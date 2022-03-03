Кадыров пообещал по 500 тыс. долларов за командиров украинских националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что объявлена награда «за головы командиров украинских националистов», он пояснил, что делает это заявление как доброволец от имени патриотов России.

«Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, "Азова", дудаевского батальона шайтанов. Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тыс. долларов за голову каждого командира», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также обратился к руководству ВСУ и СБУ. Кадыров указал, что они должны были разобраться в ситуации и «встать бок о бок с российскими подразделениями», чтобы «вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть с территории Украины»

«Но почему-то вы больше испугались бандеровцев. Не бойтесь их! Рядом с российскими военными вам не должно быть страшно. Наоборот, вы только ускорите процесс без потерь в рядах армии и мирного населения, без разрушения городов», – подчеркнул глава Чечни.

По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому же нужно понять, что его «не спасут никакие бункеры». «Он лично несет ответственность за гибель украинских солдат и будущее своего народа. Выход из ситуации один – полное выполнение условий российской стороны», – заключил Кадыров.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуацию мирных граждан и иностранцев в украинских городах.

До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.

Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.