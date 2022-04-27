Австрия приняла условия России по оплате газа

Австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях путем открытия соответствующего счета в российском банке, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», – приводит его слова ТАСС.

Канцлер обратил внимание, что Польша и Болгария, согласно поступающей информации, отказались платить за российский газ по схеме в российских рублях, поэтому столкнулись с проблемами с поставками этого вида топлива из России.

В свою очередь министр энергетики страны Леоноре Гевесслер сообщил, что газ из России поступал и поступает в Австрию без перебоев, передает РИА «Новости».

Ранее в среду Венгрия также объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт».

Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1 тыс. 350 долларов за 1 тыс. кубометров.

В Варшаве заявили, что больше не намерены покупать газ в России. Польша покупала в России около 9 млрд кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.

После этого Словакия заявила, что продолжит производить оплату российского природного газа в евро. Власти республики выразили готовность противостоять возможному ограничению поставок российского газа, с чем столкнулись Польша и Болгария. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.

23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями.