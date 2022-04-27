Эксперты оценили последствия отключения Россией газа Польше и Болгарии

Решение Газпрома прекратить поставки газа Польше и Болгарии был единственно верным. Если же теперь Варшава и София начнут красть топливо из транзитных объемов – в таком случае Москва должна их жестко наказать и изъять неоплаченные объемы из трубопроводов, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

«Польская компания PGNiG очень политизирована, поэтому она с самого начала говорила, что не станет переходить на схему оплаты газа в рублях. Для них фактически это просто досрочное расторжение договора, который уже в октябре должен был закончиться. В летний период им будет достаточно того газа, который они получают через СПГ терминал в Свиноуйсьце. Да, возможно это будет обходиться им чуть дороже, но, тем не менее, это не станет существенной проблемой», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Мы также видим, что они серьезно увеличили закупки российского газа из Германии. А к октябрю Польша намерена запустить газопровод Baltic Pipe, который имеет мощность 10 млрд кубов из Норвегии. Но там есть проблема, поскольку газопровод может быть заполнено только на 3 млрд, больше газа поляки найти не смогли. И все их риски смещаются на отопительный сезон», – добавил собеседник.

«Ну а Болгария просто несамостоятельная страна. Их уже просили отказаться от «Южного потока», теперь на них надавили в целом по вопросу российского газа. Так что тут нет подоплеки со стороны самого государства, они просто легко поддаются на внешнее давление. В летний период они могут себя обеспечить за счет азербайджанского газа, а вот к зиме им придется основательно готовиться. В данной ситуации они могут купить опять же российских газ, но у Турции, либо найти какой-нибудь СПГ, пригнать его в турецкий приемный терминал и оттуда уже гнать к себе», – отметил эксперт.

«И вот если они не смогут решить этот вопрос, то возникнет проблема по обеспечению страны газом в зимний период. Затем, если они встанут перед выбором «замерзать или красть» – то очевидно, они начнут изымать часть транзитного топлива для других стран. С другой стороны, крупные покупатели нашего газа все же соглашаются на переход к рублевым схемам оплаты, поэтому никаких особых проблем поведение Польши и Болгарии нам не сулят», – добавляет Юшков.

«По сути, Газпром не мог поступить иначе. Компания подчиняется российскому законодательству, в частности указу президента России от 31 марта. Газпром просто не имеет права принимать оплату за газ от компаний из недружественных стран не в рублях. А если нет оплаты, то нет и газа. Это тоже абсолютно четко прописано в указе», – заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Эксперт также отметил, что новая схема оплаты предельно понятна и проста, поэтому в случае выполнения договоренностей – другим государствам не грозит перекрытие поставок. «Более того, Россия не допустит, чтобы Болгария или Польша каким-то образом воровали газ, который идет транзитом в другие страны. Например, через ту же Болгарию идет значительная часть газа в Венгрию. Если они станут брать газ из трубы, не купив его предварительно у других импортеров, это приведет к сбою снабжения этих стран», – добавил Гривач.

«Такое решение со стороны Газпрома – это сигнал другим странам Евросоюза.

Они должны быть осторожнее в своих заявлениях и решениях. Это очень правильный ход со стороны Москвы. Тем более, цены на газ реагируют значительным ростом, поэтому Газпром не понесет от этих демаршей никаких убытков», – отметил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«С другой стороны, у нас есть пул добросовестных плательщиков. Теперь Германия, Италия, Австрия и другие крупные игроки из-за поведения Польши и Болгарии будут вынуждены покупать топливо по завышенным ценам. То есть София и Варшава сыграли против своих партнеров по ЕС», – пояснил эксперт.

«Опасаться за какие-то проблемы у Газпрома, я думаю, тоже не стоит. Добыча будет стабильной. Объемы отказников не велики. У Газпрома есть возможность в больших объемах отправлять газ в российские хранилища, готовиться к следующей зиме. Все застраховано и в конъюнктурном смысле, и обычном», – уточнил Пасечник.

«Кроме того, я думаю, остальные европейцы не решатся саботировать оплату, а наоборот – начнут ускоряться в своих платежах. Также важно, что Москва предупредила европейцев, что в случае воровства газа из трубы просто будут изыматься недостающие объемы. Здесь действительно нужно действовать жестко. А затем европейцы пусть сами между собой разбираются», – заключил Пасечник.

Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за 1 тыс. кубометров.

Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.

При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.

По данным Bloomberg, счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями.

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