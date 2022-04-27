Немецкая Uniper согласилась оплачивать российский газ в рублях

Новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, заявила финансовый директор германской компании Uniper Тиина Туомела.

«Что касается оплаты [газа] в рублях, мы считаем, что изменение схемы оплаты не противоречит санкционному законодательству, поэтому такая оплата возможна», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Но, конечно, мы продолжаем диалог с правительством ФРГ, чтобы позиции были полностью согласованы... Что касается следующей оплаты в соответствии с новым указом, то она должна произойти в конце мая», – добавила топ-менеджер.

Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия.

Между тем в среду Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.

В Варшаве заявили, что больше не намерены покупать газ в России. Польша покупала в России около 9 млрд кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.

Со своей стороны Словакия заявила, что продолжит производить оплату российского природного газа в евро. Власти республики выразили готовность противостоять возможному ограничению поставок российского газа, с чем столкнулись Польша и Болгария. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.