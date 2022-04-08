Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

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8 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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Какой курс рубля комфортен российской экономике

Российская валюта крепнет на фоне западных санкций YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Курс рубля символично укрепился до тех уровней, которые были до начала спецоперации на Украине. Причем сделал это даже после объявления новых санкций США. Почему валюта России ведет себя таким необычным образом и продолжит ли она укрепление до 50-60 рублей за доллар? Подробности...
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Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

Россия уничтожила большую часть нефтяной инфраструктуры Украины REUTERS/Alkis Konstantinidis
Страны НАТО договорились о поставках ВСУ тяжелых видов наступательных вооружений. Однако поступающая с Запада бронетехника требует от Украины сосредоточения соответствующих запасов топлива. Ранее львиная доля рынка ГСМ в стране принадлежала Минску и Москве. Теперь ситуация сильно изменилась – российская армия планомерно уничтожает НПЗ и топливные базы Украины. Кто снабжает украинские самолеты и танки топливом и как ВС России могут воспрепятствовать этому? Подробности...
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Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
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Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

Зеленский рассчитывал, что приглашение грека-«азовца» на выступление в парламенте Греции – удачный ход LesvosPost.com WEB TV/Youtube
Выступление Владимира Зеленского перед греческим парламентом вызвало скандал. Украинский президент решил дать слово этническим грекам, воюющим в нацбате «Азов». Но вместо поддержки он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин. Кроме того, Зеленский вновь повторил допущенную в обращении к израильскому Кнессету ошибку, использовав неудачное историческое сравнение. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Преодолеть магию модных брендов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Переход на расчеты в рублях, который должен устранить недооцененность нашего экспорта, страна уже начала. Но столь же важно и выявить истинную цену западной интеллектуальной собственности, частью которой являются бренды и товарные знаки. Подробности...

Памяти великого Вольфовича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Похоже, в той новой эпохе, куда мы вступаем, не будет многого прежнего и шутовской стихии тоже не будет. Это грустное ощущение, и потому очень многие, отнюдь не сочувствовавшие Владимиру Вольфовичу и его политике, сейчас грустят от того, что нас покинул сын юриста. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Можно ли было предотвратить российскую спецоперацию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Уже ничего не вернешь – нужно строить новые взаимоотношения. Садиться за стол и писать новые правила – всем вместе, Западу и России. Но готов ли на это Запад? Пока – вряд ли. После российской операции – однозначно будет готов. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Поляки хотят стать главными в Европе

Зеленский разозлил греков

«Самый опасный человек в мире»

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

    В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев
    		   8 апреля 2022, 14:36
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова

    По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом?

    В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. «В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    По предварительным данным, в результате удара есть погибшие – 27 человек, в том числе двое детей, около 30 раненых. Офис президента Украины поспешил обвинить в ударе Россию, сочтя обломки «Точки-У» за обломки «Искандера». Позже сам Владимир Зеленский признал, что удар нанесен именно «Точкой-У». На это указывают и кадры обломков с места событий – такое оперение ракеты и решетчатые рулевые есть только у «Точки-У», а направление падения обломков, в свою очередь, указывает на запуск «Точки-У» с подконтрольной ВСУ территории. Позже Минобороны РФ подтвердило, что удар ВСУ был нанесен из Допрополья – населенного пункта, расположенного в 45 км от Краматорска. 

    «Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в городе Краматорске являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорске у российских вооруженных сил не было и не планировалось», – отмечается в заявлении Минобороны РФ.

    «Особо подчеркнем – тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами. Ранее 14 марта 2022 года подобной ракетой «Точка-У» дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей», – добавили в ведомстве.

    Некоторые детали произошедшего приводит и Народная милиция ДНР. «Они сначала несколько дней назад объявили эвакуацию в Краматорске, Константиновке, Славянске, люди начали собираться, самый оптимальный вариант – это вокзал. И туда запустили ракету. Они думали, что никто не сможет сфотографировать обломки боеприпаса и доказать, что это тактическая ракета «Точка-У», – указал пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.

    По его словам, данная провокация направлена на создание образа России как стороны, с которой «нельзя договариваться и ее необходимо полностью уничтожить». «А фактически людей убивает украинское государство. Мы для них быдло. Мы не люди. Поэтому они готовы убивать детей и взрослых в любом количестве, чтобы сделать нужную картинку и за счет этого дальше находиться у власти», – добавил Басурин.

    На этом фоне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель в пятницу, 8 апреля, посетят Киев. «Я отправлюсь в Киев, чтобы передать сигнал поддержки отважному украинскому народу в его отважной борьбе за наши общие ценности», – сказала фон дер Ляйен. И по этой причине, как считают эксперты, провокация в Краматорске стала своего рода «приветствием» для еврочиновников и команды Зеленского. 

    «Точки-У» действительно нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация аналогична произошедшему в Буче и имеет конкретные политические цели», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

    «Это классическая схема работы медиамашины Зеленского. Кадры якобы зверств российских военных в Буче появились сразу после того, как в Сети были опубликованы доказательства издевательств ВСУ над российскими пленными, чтобы переключить внимание людей», – добавил собеседник.

    «Очевидно, что удар «Точкой-У» по Краматорску устроили к сегодняшнему приезду в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Они используют это как фон для переговоров и выдвижения своих требований по санкциям и поставкам оружия», – отметил депутат.

    Эксперты также обратили внимание на надписать «За детей», которая была размещена на обломках ракеты. По задумке команды Зеленского, подобная надпись на русском языке должна восприниматься украинской и европейской аудиторией как свирепая месть – и легко примется на веру.

    «Зеленский специалист по шоу, один из лучших на постсоветском пространстве. И став президентом, он вместо того, чтобы заниматься политикой, продолжает создавать шоу. Киевская власть прекрасно понимает, что войну они уже проиграли, но готовы продолжать убивать своих граждан ради того, чтобы удержаться как можно дольше у власти», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

    «Сегодняшний удар по Краматорску, видимо, действительно посвящен приезду делегации ЕС в Киев. И даже если европейцы получат все доказательства причастности ВСУ к этой атаке, ЕС, вероятно, на это закроет глаза. Они любят такие шоу. Против украинской стороны вряд ли последуют какие-то санкции. Никто из западных стран не будет расследовать произошедшее», – подчеркнул экс-депутат.

    «И ведь подобное мы видим, к сожалению, далеко не первый раз. Провокации с роддомом и драмтеатром в Мариуполе, провокация в Буче, удар по центру Харькова, теперь вот Краматорск – это все срежиссированные Зеленским постановки. Это эпизоды ужасного сериала. Только кровь здесь настоящая. И прекратить это безумство можно только сменой киевской власти», – резюмировал Царев.

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