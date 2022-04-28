Парфюмер назвала необходимое условие замещения иностранной продукции в России

Для полного импортозамещения на российском рынке парфюмерной продукции необходимо открыть на территории страны хотя бы один завод для создания основы ароматов, рассказала газете ВЗГЛЯД парфюмер, создавшая индивидуальные композиции для президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова Жанна Гладкова.

Французско-американский косметический концерн Coty, в который входят около 80 парфюмерных брендов, включая Alexander McQueen, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Tiffany, бренд масс-маркет Max Factor и другие, заявил, что сворачивает деятельность в России. Такое решение было принято после тщательного обсуждения, включающее анализ соответствующих нормативных актов США, Великобритании и других стран.

«Нам обязательно нужно построить пару заводов по производству парфюмерной композиции. В советское время они у нас они были, но в 90-е годы все закрыли. Сейчас у нас нет возможности самим готовить парфюмерные композиции, поэтому все приходится закупать за рубежом», – говорит Гладкова.

Она подчеркивает, что в России есть достаточное количество парфюмеров, с изготовлением парфюмерной жидкости проблем нет. Однако сами парфюмерные композиции (то, что является основой аромата) приходится заказывать. Поэтому в стране возможно наладить полностью отечественное производство, но для этого нужно открыть хотя бы один завод.

«То, что касается сырья, которое есть в Европе, то на сегодняшний день очень многое вынесли в Юго-Восточную Азию, где также возможно его закупать. Но заводы, конечно, нам нужны. С ними мы бы вообще обошлись бы без западных компонентов спокойно», – рассказывает специалист.

Создание парфюмерной композиции – это творчество, продолжает эксперт, и достойных мастеров в России немалое количество. Более того, выпустить аромат – сложно, но еще сложнее его продать. В Европе, по словам парфюмера, не такой большой спрос на продукт, как в России, поэтому сейчас компании теряют очень большую долю рынка.

«Когда я бываю за границей и чувствую от какой-то женщины аромат – это почти на 100% наша женщина. Европейки практически не душатся. Российский парфюмерный рынок по сравнению с западным огромный. Поэтому компании, которые уходят из-за политических моментов, теряют очень много. Они, конечно, позже вернутся, но мы можем и свое производство наладить», – считает Гладкова.

Для того, чтобы создать парфюмерный завод, по словам спикера, не нужно каких-то баснословных сумм. Самое дорогостоящее в современном заводе – оборудование в виде роботов, которые можно закупить в Китае. То есть создание душистых композиций идет от компьютера: туда закладывается рецептура и на транспортере «бегает» емкость, в которую заливаются душистые вещества. Благодаря такой автоматизации исключается человеческий фактор, что важно в парфюмерии, ведь малейшее отклонение приводит к изменению звучания аромата.

Кроме того, она рассказывает, что ароматы применяются не только для создания парфюма, но и для ароматизации бытовой химии, свечей и других необходимых в быту вещей.

Ранее в пресс-службе компании Wildberries рассказали, что по итогам первого квартала 2022 года оборот маркетплейса составил 289,2 млрд рублей, что на 95% больше аналогичного периода 2021 года. Объем продаж косметики и парфюмерии вырос на 100%, до 28,3 млрд рублей.