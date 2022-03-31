Южная Осетия нашла защиту от Грузии в составе России

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31 марта, четверг  |  Последнее обновление — 00:30  |  vz.ru
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На каких автомобилях будут ездить россияне

Стало известно, какие модели сможет производить АвтоВАЗ без западных комплектующих Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Авторынок России оказался в сложнейшей ситуации – ему грозит падение числа продаж новых машин вдвое. Не смог противостоять политическому давлению даже Renault, который больше других инвестировал в Россию. На потребительском уровне – дефицит, небывалый рост цен и сомнительные сделки. Однако «АвтоВАЗ» готовится скоро выпустить импортозамещенные модели. Что это будут за автомобили? Подробности...
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Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях

Военнослужащий ВС РФ в Республике Абхазия Артур Лебедев/ТАСС
Руководство Украины продолжает надеяться на то, что ВСУ не придется противостоять российской армии в одиночку и что против нее будет открыт еще один фронт – или в Закавказье, или в Молдавии, или даже с участием Польши. Есть и четвертое направление – даже более «перспективное», чем эти три, но в реальности Украине придется довольствоваться совсем другим опытом. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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У обострения в Карабахе есть украинский и азербайджанский след

Боевые действия в Карабахе грозят развернуться с новой силой Сергей Бобылев/ТАСС
Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий. Несколько дней назад в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга, но в итоге и Баку, и Ереван оглядываются на Россию. Почему обострение возникло именно сейчас и что в этом случае делать Москве?  Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Война до последнего украинца – это взгляд, навязываемый Западом

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Нынешний и все предыдущие этапы российско-украинских переговоров – лишь нащупывание точек соприкосновения. Решаться вопрос будет очевидно на высшем уровне. Подробности...
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Новой России понадобится китайское терпение

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России конфликт с Западом воспринимается пока еще как эпизод, а для китайцев это часть масштабной истории с открытым концом, который не предвидится в обозримой перспективе. Подробности...
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В Стамбуле не решают, а ведут переговоры

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Мы вовлечены в украинскую медиареальность не меньше украинцев. И фразу «предложения Украины получены и будут доложены президенту» предпочли упустить, чтобы сразу поддаться эмоциям. Подробности...
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Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

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Прорыв на переговорах с Украиной

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Южная Осетия нашла защиту от Грузии в составе России

    Южная Осетия почувствует себя в полной безопасности только тогда, когда станет частью России
    		   31 марта 2022, 00:30
    Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
    Текст: Михаил Мошкин,
    Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков

    Южная Осетия должна войти в состав России. С таким заявлением выступил глава республики Анатолий Бибилов. В российском парламенте поддержали эту инициативу. Но для соблюдения всех юридических норм республика должна провести сначала соответствующий референдум. Когда у России может появиться новый регион?

    Президент Республики Южная Осетия (РЮО) Анатолий Бибилов в среду заявил, что в ближайшее время республика предпримет необходимые юридические шаги для присоединения к своему северному соседу. «Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться», – пообещал он.

    Южная Осетия, Россия и весь мир переживают переломный момент, напомнил Бибилов. «Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы», – заявил президент РЮО.

    Политик добавил, что вхождение в состав РФ – «это вековая мечта и стратегическая цель» народа Южной Осетии. По его словам, сейчас проходят консультации, чтобы шаги, которые предпринимаются для вхождения в состав России, были юридически правильными.

    В пресс-секретариате Бибилова позднее предупредили, что референдум о присоединении к России состоится после выборов президента Южной Осетии, которые назначены на 10 апреля. Референдум пройдет в ближайшее время, подтвердил и спикер парламента РЮО Алан Тадтаев. «У нас все основания для вхождения в состав РФ, никаких правовых препятствий для этого нет», – сказал Тадтаев агентству «Рес».

    В Москве уже поприветствовали инициативу Цхинвала. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов напомнил, что наше законодательство предусматривает процедуру принятия в состав иностранных государств или их частей, передает РИА «Новости». «Для того чтобы это сделать, необходимо главное – необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум», – пояснил сенатор.

    Южная Осетия вправе провести референдум и для проведения всех юридических процедур сейчас подходящий момент, цитирует ТАСС председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова (КПРФ). «Если кто-то будет говорить: «Зачем нам еще один камень на шее?» – здесь я его разочарую. Россия и сегодня уже помогает (Южной Осетии) – не только в сфере безопасности, но и в экономике. И было бы странно, если бы она этого не делала. Мы никогда не бросим братский южноосетинский народ», – заверил Калашников.

