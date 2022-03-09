Нуланд допустила кратный рост числа беженцев с Украины

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления в комитете по иностранным делам Сената выразила мнение, что число беженцев с Украины в будущем может увеличиться более чем в два раза.

«К сожалению, при том что сейчас 2 млн беженцев, это, возможно, даже меньше половины от того, что мы еще увидим», – приводит мнение заместителя госсекретаря США ТАСС. По ее словам, украинцы «бегут в большом масштабе через страны Европейского союза».

Напомним, в ноябре 2021 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении Украины и предсказал появление миллионов беженцев.

Во вторник Россия предложила Украине объявить режим тишины и согласовать с 10.00 мск 9 марта открытие гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Россия призвала Украину к непрерывному обмену информацией по эвакуации населения. Москва рекомендовала Киеву оповестить о режиме тишины и обеспечении гуманитарных коридоров представителей посольств иностранных государств, структуры ООН, ОБСЕ, МККК.

Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на состоявшемся во вторник ночью заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.

В понедельник помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. По его словам, Россия на переговорах с Украиной поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров, украинская сторона заверила, что со вторника гуманитарные коридоры заработают. Позже глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский информировал, что Россия подготовила около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных на местах, которых не контролирует Киев. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией.