Анатолий Бибилов: Осетия должна быть единой

«Мы считаем, что Осетия должна быть единой. Было бы абсурдным наличие двух субъектов федерации в нашем случае. И нахождение в составе России – это историческое стремление жителей Южной Осетии», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

«Прежде всего я хотел бы сказать, что вопрос о вхождении или даже возвращении Южной Осетии в состав России никак не связан с идущей в нашей республике предвыборной кампанией. Никакие политические моменты не влияют на исторический выбор всего народа», – сказал президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

«Для жителей республики нахождение в составе России – это историческое стремление, не привязанное к текущему моменту. И в 1991 году, и в 2014 году у нас были исторические шансы вернуться в Россию, но, к сожалению, по разным обстоятельствам они не были реализованы. И сейчас мы не должны пропустить новый шанс», – добавил он.

«Сейчас мы, наши юристы уже начали работу по оценке юридических деталей. Необходимо в ближайшем будущем выработать конкретные шаги, согласующиеся с конституцией РЮО. Есть референдум 1992 года, в ходе которого люди однозначно высказались за союз с Россией. Но есть и референдум 2006 года, на котором была поддержана независимость нашей республики», – продолжил собеседник.

«Поэтому юристы должны дать правовую оценку всем аспектам проблемы. В том числе ответить на вопрос, необходимо ли отменять результаты референдума 2006 года или же он не станет препятствием для законного оформления факта возвращения в состав России?» – пояснил Бибилов.

«Кроме того, референдумы проходили в конкретных исторических условиях. Но уже сейчас можно сказать, что не существует никаких препятствий для того, чтобы и республика, и народ Южной Осетии вернулся в состав России и воссоединился с народом Северной Осетии – Алании», – добавил он.

«Мы считаем, что Осетия должна быть единой. Было бы абсурдным наличие двух субъектов федерации в нашем случае. И пока мы выносим за скобки прочие юридические и административные детали: где будет располагаться правительство, прочие органы власти и все тому подобное. Это уже детали, которые меркнут перед самим фактом реализовать исторический шанс на воссоединение», – подчеркнул Бибилов.

Ранее в Госдуме назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. До этого Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.

Напомним, Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же страна оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась вернуть под контроль Тбилиси.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Южная Осетия начинает парад присоединений к России.