Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом?

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. «В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, в результате удара есть погибшие – 27 человек, в том числе двое детей, около 30 раненых. Офис президента Украины поспешил обвинить в ударе Россию, сочтя обломки «Точки-У» за обломки «Искандера». Позже сам Владимир Зеленский признал, что удар нанесен именно «Точкой-У». На это указывают и кадры обломков с места событий – такое оперение ракеты и решетчатые рулевые есть только у «Точки-У», а направление падения обломков, в свою очередь, указывает на запуск «Точки-У» с подконтрольной ВСУ территории. Позже Минобороны РФ подтвердило, что удар ВСУ был нанесен из Допрополья – населенного пункта, расположенного в 45 км от Краматорска.

«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в городе Краматорске являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорске у российских вооруженных сил не было и не планировалось», – отмечается в заявлении Минобороны РФ.

«Особо подчеркнем – тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами. Ранее 14 марта 2022 года подобной ракетой «Точка-У» дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей», – добавили в ведомстве.

Некоторые детали произошедшего приводит и Народная милиция ДНР. «Они сначала несколько дней назад объявили эвакуацию в Краматорске, Константиновке, Славянске, люди начали собираться, самый оптимальный вариант – это вокзал. И туда запустили ракету. Они думали, что никто не сможет сфотографировать обломки боеприпаса и доказать, что это тактическая ракета «Точка-У», – указал пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, данная провокация направлена на создание образа России как стороны, с которой «нельзя договариваться и ее необходимо полностью уничтожить». «А фактически людей убивает украинское государство. Мы для них быдло. Мы не люди. Поэтому они готовы убивать детей и взрослых в любом количестве, чтобы сделать нужную картинку и за счет этого дальше находиться у власти», – добавил Басурин.

На этом фоне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель в пятницу, 8 апреля, посетят Киев. «Я отправлюсь в Киев, чтобы передать сигнал поддержки отважному украинскому народу в его отважной борьбе за наши общие ценности», – сказала фон дер Ляйен. И по этой причине, как считают эксперты, провокация в Краматорске стала своего рода «приветствием» для еврочиновников и команды Зеленского.

«Точки-У» действительно нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация аналогична произошедшему в Буче и имеет конкретные политические цели», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

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«Это классическая схема работы медиамашины Зеленского. Кадры якобы зверств российских военных в Буче появились сразу после того, как в Сети были опубликованы доказательства издевательств ВСУ над российскими пленными, чтобы переключить внимание людей», – добавил собеседник.

«Очевидно, что удар «Точкой-У» по Краматорску устроили к сегодняшнему приезду в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Они используют это как фон для переговоров и выдвижения своих требований по санкциям и поставкам оружия», – отметил депутат.

Эксперты также обратили внимание на надписать «За детей», которая была размещена на обломках ракеты. По задумке команды Зеленского, подобная надпись на русском языке должна восприниматься украинской и европейской аудиторией как свирепая месть – и легко примется на веру.

«Зеленский специалист по шоу, один из лучших на постсоветском пространстве. И став президентом, он вместо того, чтобы заниматься политикой, продолжает создавать шоу. Киевская власть прекрасно понимает, что войну они уже проиграли, но готовы продолжать убивать своих граждан ради того, чтобы удержаться как можно дольше у власти», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«Сегодняшний удар по Краматорску, видимо, действительно посвящен приезду делегации ЕС в Киев. И даже если европейцы получат все доказательства причастности ВСУ к этой атаке, ЕС, вероятно, на это закроет глаза. Они любят такие шоу. Против украинской стороны вряд ли последуют какие-то санкции. Никто из западных стран не будет расследовать произошедшее», – подчеркнул экс-депутат.

«И ведь подобное мы видим, к сожалению, далеко не первый раз. Провокации с роддомом и драмтеатром в Мариуполе, провокация в Буче, удар по центру Харькова, теперь вот Краматорск – это все срежиссированные Зеленским постановки. Это эпизоды ужасного сериала. Только кровь здесь настоящая. И прекратить это безумство можно только сменой киевской власти», – резюмировал Царев.

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