Оборот Wildberries в 2022 году вырос на 95%

По итогам первого квартала 2022 года оборот маркетплейса Wildberries составил 289,2 млрд рублей, что на 95% больше аналогичного периода 2021 года, сообщили в пресс-службе компании.

Общее число заказов составило 288,7 млн, показав рост на 128%, пишет «Коммерсант».

Самые большие объемы продаж зафиксированы в категориях одежды, обуви и аксессуаров. Объем продаж составил 105 млрд рублей, что на 79% больше прошлогоднего аналогичного периода. Также на 131%, до 45 млрд рублей, выросли продажи товаров для дома и дачи, на 74%, до 32,1 млрд рублей, – детские товары, на 100%, до 28,3 млрд рублей, – косметики и парфюмерии, на 91%, до 28,1 млрд рублей, – бытовой техники и электроники.

Больше всего выросли продажи в категориях «Сантехника» (+398%), «Все для садоводства» (+280%), «Товары для отдыха и кемпинга» (+266%), «Фото- и видеотехника» (+263%), «Умный дом и безопасность» (+248%).

Пик продаж пришелся на февраль – март.

Также в первом квартале на Wildberries зарегистрировалось более 136 тыс. новых продавцов, что почти в два раза больше прошлогоднего аналогичного периода. Всего с платформой сотрудничает более 650 тыс. продавцов.

Ранее Wildberries сообщила, что объем заказов у российских брендов за первую неделю проекта в поддержку российских предпринимателей «Сделано в России» с 14 по 21 апреля вырос на 132% – до 33,4 млрд рублей.