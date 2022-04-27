Польша отказалась покупать газ у России

Польша больше не будет покупать газ в России, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Нет. Мы не будем покупать газ от российской стороны, российских компаний. Конец», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

При этом он пообещал, что в Польше не возникнет дефицита голубого топлива. «Я могу обещать, что если не изменятся внешние условия, то газ будет. Если не наступит никакого катаклизма, в прогнозируемых условиях поставки газа будут обеспечены», – сказал представитель правительства.

Он уточнил, что Польша будет обеспечена газом за счет собственной добычи, а также поставок газа с других направлений.

Кроме того, Наимский сообщил, что Польша начинает строительство плавучего терминала для приема СПГ в Гданьске. «Плавучий газопорт», по его словам, сможет дать Польше дополнительные 6 млрд кубометров газа. «Мы уже к этому готовимся. Это вопрос строительства в Гданьске определенной инфраструктуры», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, реализация этого проекта начнется уже в среду, 27 апреля, и будет продолжаться около четырех лет. «Планируется 2027 год. Мы хотим ускорить до 2025 года», – сказал он.

Напомним, Польша покупала в России около 9 млрд кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.

В среду Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями.

Газета ВЗГЛЯД анализировала целую серию ошибок Еврокомиссии, которые привели Европу к энергетическому кризису.