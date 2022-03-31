В Госдуме назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России

Референдум о присоединении Южной Осетии к России может пройти в мае – июне, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Водолацкий сообщил, что 10 апреля, «когда в Южной Осетии будут проходить выборы президента республики, будут уже понятны сроки референдума, когда они его объявят». После выборов и приведения к присяге президента «он проведет эту процедуру». По мнению Водолацкого, это «займет немного времени, май – июнь», передает ТАСС.

Между тем президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика проводит консультации с Россией по вопросу референдума о вхождении в состав страны, передает РИА «Новости».

«Юридические действия должны быть основаны на международном праве, основа для этого есть. Южная Осетия – независимое государство и может принимать те решения, которые считает для себя жизненно необходимыми», – сказал он в эфире канала «Россия 24».

По его словам, шаг о вхождении в состав страны основан на «огромном желании народа вернуться в Россию». Он подчеркнул, что нужно спросить мнение народа, но оно «известно».

Говоря о том, в каком виде Южная Осетия планирует войти в состав, и планируется ли объединение с Северной Осетией, Бибилов подчеркнул, что внутри России есть процедуры, связанные с объединением субъектов.

«Я думаю, что все-таки объединение Осетий необходимо», – добавил он.

Решение вопросов о руководстве объединенной Осетии он назвал техническим.

Ранее спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет в ближайшее время. До этого Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.

Напомним, Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же страна оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась вернуть под контроль Тбилиси.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Южная Осетия начинает парад присоединений к России.