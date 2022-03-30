Эксперт: Абсолютное большинство югоосетин поддерживает идею вхождения в состав России

«Вхождение Южной Осетии в состав РФ – единственно возможное будущее, которое видит для себя осетинский народ», – сказала газете ВЗГЛЯД глава осетинского землячества ДНР Елена Баззаева. Ранее руководство Южной Осетии выразило намерение войти в состав России.

«В Южной Осетии абсолютное большинство населения поддерживает идею вхождения в состав России. Мы много лет ждем этого, и за все это время идея не просто не утратила популярности, но и набирает силу. Этому способствует, конечно, и внешний нестабильный фон во всем мире», – пояснила глава осетинского землячества ДНР Елена Баззаева.

При этом Баззаева допустила, что могут возникнуть правовые сложности с процедурой вхождения в состав РФ, но это не изменит настроения в юго-осетинском обществе. По ее словам, аналогичные настроения преобладают и в ДНР, где она проживает. «И ДНР, как и Южная Осетия, хотят жить в одном общем государстве, поэтому – судя по настроениям в обществе – Донбасс тоже хочет войти в состав РФ», – сказала Баззаева. «Насколько я знаю, кстати, и в Абхазии царят такие же настроения. Так что можно ожидать, что в Сухуме тоже заявят о стремлении в ближайшем будущем войти в состав РФ», – добавила собеседница.

В среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. «Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться», – сказал он.

По словам Бибилова, сейчас Южная Осетия, Россия и весь мир переживают переломный момент. «Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы», – заявил президент.

Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России иностранных государств или их частей, напомнил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает РИА «Новости». «Для того чтобы это сделать, необходимо главное – выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум», – пояснил сенатор.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как в январе 1992 года в Южной Осетии прошел референдум, повлиявший на судьбу всего Кавказа и всей России. По итогам голосования было принято решение о независимости региона и одновременно о его вступлении в состав Российской Федерации.