруппировки войск с северного направления на восточное», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков. «Мы проводим спецоперацию на территории Украины, а они, естественно, отвечают. Тот факт, что украинцы сработали на малых высотах, говорит о том, что у них есть достаточно квалифицированные пилоты. Я не исключаю, что там были иностранцы или иностранные советники, хорошо знакомые с нашей техникой», – пояснил эксперт.

Сивков также отметил, что сам факт того, что системы ПВО не обезвредили вертолеты ВСУ, является серьезным поводом «устроить разнос руководству ПВО». Эксперт уточнил, что при этом не стоит переоценивать саму ситуацию. «За целый месяц ведения боевых действий это один из немногих ударов по нашей территории, зато он имеет большое медийное значение для украинской пропаганды об успехах ВСУ», – обратил внимание собеседник.

Вместе с тем «это, конечно, прокол со стороны наших систем ПВО». «Становится очевидным, что нам необходимо на малых высотах обеспечить радиолокационное поле. Проблема в том, что радиолокационная станция видит цели лишь в пределах радиогоризонта, а учитывая кривизну Земли, возникают некие «дырки», которыми и воспользовался противник», – пояснил он.

Чтобы подобного не повторялось, уверен военный эксперт, российским военным необходимо «вешать над приграничными территориями самолеты радиолокационного дозора». «Они способны обнаружить вертолеты на самых малых высотах», – продолжил собеседник.

«Ну а для украинской стороны, конечно, это мощнейший стимул. Они пытаются показать, что умеют наносить удары и тем самым поднимают моральный дух военнослужащих. Дело в том, что военный ущерб от нанесенных ударов ничтожен, его практически нет. Зато медийный аспект здесь становится ключевым», – полагает Сивков.

В свою очередь военный эксперт Виктор Баранец указал, что «несмотря на внушительные данные об уничтожении украинских ВВС, недобитые самолеты и вертолеты у них еще есть». «И их, похоже, еще немало. Они маскируются на тех аэродромах, по которым еще не было ударов. И раз за разом выскакивают из-под укрытий», – отмечает Баранец в материале «Комсомольской правды».

«Командиры оправдываются: украинские вертолеты подкрадывались к цели на сверхмалой (вроде до семи метров!) высоте и потому не были заметны на радарах. Тогда возникает контрвопрос: а почему вокруг нефтебазы не были выставлены посты с переносными ракетными комплексами (скажем, ПЗРК «Игла»)? Ведь, как говорится, и пьяному ежику понятно, что нефтебаза – особая лакомая цель для украинцев. Тем более, что они уже «пристреливались» к Белгородчине, нанеся несколько ракетных ударов по деревням», – добавляет эксперт.

Схожей точки зрения придерживается Александр Перенджиев, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России». По его словам, «эта диверсия направлена не только на устрашение граждан России, но и на поднятие духа украинских националистов».

«Им нужны какие-то факты реальных достижений. Фейков много, а реальных достижений не хватает. Сейчас они нашли возможность организовать реальную и неприятную для нас диверсию. Понятно, что и в дальнейшим ВСУ продолжат предпринимать попытки нанести ущерб нашей инфраструктуре в приграничных районах», – добавил эксперт.

«Это требует принятия с нашей стороны ответных мер оборонительного характера. Я думаю, руководство спросит должным образом и с пограничников, и с Минобороны. Будут сделаны соответствующие выводы. Не стоит недооценивать противника. Да, российским военным удалось уничтожить большую часть военной инфраструктуры ВСУ, но не всю. К тому же мы видим щедрую помощь украинским военнослужащим со стороны Запада. Поэтому оборона тех же Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей должна быть усилена», – заключил Перенджиев.

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