Словакия вслед за Польшей и Болгарией приготовилась к прекращению поставок газа из России

Словакия продолжит производить оплату российского природного газа в евро, заявил премьер-министр республики Эдуард Хегер. По его словам, страна готова противостоять возможному ограничению поставок российского газа, с чем столкнулись Польша и Болгария.

«Словацкая газовая промышленность заключила долговременный контракт с российским Газпромом и будет осуществлять оплату газа в евро, согласно действующим договоренностям и рекомендации Еврокомиссии», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на информационное агентство ТАСР.

Заявка на поставку российского газа в Словакию транзитом через Украину составила на среду 41 млн 776 тыс. 423 куб. м. Во вторник республика получила 38 млн 840 тыс. 293 куб. м газа. Энергетическое сырье прокачивается через газораспределительную станцию в городе Вельке-Капушаны на границе с Украиной.

Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.

В среду Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1 тыс. 350 долларов за 1 тыс. кубометров.

В Варшаве заявили, что больше не намерены покупать газ в России. Польша покупала в России около 9 млрд кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.

Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт».