Священник погиб в Белгородской области при обстреле украинским «Смерчем»

При обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области погиб протоиерей Олег Артемов, исполняя обязанности помощника командира части по работе с верующими, сообщил синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.

«В белгородском селе Журавлевка погиб под обстрелом при исполнении своего пасторского долга военного священника протоиерей Олег Владиславович Артемов. Вчера вечером, находясь в селе Журавлевка, батюшка попал под обстрел украинского «Смерча» и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Погибший протоиерей Артемов был полковым капелланом и не являлся клириком местной епархии, уточнили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии. По информации синодального отдела, Артемов в последние годы служил клириком Суворовского храма Георгия Победоносца в городе Новая Ладога.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести расследование о взрывах в приграничном с Украиной поселке Белгородской области.

Напомним, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что более 20 домов и машин получили повреждения в селе Журавлевка после взрыва снаряда, запущенного накануне днем со стороны Украины.

Жителей двух приграничных сел в Белгородской области временно вывезли из опасной зоны после взрыва снаряда.

Администрация Белгородского района ввела режим ЧС в селах Журавлевка и Нехотеевка.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД