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Пушков заявил о безвыходном положении Запада в ситуации с газом
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Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу, заявил сенатор Алексей Пушков в беседе с «Парламентской газетой».
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и отметил, что страны сейчас осмысливают условия России по поставкам газа, передает РИА «Новости».
«Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчетах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора», – уверен Пушков.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике выразил мнение, что решение России перевести в рубли оплату за голубого топлива для недружественных стран поменяет конфигурацию мировой экономики.
«Мы сейчас присутствуем при переформатировании не только мировой геополитики, но и мировой системы финансово-экономических отношений. Это переформатирование начато не нами. Глубинная причина – в той экономической войне, которая уже давно объявлена России. В этих условиях мы будем заниматься таким переформатированием в соответствии с нашими интересами и потребностями», – пояснил сенатор. Пушков предположил, что в перспективе эта мера может привести к укреплению рубля.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Решения России брать оплату за газ рублями сбило с толку газовую отрасль ФРГ
Газовая промышленность Германии сбита с толку заявлениями президента России Владимира Путина о переводе расчетов за поставки российского газа в рубли, заявил в среду глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер.
«Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством», – передает слова Келера издание агентство ДПА, сообщает об этом ТАСС.
Он заявил, что не знает, какими последствиями это обернется.
Ранее Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции.
Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях
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В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.
«Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях», – цитирует РИА «Новости» Яншу.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Цена газа превысила 1350 долларов после поручения Путина принимать оплату в рублях
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше 1350 долларов за 1 тыс. куб. м после поручения президента России Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли, следует из данных лондонской биржи ICE.
Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1353 долларов за 1 тыс. куб. м, или 118,75 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), пишет ТАСС.
Отмечается, что в целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 20,3%.
Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями.
Министр экономики Баварии оценил идею эмбарго на российский газ
Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер призвал федеральное правительство не рассматривать идею введения эмбарго на российский газ.
Отмечается, что немецкий политик счел необходимым обеспечить надежность поставок голубого топлива из России. «Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава Богу, газ по-прежнему идет из России», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на радиовещательную компанию BR24.
Как при этом отметил министр, введение эмбарго оказало бы негативное воздействие на частных лиц, которые остались бы без отопления зимой, а также на экономику в целом. «В противном случае магазины давно бы опустели», – заметил Айвангер.
В заключение Айвангер добавил, что около 220 тыс. рабочих мест в Баварии «относительно напрямую зависят от импорта российского газа».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что резкий отказ от нефти и газа из России таит в себе риски для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости.
Шольц также заявлял об «обратном эффекте» санкций против России.
Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях
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Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют. Будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», – отметил Путин.
«Прошу правительство дать соответствующую директиву Газпрому по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», – сказал глава государства.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
В Бундестаге заявили, что плата за газ в рублях возможна
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Оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России, заявил глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.
«Да, технически было бы возможным производить оплату в рублях. С точки зрения России, это целесообразно», – заметил депутат. Он напомнил, что до настоящего момента правительство ФРГ намеревалось продолжать закупки российских энергоносителей.
«Решение Путина вынудило бы страны, находящиеся в списке «недружественных государств», обходить принятые санкционные меры. Это может еще больше подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей», – считает Эрнст, передает ТАСС.
Напомним, президент России ранее заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях.
Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа.
Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России
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При введении санкций против России необходимо учитывать, что они могут иметь «обратный эффект», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым», передает РИА «Новости».
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», – заявил канцлер.
Он добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными».
По его словам, долгосрочную цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны – члены союза.
«Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России) в некотором смысле проявится автоматически», – сказал он.
Ранее в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа. Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявлял, что если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Нуланд: США не просили партнеров в ЕС и Индию прекратить поставки нефти из России
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США не просили европейских партнеров, а также Индию прекратить поставки энергоносителей из России, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Нью-Дели телеканалу NDTV.
«Мы прояснили (в ходе встреч Нуланд в Нью-Дели – прим. ВЗГЛЯД), что мы понимаем, что это (поставки нефти – прим. ВЗГЛЯД) не то, что можно немедленно прекратить. То же мы прояснили с нашими европейскими союзниками, которые все еще слишком зависимы от российских энергоносителей», – приводит ТАСС слова Нуланд.
