Бастрыкин поручил расследовать фейк о действиях ВС России в Краматорске

Раскрыт принцип работы нарколабораторий СБУ в России

Служба безопасности Украины курировала часть нарколабораторий в России, зарабатывая на свои нужды, а сотрудников для них вербовали только после тщательной проверки на полиграфе.

Как СБУ поставила на поток отправку наркодилеров в Россию, сколько на этом зарабатывали и почему из этого бизнеса нельзя было выйти, РИА «Новости» рассказали задержанные участники одной из таких лабораторий.

Организатор одной из ликвидированных нарколабораторий в Подмосковье гражданин Украины по имени Александр, который с 2020 года находится в московском СИЗО, заявил, что заняться производством наркотиков в России ему предложил сотрудник СБУ.

«Обстановка на Украине была тяжелой. И как-то позвонил мне знакомый по имени Роман и предложил заработать хорошие деньги. Для этого надо было поехать в Россию и заняться производством наркотиков. Роман окончил академию Службы безопасности Украины, и, насколько я понимаю, он был кадровым сотрудником украинской спецслужбы, – рассказывает один из задержанных участников нарколаборатории Александр П.

Перед поездкой в Россию Александра отправили в Киев на «собеседование», на котором специалист-полиграфолог должен был определить, подходит ли он для этой работы.

«Разместили меня в хостеле недалеко от вокзала. В ожидании собеседования там провел около недели, и все это время туда постоянно заезжали люди, которые так же, как и я, должны были пройти собеседования, а затем поехать работать с наркотиками в Россию. За время моего пребывания несколько десятков человек точно уехало. На полиграфе интересовали их вопросы, собираюсь ли я воровать деньги и есть ли у меня связи в правоохранительных органах», – вспоминает Александр.

Затем ему выдали специальный телефон для связи с кураторами и отправили в Москву, где он вышел на контакт с еще несколькими уроженцами Украины, после чего они получили первые инструкции. По словам Александра, кураторы приказали им снять дом в Подмосковье, купить автомобиль и химическое оборудование. Деньги на это они получали на банковские карты, оформленные на подставных людей.

«Павлу (член группы) отправили по почте поддельные российские документы, и он по ним получил уже посылку, в которой было несколько десятков банковских карт, и на них мы получали деньги. Затем уже мы получили инструкции, как и какие наркотики производить – так называемые соли, синтетические наркотики. В день мы могли производить по 5 килограммов наркотиков, то есть ежедневный доход мог составлять около 10 млн рублей. В задачу нашей группы входило только производство наркотиков, а дальнейшим их распространением занимались уже наши кураторы из Украины. Да и у всех, кто сейчас сидит в Москве за производство наркотиков, кураторы тоже в основном были украинскими», – рассказывает задержанный.

Выйти из этого бизнеса добровольно почти невозможно. По словам Александра, кураторы регулярно присылали им видео с расправами над неугодными, угрожали.

«Я как-то поссорился с одним из кураторов и пригрозил все бросить и уехать обратно на Украину. В ответ на это куратор мне сказал, что если я буду плохо себя вести, то ко мне приедут сотрудники СБУ. Ну, и мы больше как-то к этой теме не возвращались, но с тех пор я регулярно получал видео с расправами над неугодными», – говорит Александр.

Его информацию подтверждает и другой участник украинской банды наркодилеров – Александр З., в чьи задачи входила доставка реагентов для производства наркотиков. По его словам, перед отправкой в Россию для каждого члена банды продумывалась своя легенда.

«Ты точно должен знать свою легенду, с какой целью ты приехал в Россию, не дай бог из-за тебя производство накроется, ходили слухи про расправы над провинившимися. Лично я всегда представлялся строителем, и у меня в машине всегда были строительные материалы, а так, перевозил реактивы, за что мне обещали от 5 тыс. долларов в месяц. Человек, который у нас был главным в группе, я с ним общался нормально, он озвучил такие вещи, что это работу предложили ему сотрудники СБУ», – вспоминает Александ З.

На вопрос о том, зачем сотрудникам СБУ устраивать нарколаборатории в России, мужчина говорит, что деньги от продажи наркотиков могли идти на военные нужны Украины.

«На производстве наркотиков в России зарабатываются колоссальные деньги, которые могут идти куда угодно, где их используют, например, на оплату наемников. И может, то, что нас задержали в России, не самый плохой выход из этой истории», – резюмирует мужчина.

Ранее войска Донецкой народной республики нашли лабораторию по производству «боевых» наркотических веществ для украинских националистов под Мариуполем.

Производящие по 450 кг наркотиков в месяц лаборатории нашли под Москвой и Тулой.

Напомним, в июле 2020 года ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков для 12 регионов России. В феврале того же года ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму.