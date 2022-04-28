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Оборот Wildberries в 2022 году вырос на 95%
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По итогам первого квартала 2022 года оборот маркетплейса Wildberries составил 289,2 млрд рублей, что на 95% больше аналогичного периода 2021 года, сообщили в пресс-службе компании.
Общее число заказов составило 288,7 млн, показав рост на 128%, пишет «Коммерсант».
Самые большие объемы продаж зафиксированы в категориях одежды, обуви и аксессуаров. Объем продаж составил 105 млрд рублей, что на 79% больше прошлогоднего аналогичного периода. Также на 131%, до 45 млрд рублей, выросли продажи товаров для дома и дачи, на 74%, до 32,1 млрд рублей, – детские товары, на 100%, до 28,3 млрд рублей, – косметики и парфюмерии, на 91%, до 28,1 млрд рублей, – бытовой техники и электроники.
Больше всего выросли продажи в категориях «Сантехника» (+398%), «Все для садоводства» (+280%), «Товары для отдыха и кемпинга» (+266%), «Фото- и видеотехника» (+263%), «Умный дом и безопасность» (+248%).
Пик продаж пришелся на февраль – март.
Также в первом квартале на Wildberries зарегистрировалось более 136 тыс. новых продавцов, что почти в два раза больше прошлогоднего аналогичного периода. Всего с платформой сотрудничает более 650 тыс. продавцов.
Ранее Wildberries сообщила, что объем заказов у российских брендов за первую неделю проекта в поддержку российских предпринимателей «Сделано в России» с 14 по 21 апреля вырос на 132% – до 33,4 млрд рублей.
Оплачивать газ рублями согласились десять европейских стран
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Счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями, сообщают источники Bloomberg.
«Четыре европейских покупателя газа уже заплатили в рублях за поставки, как того требовала Россия. (…) Десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за 1 тыс. кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
У Индии возникли проблемы с перевозкой российской нефти
Индийская энергетическая госкомпания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) ведет поиски судна для перевозки 700 тыс. баррелей нефти с Дальнего Востока. Проблемы с транспортировкой сырья возникли на фоне санкций, введенных из-за ситуации на Украине.
ONGC владеет 20-процентной долей в проекте «Сахалин-1», где производится российская марка нефти «Сокол», которую и экспортирует индийская компания, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Обычно нефть доставляют из терминала Де-Кастри на судах ледового класса, предоставленных «Совкомфлотом», в Южную Корею. Там ее загружают на танкер, и оттуда ONGC продает нефть покупателям в Северной Азии.
Однако из-за санкций российским судам, в том числе принадлежащим «Совкомфлоту», сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов. Также судоходные компании «менее охотно перевозят российскую нефть в Азию», опасаясь «потенциальных репутационных рисков».
Из-за того, что в марте ONGC не смогла найти покупателей на нефть, она продала ее индийским госпредприятиям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL).
Поставки BPCL должны были обеспечить в апреле, но ONGC не смогла найти судно для перевозки нефти в южнокорейский порт Йосу. Это произошло «отчасти из-за проблем, связанных с обеспечением страховки» судна.
Отмечается, что с начала спецоперации на Украине Индия закупила у России вдвое больше сырой нефти, чем за весь 2021 год.
В марте «Совкомфлот» попал под санкции Евросоюза (ЕС), сделки с ним запрещены. В том же месяце сообщалось, что Россия в четыре раза нарастила поставки нефти в Индию. В апреле крупнейшая нефтекомпания Индии Indian Oil Corporation отказалась от российского сырья.
Ранее ЕС захотел ослабить сотрудничество Индии с Россией.
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Немецкий концерн BASF заявил об уходе из России и Белоруссии
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Крупнейший в мире химический концерн BASF планирует до начала июля свернуть весь бизнес на территории России и Белоруссии, пишут СМИ со ссылкой на заявление концерна.
Исключение составят только сегменты, необходимые для производства продуктов питания, так как в концерне опасаются «глобального продовольственного кризиса», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
BASF поясняет, что такое решение было принято в свете санкций Евросоюза против России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.
В начале марта немецкий концерн сообщил об отказе от заключения в обеих странах новых сделок. В настоящее время, по данным BASF, в России и Беларуссии в его структурах работают 684 сотрудника, которых до конца 2022 года концерн обещает поддерживать.
