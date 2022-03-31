Южная Осетия нашла защиту от Грузии в составе России

Южная Осетия должна войти в состав России. С таким заявлением выступил глава республики Анатолий Бибилов. В российском парламенте поддержали эту инициативу. Но для соблюдения всех юридических норм республика должна провести сначала соответствующий референдум. Когда у России может появиться новый регион?

Президент Республики Южная Осетия (РЮО) Анатолий Бибилов в среду заявил, что в ближайшее время республика предпримет необходимые юридические шаги для присоединения к своему северному соседу. «Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться», – пообещал он.

Южная Осетия, Россия и весь мир переживают переломный момент, напомнил Бибилов. «Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы», – заявил президент РЮО.

Политик добавил, что вхождение в состав РФ – «это вековая мечта и стратегическая цель» народа Южной Осетии. По его словам, сейчас проходят консультации, чтобы шаги, которые предпринимаются для вхождения в состав России, были юридически правильными.

В пресс-секретариате Бибилова позднее предупредили, что референдум о присоединении к России состоится после выборов президента Южной Осетии, которые назначены на 10 апреля. Референдум пройдет в ближайшее время, подтвердил и спикер парламента РЮО Алан Тадтаев. «У нас все основания для вхождения в состав РФ, никаких правовых препятствий для этого нет», – сказал Тадтаев агентству «Рес».

В Москве уже поприветствовали инициативу Цхинвала. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов напомнил, что наше законодательство предусматривает процедуру принятия в состав иностранных государств или их частей, передает РИА «Новости». «Для того чтобы это сделать, необходимо главное – необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум», – пояснил сенатор.

Южная Осетия вправе провести референдум и для проведения всех юридических процедур сейчас подходящий момент, цитирует ТАСС председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова (КПРФ). «Если кто-то будет говорить: «Зачем нам еще один камень на шее?» – здесь я его разочарую. Россия и сегодня уже помогает (Южной Осетии) – не только в сфере безопасности, но и в экономике. И было бы странно, если бы она этого не делала. Мы никогда не бросим братский южноосетинский народ», – заверил Калашников.

Его заместитель, единоросс Артем Туров считает, что присоединение даст Южной Осетии возможность стать более сильной экономически и политически. «Осетинский народ является разделенным народом. И сегодняшнее заявление руководителя республики – это возможность для осетин стать одним большим народом. Это решение дает право на самоопределение, возможность определять и свое будущее, и вектор развития», – сказал депутат.

Политик напомнил, что в ходе грузино-осетинского конфликта 2008 года Россия показала свою позицию. «Я думаю и народ России, и народ Южной Осетии поддержат это решение. Оно будет для нас историческим», – подчеркнул Туров.

В другой бывшей грузинской автономии – в Абхазии – выразили солидарность с решением Цхинвала. Как указал секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, объединение Южной Осетии с Северной – национальная мечта осетин, и Абхазия поддерживает такое стремление жителей «братской республики». Однако возможность присоединения самой Абхазии к России Шамба прокомментировал так: «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений нет в обществе».

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что присоединение РЮО будет означать воссоединение осетинского народа, который исторически принадлежит к дружной российской семье народов. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Соловьев Live также выразил радость в связи с тем, что такое «решение созрело» и выразил поддержку Осетии в его «стремлениях».

«Мы много лет ждем этого, и за все это время идея не просто не утратила популярности, но и набирает силу. Этому способствует, конечно, и внешний нестабильный фон во всем мире», – сказала глава осетинского землячества ДНР Елена Баззаева. По ее словам, аналогичные настроения преобладают и в Донбассе, где она проживает. «ДНР и Южная Осетия хотят жить в одном государстве, поэтому – судя по настроениям в обществе – Донбасс тоже хочет войти в состав РФ», – сказала Баззаева.

«Людей переполняет радость от заявления президента и слов российских депутатов о возможном присоединении. Многие все еще не могут в это поверить», – отметила глава Госкомитета информации и печати РЮО Мария Котаева. Она напомнила, что президент Бибилов до избрания возглавлял партию «Единая Осетия», программа которой базировалась на идее вхождения в состав России.

По словам главы Госкомитета, присоединение к России будет означать стопроцентную гарантию безопасности для РЮО. За прошедшее после 2008 года время люди забыли о войне и разрушениях, но тем не менее они не могут быть спокойны до конца, «потому что никто не даст гарантии того, что война не повторится», что Тбилиси вновь не воодушевится реваншистскими идеями, отметила Котаева. Впрочем, в случае вхождения в состав России Грузия уже никогда не сможет устроить военные провокации, уверена глава Госкомитета информации и печати РЮО.

«В Грузии будут обращаться к Западу, плакаться. Но мы действуем как суверенное государство,

и будем решать свои вопросы со своими союзниками», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД Леонид Тибилов, предшественник Анатолия Бибилова на посту президента РЮО. Недружественное отношение Грузии в той или иной форме ощущается с момента провозглашения независимости Южной Осетии в 1990 года, напомнил он.

«Наше государство участвует в Женевских переговорах – процессе, который был начат после пятидневной войны. Три стороны переговоров – юго-осетинская, российская и абхазская – предлагают Тбилиси во исполнение плана подписать меморандум о неприменении силы против Южной Осетии и Абхазии. Но грузинская сторона не подписывает этот документ. В Цхинвале это расценивается как постоянную угрозу, как намерение Грузии при удобном случае все же «решить территориальный вопрос» силой», – посетовал экс-президент.

«Уже семь лет действует соглашение о едином оборонном пространстве России и Южной Осетии. 18 марта 2015 года я как президент подписал это соглашение с президентом России Путиным. Документ был принят с учетом опасности, которая была и есть сегодня – что Грузия в очередной раз может использовать силу против Южной Осетии», – указал Тибилов.

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Тибилов допускает, что в ответ на решение о вхождении Южной Осетии в РФ, Грузия введет антироссийские санкции. «Правда, мы слышали заявления Тбилиси об отказе примкнуть к кампании санкций стран Запада, – отмечает экс-президент РЮО. – Но у Грузии изменчивые принципы, поэтому нельзя надеяться, что они не введут санкции в дальнейшем. Они могут это сделать под давлением своих западных «друзей». Впрочем, для России санкции Тбилиси особо ощутимыми не могут быть».

Предстоящий референдум о присоединении к северному соседу не будет первым в истории Южной Осетии. Газета ВЗГЛЯД уже подробно рассказывала о том, как в январе 1992 года там состоялся первый референдум, по которого было принято решение о независимости региона и одновременно о его вступлении в состав Российской Федерации. Референдум повлиял на судьбу всего Кавказа и России.

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