При этом США стремятся работать над тем, чтобы найти другие источники энергоносителей.
«Мы хотим работать вместе, чтобы со временем найти альтернативные источники. И это то, что мы надеемся сделать с Индией, касается ли это сотрудничества в сфере безопасности или в сфере энергетики», – подчеркнула она.
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что его страна в апреле – декабре 2021 года импортировала из России менее 1% сырой нефти. По его словам, основные поставщики сырой нефти в Индию – Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия и США.
Нуланд прибыла с визитом в Нью-Дели в понедельник, у нее прошла встреча с первым замглавы индийского МИД Харшем Вардханом Шринглой. В пресс-релизе по итогам этой встречи индийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что стороны договорились вместе действовать для укрепления глобального партнерства между Нью-Дели и Вашингтоном.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США подталкивают Европу к опасному шагу против России.
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Германия решила обсудить с ЕС решение России по оплате поставок газа рублями
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Власти ФРГ обсуждают с компаниями, а также с ЕС решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа и считают этот шаг нарушением частных договоров, заявила представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград.
«Мы приняли к сведению сообщение, по этому вопросу мы находимся в контакте с компаниями. По нашей информации, это нарушение частных договоров, поскольку они, как правило, предусматривают сделки в евро. Мы проверим процесс и обсудим с нашими партнерами, в том числе на уровне ЕС», – передает ее слова ТАСС.
Унград добавила, что министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее также заявил, что решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа будет нарушением действующих контрактов.
Напомним, президент России ранее заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях.
Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа.
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
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Решение России о продаже газа за рубли вызвало в Японии «непонимание»
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В Токио нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны принимать оплату за поставки природного газа в недружественные государства в рублях и как оно будет воплощено в жизнь, заявил японский министр финансов Сюнъити Судзуки на парламентском заседании.
«В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь», – приводит слова министра финансов Японии ТАСС.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в свою очередь отметил, что правительство активно обсуждает этот вопрос с другими ведомствами и национальными компаниями, связанными с энергетикой и поставками ресурсов.
В последние годы доля России в общем объеме японского импорта сжиженного природного газа составляла 8,8%. Основную его часть Япония получает с Сахалина.
Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Президент Сербии Александар Вучич назвал решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.
Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира»
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Решение России принимать оплату за поставки природного газа в рублях стало большой проблемой для мира, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу RTV.
«Перед тем как войти в студию, я посмотрел цену нефти, она была 122 доллара за баррель, газ подорожал на 25%. Это большие проблемы для всего мира, как и решение о рубле. Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы», – приводит мнение сербского лидера ТАСС.
Вучич отметил, что в список недружественных стран попали и соседи страны, например, Венгрия. Он высказал мнение, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях.
«У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. <…> Для многих малых стран это будет невыносимо», – сказал он.
Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.
В Польше не нашли возможности перейти на рубли в расчетах за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли.
Глава компании Павел Маевский заявил, что «такой возможности особо нет», передает ТАСС.
«Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены», – утверждает он.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». В Японии решение России вызвало непонимание.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях
Болгария будет оплачивать поставки российского газа в рублях, заявил министр энергетики страны Александр Николов.
«В Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях. <...> Конкретный сценарий платежей будет рассматривать Болгарский энергетический холдинг, риска оплаты по существующим договорам нет», – передает ТАСС со ссылкой на слова министра.
Ранее Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.
Минфин и ЦБ в течение недели должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями.
ЕС собрался помешать покупателям платить за российский газ в рублях
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен, которую цитирует Reuters.
Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также договорились сотрудничать, чтобы помешать России использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Новак: Европе нечем заменить российский газ
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Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.
«Судите сами: что касается газовой отрасли, мы поставляем порядка 200 млрд кубометров газа при потреблении Европой 500 млрд кубов – почти 60 процентов экспорта. Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет», – передает РИА «Новости» слова Новака в интервью телеканалу «Россия 1».
Он также отметил, что «в этой жизни все может быть», но, по его словам, полный отказ Европы от российских энергоносителей – «какой-то апокалиптический сценарий».
Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.
Напомним, президент Сербии Александр Вучич в интервью каналу RTV заявил, что решение России принимать оплату за поставки природного газа в рублях стало большой проблемой для мира.