По данным DW, в 2021 году продажи на российском и белорусском рынках составляли около 1% от всего объема продаж группы BASF.
BASF Societas Europaea – крупнейший в мире химический концерн, его штаб-квартира находится в Людвигсхафене на юго-западе Германии.
В начале апреля швейцарские СМИ предупреждали, что если химический гигант BASF прекратит свою деятельность на территории России, «повсюду внезапно возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов». «Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика», – утверждал швейцарский телеканал SRF.
Киев разработал механизм «взыскания» замороженных за границей средств России
Украинский минюст и офис Владимира Зеленского разработали механизм взыскания замороженных за границей средств России, их планируется направить на компенсацию пострадавшим в ходе российской спецоперации на Украине, сообщил замглавы офиса украинского лидера Андрей Смирнов.
Смирнов сообщил в Telegram-канале офиса Зеленского, что «разработан механизм взыскания средств России, замороженных за границей в счет компенсации убытков».
Есть несколько планов, основной – это «подписание международного договора, который предусматривает снятие иммунитета со средств России и направление их пострадавшим».
Другой – это принятие каждой страной, в которой есть замороженные средства России, специального закона.
Ранее Зеленский и МВФ значительно разошлись в оценке экономических потерь Украины. Экономист Юрий Юденков оценил шансы Запада забрать активы России в пользу Киева.
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Немецкая Uniper согласилась оплачивать российский газ в рублях
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Новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, заявила финансовый директор германской компании Uniper Тиина Туомела.
«Что касается оплаты [газа] в рублях, мы считаем, что изменение схемы оплаты не противоречит санкционному законодательству, поэтому такая оплата возможна», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Но, конечно, мы продолжаем диалог с правительством ФРГ, чтобы позиции были полностью согласованы... Что касается следующей оплаты в соответствии с новым указом, то она должна произойти в конце мая», – добавила топ-менеджер.
Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия.
Между тем в среду Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
В Варшаве заявили, что больше не намерены покупать газ в России. Польша покупала в России около 9 млрд кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.
Со своей стороны Словакия заявила, что продолжит производить оплату российского природного газа в евро. Власти республики выразили готовность противостоять возможному ограничению поставок российского газа, с чем столкнулись Польша и Болгария. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
Медведев заявил о сложностях для захотевших вернуться в Россию зарубежных фирм
Многим иностранным фирмам будет трудно вернуться в Россию, отечественный бизнес налаживает полноценное импортозамещение, в стране хватает своих специалистов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Есть одно простое правило: выход обычно там же, где и вход. Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти. Не успели замки на ресторанах, торговых павильонах и бутиках заржаветь, как нашлись отечественные рестораторы, продавцы и кутюрье. Они готовы не просто занять опустевшую рыночную нишу, но и в короткие сроки наладить полноценное импортозамещение. Производить качественную одежду и хорошую мебель, кормить граждан разнообразно, быстро и вкусно. Спроектировать и отладить для этого технологические линии, выпускать современные материалы и комплектующие, обучить наших специалистов взамен беглых иностранцев», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, в России хватает талантливых, трудолюбивых и профессиональных специалистов. И их поддержка – в приоритете.
Газета ВЗГЛЯД писала, как в России нашли управу на сбежавший западный бизнес.
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США стали главным покупателем российского мороженого
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Россия в 2021 году увеличила экспорт мороженого в 1,5 раза – до рекордных 86 млн долларов, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе. Ведущим импортером стали США, а замыкает пятерку лидеров Китай.
«В 2021 году российский экспорт мороженого поставил очередной рекорд, увеличившись на 50%, до 86 млн долларов. В физическом выражении объем поставок вырос на 26% и превысил 33 тыс. тонн», – говорится в материалах. Поставки осуществлялись в 45 стран (годом ранее их было 34), передает РИА «Новости».
«На первое место среди ведущих импортеров российского мороженого вышли США. В 2021 году отгрузки в эту страну увеличились в 2,8 раза, до 10,6 тыс. тонн в физическом выражении, и в 3,1 раза, до 29 млн долларов – в стоимостном», – сообщают эксперты.
Вторая позиция – у Казахстана, куда было поставлено 9,9 тыс. тонн мороженого (минус 11% по сравнению с 2020 годом) на 23 млн долларов (плюс 12%). На третьем месте – Монголия: в эту страну поставки выросли на 7,1% – до 2,2 тыс. тонн в натуральном объеме и на 19%, до 5,7 млн долларов – в денежном выражении.
