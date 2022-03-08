Россия предложила Украине согласовать открытие гуманитарных коридоров

Российская сторона с 10.00 мск 9 марта объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, а также других городов по согласованию с украинской стороной, говорится в заявлении, подписанном генерал-полковником ВС России Михаилом Мизинцевым.

«Несмотря на постоянные срывы украинской стороной мероприятий по открытию гуманитарных коридоров, но учитывая обостряющуюся гуманитарную ситуацию, обусловленную бесчинствами и беспределом со стороны националистов, а также в целях обеспечения безопасности мирного населения и иностранных граждан. 10.00 мск 9 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры», – приводит ТАСС текст заявления генерал-полковника Мизинцева, который является руководителем Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине.

Информация по гуманитарным коридорам из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на 9 марта будет направлена вице-премьеру Украины Ирине Верещук. «Указанное заявление немедленно довести до украинской стороны (вице-премьеру Украины Верещук Ирине Андреевне) и предложить до 03.00 мск 9 марта 2022 г. согласовать указанные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров», – говорится в заявлении.

Как уточняется в документе, согласование должно быть направлено в письменном виде. В частности, должны быть предоставлены гарантии безопасности на заявленных маршрутах гуманитарной операции со стороны украинских властей.

Российская сторона также предложит украинской до 03.00 мск среды опубликовать заявление о гуманитарных коридорах на украинском и русском языках в СМИ Украины.

Ранее Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.

Накануне помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. По его словам, Россия на переговорах с Украиной поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров, украинская сторона заверила, что со вторника гуманитарные коридоры заработают. Позже глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский информировал, что Россия подготовила около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных на местах, которых не контролирует Киев. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией.

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