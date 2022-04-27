Венгрия приняла требования России по оплате газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что 22 мая его страна оплатит поставки российского газа по новой схеме.

Сийярто напомнил, что Газпром переводит переводит оплату за газ на рубли. «Однако найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в «Газпром экспорт». (…) Кстати, наше следующее платежное обязательство будет 22 мая», – приводит его слова РИА «Новости».

Сийярто указал, что «согласно опубликованным вчера новостям, наши словацкие друзья и коллеги будут платить точно так же, по крайней мере, так сказал словацкий министр экономики, курирующий словацкие энергетические дела».

Глава венгерского МИДа подчеркнул, что прекращение поставок газа из России в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию. «Хочу всех заверить, что отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через Болгарию. Конечно, завтра мы также проконсультируемся с нашими болгарскими партнерами, но пока все участники подтвердили эту информацию», – цитирует Сийярто портал hirado.hu.

По его словам, у Газпрома есть разные контракты с болгарскими компаниями: на поставку объемов, предназначенных для Болгарии, и на транзитные поставки в другие страны.

«Хочу заверить всех, что поставки природного газа в Венгрию идут без перебоев в соответствии с контрактом и графиком», – сказал министр.

В среду Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.

В Варшаве заявили, что больше не намерены покупать газ в России. Польша покупала в России около 9 млрд кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.

Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями.

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