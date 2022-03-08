|
|
Россия призвала Украину к непрерывному обмену информацией по эвакуации
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине настаивает на установлении непрерывной связи для обмена информацией по вопросам эвакуации населения между Россией и Украиной, говорится в заявлении штаба.
«С целью практической реализации мероприятий по эвакуации мирного населения и иностранных граждан по согласованным маршрутам в ходе проведения гуманитарной операции с 09.30 мск 9 марта установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки и проведения эвакуации мирного населения и иностранных граждан», – приводит ТАСС текст заявления генерал-полковника Мизинцева, который является руководителем Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине и начальником Национального центра управления обороной России. Накануне в штабе также заявили о необходимости подобного канала связи.
Напомним, Россия предложила Украине объявить режим тишины и согласовать с 10.00 мск 9 марта открытие гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
Ранее Москва обвинила Киев в воспрепятствовании выходу мирных граждан в Россию. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на состоявшемся во вторник ночью заседании Совета Безопасности всемирной организации по гуманитарной ситуации на Украине, Киев всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России, потому что боится, что люди расскажут правду о преступлениях украинского режима.
Накануне помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. По его словам, Россия на переговорах с Украиной поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров, украинская сторона заверила, что со вторника гуманитарные коридоры заработают. Позже глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский информировал, что Россия подготовила около 400 автобусов для вывоза украинцев по гуманитарным коридорам, но эвакуация сорвалась из-за украинских военных на местах, которых не контролирует Киев. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жители Тувы призвали сенатора Нарусову сдать мандат
|
|
Инициативная группа жителей Тувы возмутилась заявлениями сенатора Людмилы Нарусовой из-за ее критики действий российского военного ведомства. Тувинцы призвали Нарусову прекратить провокации или сдать мандат.
На прошлой неделе в ходе заседания Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству СФ, на котором сенаторы обсуждали введение наказания за фейки о действиях российской армии, член Совета Федерации Людмила Нарусова выступила с критикой действй Минооброны в рамках спецоперации на Украине.
В ответ инициативная группа жителей Тувы раскритиковала выступление Нарусовой и призвала сенатора либо прекратить провокации, либо сдать мандат.
«Госпожа Нарусова комфортно устроилась: имеет все привилегии, довольствие, льготы. При этом она не появляется в Туве. Но как сенатор имеет наглость выступать от нашего имени. Мы таких полномочий ей не давали», – говорится в обращении тувинцев.
В пятницу президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СБУ задержала сына и внука Ротару за попытку бежать в Молдавию
|
|
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сына и внука певицы Софии Ротару за попытку бежать в Молдавию, сообщило издание «Страна.ua».
Как сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, 7 марта, на участке украино-молдавской границы у города Могилев-Подольском была задержана группа из девяти человек, которые пытались тайно пересечь границу. Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и гражданин Молдавии, который на лодке пытался переправить украинцев. Как сообщает издание, среди задержанных оказались Руслан Евдокименко и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.
Накануне в МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть
страну, прячась в багажниках автомобилей и притворяясь на границе иностранцами за крупные взятки.
Напомним, 3 марта Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины
Президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 Марта, процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины.
«Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка». Это императрица Екатерина Вторая, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле», – заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.
Путин напомнил, что Екатерина Вторая «не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской». «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни», – процитировал он императрицу. «И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда», – заверил глава государства.
Запись видеообращения прошла в представительском кабинете президента в Первом корпусе Кремля на фоне скульптурного изображения Екатерины Второй, которая родилась в Пруссии и была российской императрицей в 1762–1796 годах. Сенатский дворец (ныне Первый корпус Кремля) был построен по указанию Екатерины Второй архитектором Матвеем Казаковым.
Путин также выразил особую признательность женщинам-медикам, работающим в условиях пандемии, и женщинам-военнослужащим. Он отметил, что в больницах и в скорой помощи на самых разных должностях – от нянечек и санитарок до главных врачей – трудятся много женщин. «В последние два года вы работаете в очень непростых условиях – с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента, – отметил глава государства. – Сердечно вас благодарю!» «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству!» – сказал российский лидер.
Глава государства также обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских солдат и офицеров, «которые сейчас в бою защищают Россию в ходе специальной военной операции». «Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», – заявил российский лидер.
«Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», – обратил внимание глава государства. Президент выразил уверенность, что «они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России».
Напомним, президент России поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.
Зеленскому в ходе интервью американскому телеканалу ABC был задан вопрос о его отношении к выдвинутым Москвой условиям для прекращения военной операции России на Украине, среди которых, помимо прочего, отказ Украины от попыток вступить в НАТО.
«Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
Он также подчеркнул, что Украина не будет «на коленях умолять» НАТО о чем-либо.
Ранее Зеленский выступил с очередным обращением к нации, в котором осыпал упреками своих западных покровителей. «Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – бросил обвинение в адрес НАТО раздосадованный киевский руководитель. В том же духе выступил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Североатлантический альянс, по сути, устранился от помощи Украине. НАТО проявляет себя не так, как представляли себе украинцы, позиция альянса – по крайней мере пока – «не вызывает уважения».
Глава СНБО пригрозил закрыть небо над Украиной
Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, то Киев закроет его сам, но для этого ему необходимо вооружение, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, Киеву именно сейчас «нужна максимально срочная и практическая помощь». Как уточнил Данилов, требуется передача боевой авиации и средств ПВО, передает РИА «Новости».
Он поблагодарил страны, поставившие Киеву оружие, «за каждый патрон, каждый голос».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский согласился обсудить признание Крыма и республик Донбасса
|
|
Зеленский, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.
Зеленский дал интервью американскому телеканалу ABC, в ходе которого ему был задан вопрос, возможно ли признание Крыма частью России, а ДНР и ЛНР – независимыми республиками.
«Я думаю, что мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий. Для меня самое важное – это то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
Он также призвал Владимира Путина начать переговоры и установить диалог.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Янукович потребовал от Зеленского остановить кровопролитие
|
|
Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.
«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе», – передает РИА «Новости» текст обращения.
«Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей», – говорится в обращении к украинскому народу, в котором он обратился к Зеленскому.
«Со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось», – констатировал Янукович.
Он отметил, что с болью воспринимает то, что сейчас происходит на его родине, и глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы. При этом он подчеркнул, что «в любой трагедии есть момент, когда ее ещё можно остановить».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Байден: Россия не сможет удержать Украину под контролем
Россия стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого, заявил президент США Джо Байден.
«Уже ясно, что Украина никогда не будет победой для [президента РФ Владимира] Путина. Путин может быть в состоянии взять город, но он никогда не сможет удержать страну», – цитирует ТАСС главы Белого дома.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине
Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты.
«Тринадцать дней, когда мы слышим только обещания. Тринадцать дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут», – передает РИА «Новости» слова Зеленсого в видеообращении.
По его утверждению, вина за смерть людей на Украине лежит на России, а ответственность в том числе на западных странах.
«Ответственность за это и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение», – подчеркнул Зеленский.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны России рассказало о ходе спецоперации на Украине
Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также силы Донецкой Народной Республики продвинулись в Мариуполе почти на километр, был установлен контроль над новыми населенными пунктами, передает ТАСС.
«В городе Мариуполь, после завершения режима тишины подразделения Донецкой Республики продвинулись еще на 800-900 м. Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, в течение дня взяла под контроль населенные пункты Пудовка и Нижнее. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Оленовка, Польное и Южнодонбасское. Подразделениями российских Вооруженных сил взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная», – сказал Конашенков.
Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили почти 2,6 тыс. военных объектов Украины. «Всего за время операции уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 81 радиолокационная станция», – сказал генерал.
Конашенков добавил, что также уничтожены 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.
7 марта Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины Озерное в районе Житомира.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
ЛНР анонсировала расследование о тайной тюрьме батальона «Айдар»
Власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» в селе Половинкино, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
В ЛНР Сорока ранее также курировала работу по эксгумации тел погибших при обстрелах мирных жителей и подачу в ЕСПЧ и Международный уголовный суд исков от пострадавших и от родственников погибших.