Также в топ-5 покупателей российского мороженого вошли Украина, закупившая продукции на 5,6 млн долларов (плюс 23% к 2020 году), и Китай, куда поставлено мороженое на 4 млн долларов (минус 3,2%).
«Впервые российское мороженое отправлено в Нигерию – по итогам 2021 году объем поставок в эту страну составил 77 тонн, еще более 138 тонн продано в Бразилию», – сообщают в «Агроэкспорте». Кроме того, в 4,1 раза выросли отгрузки в Сенегал – до 653 тыс. долларов, в 1,5 раза в Кот-д'Ивуар – до 526 тыс. долларов, и в 3,1 раза во Вьетнам – до 277 тыс. долларов.
Россия на горизонте двух-трех лет сохраняет хороший потенциал для развития экспорта мороженого, но компаниям потребуется время на диверсификацию географии, приводятся в материалах слова гендиректора ООО «Стреда Консалтинг» Алексея Груздева. Эксперт считает, что есть возможность существенно усилить позиции в Китае, также перспективными могут стать страны Африки и Персидского залива. Кроме того, отметил Груздев, Россия еще практически не работает на крупнейшем в мире рынке – в странах Юго-Восточной Азии (за пределами Китая).
Владелец бренда Zara опроверг открытие магазинов в России
Бренд Zara, который принадлежит одному из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви Inditex Group, не откроет 30 апреля свои магазины в России, информация на сайте появилась в результате технического сбоя.
«Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют», – цитирует РИА «Новости» ответ компании.
В апреле генеральный директор Inditex Group Оскар Гарсиа Масейрас заявил журналистам, что планирует вновь открыть свои магазины в России, когда это будет возможно.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что шведская IKEA и владелец брендов Zara и Bershka компания Inditex рассматривают возможность возвращения на российский рынок.
Ранее во вторник на сайте Zara появилась информация о том, что магазины будут открыты на территории России с 30 апреля.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.
Путин назвал уровень доходов людей индикатором эффективности экономической политики
Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Здесь обращаю внимание на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходов людей. Именно по этим показателям, как уже не раз говорил, будем оценивать эффективность экономической политики», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент заявил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
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Патрушев предупредил о голоде в мире из-за антироссийских санкций
Мир из-за антироссийских санкций Запада погружается в невиданный продовольственный кризис, десятки миллионов людей окажутся на грани голода, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«На фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис. Десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – заявил Патрушев «Российской газете».
По его словам, рост инфляции и снижение уровня жизни уже на европейцах. Почти пять миллионов украинских мигрантов уже прибыло в Европу. Патрушев также отметил, что в ближайшее время их число вырастет до десяти миллионов. Большинство приехавших на Запад украинцев считает, что европейцы должны их содержать и обеспечивать, а когда их заставляют работать, то начинают бунтовать.
Ранее эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет и обнищает в результате антироссийских санкций.
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Титов предложил возродить «челноков»
Ключевую роль на пути выхода России из экономической ситуации, в которой она оказалась в результате западных санкций, должен сыграть малый и средний бизнес (МСБ), в том числе и «челноки», заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«В тяжелые, кризисные периоды Россию всегда спасал только малый и средний бизнес. Так было во времена Столыпина, так было в 20-е годы при НЭПе, так было, наконец, в 90-е годы, когда в стране была разрешена частная деятельность, появились не только первые индивидуальные предприятия, кооперативы, артели, но и так называемые челноки, сыгравшие тогда немалую положительную роль. Ведь они привозили из-за границы всякие полезные вещи, разную нужную народу продукцию», – приводит его слова РИА «Новости».
По мнению бизнес-омбудсмена, люди с удовольствием поедут сегодня за товаром в ту же Турцию, Китай, Индию, другие дружественные страны. «Главное – создать «челнокам» режим максимального благоприятствования, чтобы они могли спокойно въезжать и выезжать из страны, менять в банках валюту, чтобы были сняты ограничения и пошлины по объему ввозимой продукции», – заметил он.
Титов убежден, что свободу, низкие, почти бесплатные кредиты, льготное, упрощенное налогообложение, следует в настоящее время предоставить всему МСБ, лишь в таком случае этот сектор предпринимателей сможет обеспечить выход России из текущей экономической ситуации.
«Беда в том, что сегодня лишь 7% предприятий МСБ заняты в производстве, остальные в сфере торговли и услуг, что более недопустимо. Достаточно сказать, что до недавнего времени мы даже гвозди ввозили из Финляндии, потому что там их изготавливать было дешевле, чем в стране! Эту пропорцию, конечно, необходимо менять, надо, чтобы гвозди, запчасти, канцелярские товары и прочие вещи было выгодно делать в самой России, а не импортировать их. По нашим исследованиям, недавно проведенным, от импорта зависят около 40% российских предприятий!» – подчеркнул Титов.
Стимулируя развитие МСБ, считает он, Россия начнет создавать собственное производство, рабочие места, и не только сможет таким образом сформировать дифференцированную экономику, независимую от нефти и газа, но и создать общество среднего достатка. «Внутренний спрос, столь необходимый для развития любой экономики, обеспечивает только средний класс», – заключил бизнес-омбудсмен.
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подчеркивал, что российская экономика продолжает стабилизироваться: замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться. Глава государства заверил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
России предрекли лидерство по экспорту полимерной упаковки
Российской отрасли полимерной упаковки, несмотря на трудности в нынешних экономических условиях, удалось обеспечить бесперебойную работу и не допустить дефицита полимерной упаковки на рынке, говорится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
В четвертом докладе ЭИСИ из серии «Отрасли в условиях санкций» эксперты – руководители крупнейших ассоциаций производителей полимерной продукции – назвали основные тренды на российском рынке упаковки и озвучили прогноз по развитию отрасли.
Так, по мнению генерального директора ООО «Гранд-Мастер» Анзора Узденова, Россия может стать лидером по экспорту полимерной продукции. «Когда санкционный шок пройдет, нам нужно вернуться к решению стратегических задач. Следует нашу отрасль отрегулировать и сделать прозрачной, технологичной, выпускающей не «утилизируемую», а перерабатываемую упаковку. Полимеры могут многократно использоваться. Последняя отраслевая международная выставка полимерной промышленности где-то на 80% была посвящена переработке отходов. Сегодня необходимо и у нас отработать подходы в направлении «многократной переработки полимеров» вместо утилизации», – подчеркнул он.
По словам эксперта, необходимо идти не по принципу запретов выпуска полимерной упаковки, а создавая перерабатываемую упаковку. «Это принесет дополнительные рабочие места, создание замкнутой экономики, сбережению природы. Для модернизации и развития отрасли нужны новые подходы», – указал он.
«Изменение отношения к отрасли может позволить вывести Россию в страны-лидеры по экспорту полимерной продукции. Все это возможно», – подчеркнул он.
В докладе ЭИСИ отмечается, что поставки из Европы сырья, пигментов, красителей, комплектующих, запчастей, оборудования, от которых достаточно существенно зависят переработчики пластмасс, сократилось. Тем не менее, «благодаря самоорганизации российская отрасль полимерной упаковки своими силами решает возникающие проблемы».
По словам экспертов, российские поставщики сырья идут навстречу отечественным производителям полимерной упаковки, однако «ассортимент выпускаемой продукции не позволяет полностью удовлетворить спрос». Производители в этих условиях ищут аналоги, корректируют рецептуры, меняют технические условия.
В докладе отмечено, что изменение географии поставщиков привело к изменению условий контрактов (10% по предоплате), увеличению транспортного пути, времени нахождения сырья в пути, логистических издержек, что привело к росту себестоимости продукции, «трехкратному росту потребности отрасли в оборотном капитале».
В ЭИСИ прогнозируют, что импортозамещение на рынке полимерной упаковки будет произведено в течение трех лет. По мнению экспертов, отрасль может развиваться, опираясь на свои собственные силы, на возможности внутри России и ЕАЭС.
Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила ряду ведомств, в том числе Минпромторгу и ФАС, до 5 мая провести анализ роста цен в различных сегментах упаковки и подготовить предложения по сдерживанию роста цен на сырье для нее.
В Росатоме запустили производство термопластичных лент
Специалисты АО «НИИграфит» (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации») запустили производственную линию по изготовлению термопластичных лент (препрегов, композиционных материалов-полуфабрикатов).
«Эти ленты широко востребованы в нефтегазовой отрасли (для защиты изоляции магистральных газовых и нефтепроводов), в строительстве (для защиты металлоконструкций), в авиастроении и в других отраслях промышленности. Линия полностью собрана из отечественных комплектующих. Для изготовления продукции использованы углеродные волокна производства компании UMATEX (входит в контур госкорпорации «Росатом»)», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Для запуска производства специалисты института разработали универсальный способ нанесения термопластов на армирующие волокнистые наполнители. «Таким образом высокие научные компетенции российских атомщиков помогают решать задачи импортозамещения новых материалов в критически важных отраслях и производствах», – говорится в сообщении.
Новый способ нанесения полимера на различные армирующие наполнители позволяет получать препреги с высоким уровнем физико-механических свойств. Среди ключевых преимуществ перед традиционными материалами, используемыми в настоящее время в промышленности – повышенная трещиностойкость и устойчивость к высоким температурам. По сравнению с классическими термореактивными препрегами термопластичные ленты не обязательно хранить при отрицательных температурах. Благодаря улучшенным свойствам изделий, их ресурс эксплуатации может быть увеличен как минимум в полтора раза.
«Преимущества термопластичных композиционных материалов перед металлами и традиционными композитами способствовали всплеску развития технологий изготовления этого типа материалов», – отметил замдиректора по науке и инновациям «НИИграфит» Артур Гареев.
По его словам, несмотря на большое число патентов, в России серийное производство термопластичных лент, пригодных для изготовления ответственных конструкций и соответствующих изделий, не может удовлетворить потенциальные потребности промышленности. «Особенно это касается материалов со стеклянными и базальтовыми наполнителями. Разработанный нами уникальный способ получения термопластичных лент является одной из ключевых задач современной технологии композитов, которая позволит значительно расширить возможности при проектировании высокоответственных изделий и области их применения, начиная от производства водородных баллонов и заканчивая крыльями самолета», – сказал Гареев.
Сейчас, на начальном этапе, мощность производственной линии составляет 1 тонну термопластичных лент в год. В планах – уже к 2024 году выйти на производство 100 тонн нового материала.
Работы ведутся в рамках группы проектов по разработке и созданию опытного оборудования и технологии для изготовления ответственных изделий из композиционных материалов на основе армированных термопластичных лент методом послойной намотки с наплавлением, включенного в Единый отраслевой тематический план госкорпорации «Росатом» (ЕОТП).
Озвучен прогноз по спаду российской экономики по итогам 2022 года
Спад ВВП России в 2022 году на фоне санкций может достичь 8,8%, такой прогноз озвучили СМИ со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития.
«Согласно документу, Минэк в своих предварительных оценках прогнозирует падение ВВП России из-за введенных санкций на 8,8% в 2022 году в базовом варианте и ожидает выхода в положительную динамику (1,3%) уже в следующем году. В 2024-2025 годах министерство прогнозирует рост экономики на 4,6% и 2,8% соответственно», – пишут «Ведомости» со ссылкой на проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития России, составленный ведомством.
По данным издания, «в консервативном сценарии прогноза масштаб кризиса видится глубже: снижение ВВП России – на 12,4% в 2022 году и на 1,1% в 2023 году».
«Инфляцию по итогам этого года Минэк предварительно прогнозирует выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 года. При этом таргет в 4%, согласно документу, планируется достичь уже в 2024 году», – указано в материале.
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подчеркивал, что российская экономика продолжает стабилизироваться: замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться. Глава государства заверил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
В Москве возобновил работу магазин сети OBI
В Москве на Ходынском поле вновь открылся гипермаркет сети OBI, возобновившей работу в России. При этом ажиотажа среди покупателей по этому поводу не наблюдается.
Сеть временно будет работать под брендом «ОБИ», но в дальнейшем проведут ребрендинг, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-служба «ОБИ-Россия» сообщила, что магазин в ТЦ «Авиапарк» откроется 27 апреля, остальные торговые точки в Москве и Санкт-Петербурге заработают к 1 мая, а к 11 мая – вновь запустят все оставшиеся гипермаркеты в регионах.
Компания сообщила о закрытии всех магазинов в России и прекращении деятельности в стране 17 марта на фоне спецоперации на Украине. Также появилась информация, что новым владельцем гипермаркетов могут стать структуры холдинга Asadel, которые развивают по франшизе бренд OBI в Казахстане.
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