В Польше не нашли возможности перейти на рубли в расчетах за газ

Шольц заявил об опасности резкого отказа от импорта энергоресурсов из России

Резкий отказ от нефти и газа из России таит в себе риски для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Шольц заявил в интервью, которое опубликовано в среду в еженедельной газете Die Zeit, что «зависимость от российского импорта мы сократим быстрее, чем некоторые думают, но в одночасье это не получится сделать», передает ТАСС.

«Резкая остановка поставок таит в себе существенные угрозы для всей Европы, это должно быть понятно всем. Речь не о том, чтобы зимой надевать свитер потеплее, как некоторые легкомысленно говорят. Речь о том, что в зависимости от обстоятельств не будут отапливаться квартиры, больницы, дома престарелых и школы и что не будут получать энергию промышленные предприятия. На кону оказались бы сотни тысяч рабочих мест», – сказал канцлер.

В связи с этим федеральное правительство сохраняет свою позицию, добавил Шольц: «Мы не хотим останавливать импорт нефти и газа».

Вместе с тем он пообещал покончить с зависимостью от российского газа «как можно быстрее». Это касается не только импорта из России, но и «ископаемых ресурсов в целом». Канцлер отметил, что ФРГ уже сейчас делает ставку на диверсификацию поставок и строительство терминалов по приему сжиженного газа.

«Но если мы сделаем это в одночасье (введем эмбарго), то для нашей страны и всей Европы это означало бы рецессию. Сотни тысяч рабочих мест оказались бы под угрозой», – предостерег он.

Шольц также заявил, что только Украина может обсуждать возможные компромиссы с Россией, «никто другой».

«Не дело любого главы правительства другой страны идти на компромисс ради украинцев», – подчеркнул он.

Канцлер также подчеркнул необходимость поддержания дипломатических контактов с президентом России Владимиром Путиным на фоне событий на Украине. Он также отметил важность своего визита в Москву, который состоялся еще до начала специальной военной операции.

Напомним, Германия поставила цель добиться климатической нейтральности к 2045 году. Еврокомиссия уже предложила странам ЕС план сокращения зависимости от поставок российского газа на 67% до конца этого года в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России.