«Знаете, как теперь страшно думать, что нам предстоит (изучать) эту территорию, освобожденную от оккупации? Одно село Половинкино чего стоит. У нас есть просто показания людей, которые знают: пытали, истязали, полные стены в крови. Куда тела девались? Понятно, что прятали где-то рядом», – передает РИА «Новости» слова Сороки.
По ее словам, в Половинкино базировался батальон «Айдар», который организовал в бывшем колбасном цеху тюрьму для пленных ополченцев и мирных жителей.
«Расстреливали и где-то закапывали. Некоторые возвращались и рассказывали, что там происходило... Так что теперь наша цель – как только освободят, первое – едем в Половинкино. С теми людьми, которые там сидели, которых там пытали, убивали, над головами стреляли. Они это все видели, знают, мы поедем и посмотрим», – рассказала Сорока.
Ранее в Минобороны России сообщали, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над жителями ЛНР и ДНР.
ЕК решила присоединить Украину к энергосети ЕС
Еврокомиссия (ЕК) намерена присоединить Украину к энергосети Евросоюза в ближайшее время, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Еврокомиссия сделает все, чтобы в кратчайшие сроки присоединить Украину к энергосистеме ЕС, чтобы свет в этой стране продолжал гореть», – цитирует ТАСС Симсон.
В свою очередь замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что граждане ЕС для противодействия России могут понизить температуру в своих квартирах.
«Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию. Понизив температуру вашего дома, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и, таким образом, сделать нас сильнее в отношении России», – сказал Тиммерманс.
В субботу президент Польши Анджей Дуда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине. Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова заявила о разработке на Украине компонентов биологического оружия
|
|
В украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«В настоящее время полученная документация тщательным образом анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты. Однако уже сейчас можно сделать вывод, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», – приводятся ее слова на сайте МИД.
Захарова отметила, что данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся Россией претензий к военно-биологической деятельности США и их союзников.
«В этой связи призываем создать в рамках КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) рабочую группу открытого состава, что отвечает интересам подавляющего большинства государств-участников», – сказала официальный представитель МИД России.
Напомним, официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия.
Он также добавил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США.
Сообщалось, что Следственный комитет может возбудить уголовное дело о создании биологического оружия на Украине, данные о котором были озвучены в Минобороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Малайзия отказалась вводить односторонние санкции против России
Малайзия не намерена вводить односторонние санкции против России, подчеркнув, что такое решение может принимать только ООН, заявил в парламенте министр иностранных дел Сайфуддин Абдулла.
«Мы не верим в односторонние санкции и не намерены их вводить», – передает ТАСС слова главы ведомства. «Санкции должны устанавливаться ООН», – добавил он. «Малайзия, являясь членом Совета по правам человека, уже выражала свою позицию, которая заключается в прекращении огня [на Украине] и продолжении переговоров», – приводит его слова издание «Стар».
Министр также призвал «быть осторожным с введением санкций, даже несмотря на то, что они являются одним из самых мощных оружий в мире». «Если такие меры не будут носить точечный характер, то пострадают невинные люди», – добавил Сайфуддин.
Ранее Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
Концерн Adidas объявил о приостановке работы магазинов в России
|
|
Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas приостановит работу магазинов и онлайн-торговли на территории России до дальнейшего уведомления, сообщила радиостанция BR24 со ссылкой на заявление компании.
По имеющейся у радиостанции информации, решение концерна связано с событиями вокруг Украины. При этом указывается, что сотрудники компании должны продолжать получать заработную плату. «Мы очень внимательно следим за ситуацией и при необходимости примем дальнейшие корпоративные решения», – приводит ТАСС заявление концерна, которого цитирует радиостанция.
Ряд крупных иностранных компаний уже приостановил свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. В частности, 5 марта о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ в связи с событиями на Украине объявила германская компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД