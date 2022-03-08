Москва рекомендовала Киеву оповестить о режиме тишины ООН, ОБСЕ, МККК

Москва предлагает Киеву оповестить об объявлении режима тишины и обеспечении гуманитарных коридоров представителей посольств иностранных государств, профильные структуры международных организаций на Украине, говорится в заявлении, подписанном генерал-полковником ВС России Михаилом Мизинцевым.

«Предложить украинской стороне также осуществить оповещение установленным порядком о планируемой гуманитарной операции до 03.00 (мск) 9 марта 2022 года представителей посольств иностранных государств, профильные структуры ООН, ОБСЕ, МККК и другие международные организации, находящиеся на территории Украины, через все имеющиеся информационные ресурсы, включая украинские средства массовой информации», – приводит ТАСС текст заявления генерал-полковника Мизинцева, который является руководителем Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине и начальником Национального центра управления обороной России.

Как уточняется в документе, указанное заявление (на русском и английском языках) следует немедленно довести до посольств иностранных государств, профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации.

Напомним, Россия предложила Украине объявить режим тишины и согласовать с 10.00 мск 9 марта открытие гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Россия призвала Украину к непрерывному обмену информацией по эвакуации населения.

Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на состоявшемся во вторник ночью заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.

Накануне помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. По его словам, Россия на переговорах с Украиной поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров, украинская сторона заверила, что со вторника гуманитарные коридоры заработают. Позже глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский информировал, что Россия подготовила около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных на местах, которых не контролирует Киев. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией.

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