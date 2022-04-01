Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

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1 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Москва нашла изящное решение для газовых расчетов с Западом

Раскрыта новая схемы оплаты газа для Запада Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Россия раскрыла новую схему расчетов за газ для недружественных стран. Канцлеру ФРГ президент РФ рассказал о ней лично, и первая реакция Шольца была эмоциональной. Но детальный анализ новой схемы показывает, что Россия нашла изящный способ расчетов: он приемлем для европейцев, а Москва поддержит рубль и защитит свои экспортные доходы. Ведь сейчас часть платы за газ не доходит до Газпрома из-за санкций. Подробности...
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Трампу нужна помощь Путина для возвращения во власть

По сути Трамп просит Путина помочь ему вернуться в Белый дом REUTERS/Jorge Silva
Дональд Трамп хочет вернуться в Белый дом и готов проводить там совсем другую политику в отношении России, нежели Джо Байден. Это следует из заявлений бывшего президента – чуть ли не единственного политика США, кто не ушел на информационный фронт борьбы с Владимиром Путиным. Вместо этого он обратился к президенту России с просьбой. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Польша собирает против России крупнейшую армию

Польская армия активно вооружается REUTERS/Kacper Pempel
Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку. На все это Варшава выделяет невиданные для страны деньги. Конечно, происходящее объясняется событиями на Украине, однако это только внешняя часть айсберга. На самом деле польские амбиции идут гораздо дальше. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Как России говорить с фанатичной Европой

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Разговаривать с Европой на тихом прагматичном языке – значит, делать ошибку. Ведь с той стороны – фанатики «передовых ценностей», обуреваемые чувством собственного превосходства, не признающие понятия «суверенитет» и не брезгующие двойными стандартами. Подробности...

Русские останутся европейцами ради самих себя

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Коль скоро скулить под железным занавесом и неприлично, и бессмысленно, напрашивается зеркальная реакция. Вы отменяете нас? Ну что ж, тогда мы отменяем вас. Как говорится, лучше грешным быть, чем грешным слыть. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 19)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
ВСУ и западные разведки сообщают об отводе части войск ВС России из пригородов Киева. Одними это расценивается как перегруппировка. Другими – как занятие оборонительных позиций с целью и дальше сковывать силы ВСУ на северном направлении. Что это означает на практике по состоянию на 31 марта? Подробности...
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Спецоперация на Украине: что будет дальше

Россия увеличится на 3900 кв. км

Обсуждение: 4 комментария

Личная просьба Трампа к Путину

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

    Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ
    		   1 апреля 2022, 12:20
    Фото: Антон Вергун/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений?

    В пятницу утром стало известно о пожаре на нефтебазе в Белгороде, который произошел в результате авиаудара двумя вертолетами ВС Украины с территории России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, вертолеты подошли к объекту на низкой высоте. Жертв нет.

    Известно, что на данный момент горят восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый, есть угроза перехода огня еще на восемь. Всего в очаге пожара находятся 16 резервуаров. Как сообщает МЧС, на месте пожара проводится наращивание сил и средств – задействовано более 170 человек и 50 единиц техники. Силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.

    Это не первый инцидент в данном регионе. 24 марта власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сёл велся украинским «Смерчем».

    Кроме того, 30 марта власти Белгородской области заявили о пожаре на складе боеприпасов в селе Красный Октябрь. Ранее там раздавались взрывы. Помимо Белгородской области в последнее время фиксировались обстрелы Курской и Ростовской областей. В последнем случае удар был нанесен ракетой «Точка-У» по аэродрому в Миллерово.

    Что касается ущерба и последствий ударов, местные власти его оценивают как незначительный. «Пожар не приведет к дефициту топлива в Белгородской области», – написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. При этом Минэнерго заявило, что при необходимости сети АЗС Белгородской области будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей, имеющих большой запас моторного топлива. «Ситуация находится на особом контроле», – уточнили в ведомстве.

    «Неудивительно, что этот удар произошел именно сейчас, на фоне перегруппировки войск с северного направления на восточное», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков. «Мы проводим спецоперацию на территории Украины, а они, естественно, отвечают. Тот факт, что украинцы сработали на малых высотах, говорит о том, что у них есть достаточно квалифицированные пилоты. Я не исключаю, что там были иностранцы или иностранные советники, хорошо знакомые с нашей техникой», – пояснил эксперт.

    Сивков также отметил, что сам факт того, что системы ПВО не обезвредили вертолеты ВСУ, является серьезным поводом «устроить разнос руководству ПВО». Эксперт уточнил, что при этом не стоит переоценивать саму ситуацию. «За целый месяц ведения боевых действий это один из немногих ударов по нашей территории, зато он имеет большое медийное значение для украинской пропаганды об успехах ВСУ», – обратил внимание собеседник.

    Вместе с тем «это, конечно, прокол со стороны наших систем ПВО». «Становится очевидным, что нам необходимо на малых высотах обеспечить радиолокационное поле. Проблема в том, что радиолокационная станция видит цели лишь в пределах радиогоризонта, а учитывая кривизну Земли, возникают некие «дырки», которыми и воспользовался противник», – пояснил он.

    Чтобы подобного не повторялось, уверен военный эксперт, российским военным необходимо «вешать над приграничными территориями самолеты радиолокационного дозора». «Они способны обнаружить вертолеты на самых малых высотах», – продолжил собеседник.

    «Ну а для украинской стороны, конечно, это мощнейший стимул. Они пытаются показать, что умеют наносить удары и тем самым поднимают моральный дух военнослужащих. Дело в том, что военный ущерб от нанесенных ударов ничтожен, его практически нет. Зато медийный аспект здесь становится ключевым», – полагает Сивков. 

    В свою очередь военный эксперт Виктор Баранец указал, что «несмотря на внушительные данные об уничтожении украинских ВВС, недобитые самолеты и вертолеты у них еще есть». «И их, похоже, еще немало. Они маскируются на тех аэродромах, по которым еще не было ударов. И раз за разом выскакивают из-под укрытий», – отмечает Баранец в материале «Комсомольской правды».

    «Командиры оправдываются: украинские вертолеты подкрадывались к цели на сверхмалой (вроде до семи метров!) высоте и потому не были заметны на радарах. Тогда возникает контрвопрос: а почему вокруг нефтебазы не были выставлены посты с переносными ракетными комплексами (скажем, ПЗРК «Игла»)? Ведь, как говорится, и пьяному ежику понятно, что нефтебаза – особая лакомая цель для украинцев. Тем более, что они уже «пристреливались» к Белгородчине, нанеся несколько ракетных ударов по деревням», – добавляет эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается Александр Перенджиев, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России». По его словам, «эта диверсия направлена не только на устрашение граждан России, но и на поднятие духа украинских националистов».

    «Им нужны какие-то факты реальных достижений. Фейков много, а реальных достижений не хватает. Сейчас они нашли возможность организовать реальную и неприятную для нас диверсию. Понятно, что и в дальнейшим ВСУ продолжат предпринимать попытки нанести ущерб нашей инфраструктуре в приграничных районах», – добавил эксперт.

    «Это требует принятия с нашей стороны ответных мер оборонительного характера. Я думаю, руководство спросит должным образом и с пограничников, и с Минобороны. Будут сделаны соответствующие выводы. Не стоит недооценивать противника. Да, российским военным удалось уничтожить большую часть военной инфраструктуры ВСУ, но не всю. К тому же мы видим щедрую помощь украинским военнослужащим со стороны Запада. Поэтому оборона тех же Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей должна быть усилена», – заключил Перенджиев. 

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