Академик Зверев сообщил, что ситуация с неизвестным вирусом прояснится в течение суток

Tекст: Ольга Иванова

Зверев заявил в интервью ИА Regnum, что ситуация с неизвестным вирусом вскоре прояснится. Он подчеркнул важность получения материалов от пациентов для идентификации возбудителя.

Зверев отметил: «Для того чтобы сказать, что это что-то новое или не новое, нужны материалы от этих пациентов. Я думаю, что в ближайшие сутки это все прояснится, что это за возбудитель».

Эксперт подчеркнул, что предварительные результаты исследований могут значительно ускорить процесс выявления и анализа вируса. Он также указал на необходимость дальнейшего мониторинга и изучения ситуации, чтобы предотвратить возможные последствия распространения вируса.

Накануне Роспотребнадзор взял под контроль информацию о заболеваниях, связанных с якобы неизвестным вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру.

Ранее сообщалось о появлении в России неизвестного вируса, вызывающего серьезные симптомы, в частности кашель с кровью и температуру до 39 градусов, при этом тесты на COVID и грипп у пациентов оказываются отрицательными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил о высоком риске новой пандемии из-за мутации микроорганизмов, подчеркнув важность подготовленности на национальном и международном уровнях.