     

    Его заместитель, единоросс Артем Туров считает, что присоединение даст Южной Осетии возможность стать более сильной экономически и политически. «Осетинский народ является разделенным народом. И сегодняшнее заявление руководителя республики – это возможность для осетин стать одним большим народом. Это решение дает право на самоопределение, возможность определять и свое будущее, и вектор развития», – сказал депутат.

    Политик напомнил, что в ходе грузино-осетинского конфликта 2008 года Россия показала свою позицию. «Я думаю и народ России, и народ Южной Осетии поддержат это решение. Оно будет для нас историческим», – подчеркнул Туров.

    В другой бывшей грузинской автономии – в Абхазии – выразили солидарность с решением Цхинвала. Как указал секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, объединение Южной Осетии с Северной – национальная мечта осетин, и Абхазия поддерживает такое стремление жителей «братской республики». Однако возможность присоединения самой Абхазии к России Шамба прокомментировал так: «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений нет в обществе».

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что присоединение РЮО будет означать воссоединение осетинского народа, который исторически принадлежит к дружной российской семье народов. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Соловьев Live также выразил радость в связи с тем, что такое «решение созрело» и выразил поддержку Осетии в его «стремлениях».

    «Мы много лет ждем этого, и за все это время идея не просто не утратила популярности, но и набирает силу. Этому способствует, конечно, и внешний нестабильный фон во всем мире», – сказала глава осетинского землячества ДНР Елена Баззаева. По ее словам, аналогичные настроения преобладают и в Донбассе, где она проживает. «ДНР и Южная Осетия хотят жить в одном государстве, поэтому – судя по настроениям в обществе – Донбасс тоже хочет войти в состав РФ», – сказала Баззаева.

    «Людей переполняет радость от заявления президента и слов российских депутатов о возможном присоединении. Многие все еще не могут в это поверить», – отметила глава Госкомитета информации и печати РЮО Мария Котаева. Она напомнила, что президент Бибилов до избрания возглавлял партию «Единая Осетия», программа которой базировалась на идее вхождения в состав России.

    По словам главы Госкомитета, присоединение к России будет означать стопроцентную гарантию безопасности для РЮО. За прошедшее после 2008 года время люди забыли о войне и разрушениях, но тем не менее они не могут быть спокойны до конца, «потому что никто не даст гарантии того, что война не повторится», что Тбилиси вновь не воодушевится реваншистскими идеями, отметила Котаева. Впрочем, в случае вхождения в состав России Грузия уже никогда не сможет устроить военные провокации, уверена глава Госкомитета информации и печати РЮО. 

    «В Грузии будут обращаться к Западу, плакаться. Но мы действуем как суверенное государство,

    и будем решать свои вопросы со своими союзниками», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД Леонид Тибилов, предшественник Анатолия Бибилова на посту президента РЮО. Недружественное отношение Грузии в той или иной форме ощущается с момента провозглашения независимости Южной Осетии в 1990 года, напомнил он.

    «Наше государство участвует в Женевских переговорах – процессе, который был начат после пятидневной войны. Три стороны переговоров – юго-осетинская, российская и абхазская – предлагают Тбилиси во исполнение плана подписать меморандум о неприменении силы против Южной Осетии и Абхазии. Но грузинская сторона не подписывает этот документ. В Цхинвале это расценивается как постоянную угрозу, как намерение Грузии при удобном случае все же «решить территориальный вопрос» силой», – посетовал экс-президент.

    «Уже семь лет действует соглашение о едином оборонном пространстве России и Южной Осетии. 18 марта 2015 года я как президент подписал это соглашение с президентом России Путиным. Документ был принят с учетом опасности, которая была и есть сегодня – что Грузия в очередной раз может использовать силу против Южной Осетии», – указал Тибилов.

    Тибилов допускает, что в ответ на решение о вхождении Южной Осетии в РФ, Грузия введет антироссийские санкции. «Правда, мы слышали заявления Тбилиси об отказе примкнуть к кампании санкций стран Запада, – отмечает экс-президент РЮО. – Но у Грузии изменчивые принципы, поэтому нельзя надеяться, что они не введут санкции в дальнейшем. Они могут это сделать под давлением своих западных «друзей». Впрочем, для России санкции Тбилиси особо ощутимыми не могут быть».

    Предстоящий референдум о присоединении к северному соседу не будет первым в истории Южной Осетии. Газета ВЗГЛЯД уже подробно рассказывала о том, как в январе 1992 года там состоялся первый референдум, по которого было принято решение о независимости региона и одновременно о его вступлении в состав Российской Федерации. Референдум повлиял на судьбу всего Кавказа и России.

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